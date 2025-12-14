'ভালো বোলিং করতে পারি', আইপিএল নিলামের আগে ভুল শুধরে দিলেন গ্রিন
অলরাউন্ডারের পরিবর্তে ভুল করে বিশেষজ্ঞ ব্য়াটারের ব্র্যাকেটে ক্য়ামেরন গ্রিনের নাম নথিভুক্ত করেছেন তাঁর ম্যানেজার ৷
Published : December 14, 2025 at 5:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 ডিসেম্বর: আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে 2026 আইপিএলের মিনি নিলাম ৷ নিলামে উঠতে চলা চূড়ান্ত 350 জন ক্রিকেটারের তালিকা আগেই প্রকাশিত হয়েছে ৷ ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা সর্বোচ্চ 2 কোটি টাকা বেস প্রাইসে থাকা অস্ট্রেলিয়া অলরাউন্ডার ক্য়ামেরন গ্রিনকে নিয়ে নিলামে দড়ি টানাটানি হবে ফ্র্য়াঞ্চাইজিগুলোর মধ্যে ৷ কিন্তু তার আগে বড়সড় ভুল করে বসলেন অজি ক্রিকেটার ৷ বলা ভালো ভুল হল ক্রিকেটারের ম্যানেজারের তরফে ৷ অলরাউন্ডার বিভাগের পরিবর্তে বিশেষজ্ঞ ব্য়াটারের ব্র্যাকেটে গ্রিনের নাম নথিভুক্ত করে দিলেন তাঁর ম্য়ানেজার ৷
যদিও এই ঘটনায় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মধ্যে গ্রিনকে দলে নেওয়ার বা পাওয়ার হিড়িক কমছে না এতটুকুও ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল তাহলে কি আইপিএলে বোলিং করবেন না গ্রিন ? ভুল ভাঙিয়ে অজি ক্রিকেটার জানিয়ে দিলেন, আসন্ন আইপিএলে তিনি ব্য়াটিংয়ের পাশাপাশি তাঁর দলকে বল হাতে সাহায্য করতেও মুখিয়ে ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে তিনি বলেন, "আমি জানি না আমার ম্য়ানেজার এটা শুনে কী বলবেন, তবে আমি ভালো বোলিং করতে পারি ৷ সমস্য়াটা তাঁর দিক থেকেই হয়েছে ৷ তবে জ্ঞানত নয়, আমার মনে হয় তিনি ভুল করেই অন্য বক্সে টিক দিয়েছেন ৷"
পিঠের চোটের কারণে 2025 আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়া ক্যামেরন গ্রিন এবার মিনি নিলামের সর্বোচ্চ বেস প্রাইস ক্যাটেগরিতে ৷ তাঁকে নিয়ে আগামী মঙ্গলবার নিলামে ঝড় উঠবে মাথায় রেখে অজি অলরাউন্ডার বলছেন, "আমি অন্য়ান্যদের সঙ্গে নিশ্চিয় নিলাম পর্ব দেখব ৷ এটা তো ভাগ্য়ের ব্যাপার যে কোন দলে আমার জায়গা হবে, তবে আমার দলে কারা কারা এল সেটাও উল্লেখযোগ্য বিষয় ৷ তাই নিলাম পর্ব আমার কাছে বেশ মজার ৷"
🚨 CAMERON GREEN CONFIRMED THAT HE IS READY TO BOWL IN IPL 2026 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) December 14, 2025
- His manager accidentally selected the wrong box and ended picking the batter option for the slot in IPL Auction. [Espn Cricinfo] pic.twitter.com/FlOiT1qnu3
2023 আইপিএল অভিষেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স জার্সিতে দেখা গিয়েছিল গ্রিনকে ৷ 16 ম্য়াচে 452 রান করা ক্রিকেটার পরবর্তী 2024 মরশুমে খেলেছিলেন রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ৷ ট্রেড উইন্ডোয় 17.50 কোটি টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছিল আরসিবি ৷ 13 ম্য়াচে 255 রান এবং 10 উইকেট সহযোগে সেই মরশুমটা মোটামুটি গিয়েছিল অজি অলরাউন্ডারের ৷ 2025 আইপিএল মরশুমের আগে আরসিবি তাঁকে রিটেইন না-করলেও চোটের কারণে পরবর্তীতে নিলাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন গ্রিন ৷
আগামী মঙ্গলবার আবুধাবিতে বসবে 2026 আইপিএল নিলামের আসর ৷ শর্টলিস্ট প্রক্রিয়ার পর নিলামের জন্য 350 জন ক্রিকেটারের যে তালিকা বিসিসিআই প্রকাশ করেছে তার মধ্যে ভারতীয় 240 জন ৷ বাকি 110 জন বিদেশি ক্রিকেটার ৷ এই 350 জন ভারতীয় ক্রিকেটারের মধ্যে আনক্যাপড অর্থাৎ, জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয়নি 224 জনের ৷ বিদেশিদের মধ্যে আনক্যাপড ক্রিকেটারের সংখ্যা 14 ৷