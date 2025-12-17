25 কোটিতে বিক্রি হওয়ার পরদিনই শূন্য রানে আউট নাইটদের নয়া তারা

25 কোটিতে বিক্রি হওয়ার পরদিনই শূন্য রানে আউট নাইটদের নয়া তারা
স্টার্কের রেকর্ড ভেঙে মঙ্গলবার আইপিএলের সবচেয়ে দামী বিদেশি হয়েছেন অজি অলরাউন্ডার গ্রিন ৷
Published : December 17, 2025 at 4:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 ডিসেম্বর: উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারির পয়লা অ্যাশেজ সেঞ্চুরিতে ভর করে তৃতীয় টেস্টের শুরুটা খারাপ হল না অস্ট্রেলিয়ার ৷ 82 রান এল উসমান খোয়াজার ব্য়াটে ৷ সবমিলিয়ে আট উইকেটে 326 রান তুলে অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথমদিনের খেলা শেষ করল ব্যাগি গ্রিন শিবির ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে তৃতীয় টেস্টের প্রথমদিন শূন্য রানে আউট হলেন অজি অলরাউন্ডার ক্য়ামেরন গ্রিন ৷ যিনি মঙ্গলবার আইপিএলের মিনি নিলামে সর্বাধিক দামে বিক্রি হয়েছেন ৷ আর পরদিনই রানের খাতা না-খুলে সাজঘরে ফেরায় শিরোনামে তিনি ৷
মঙ্গলবার আইপিএল নিলামে অজি অলরাউন্ডারকে 25.20 কোটিতে কিনেছে শাহরুখ খানের দল ৷ চড়া দামে বিক্রি হয়ে কোটিপতি লিগের সবচেয়ে দামী বিদেশি ক্রিকেটারের নজির গড়ে ফেলেছেন গ্রিন ৷ পিছনে ফেলেছেন সতীর্থ মিচেল স্টার্ককে ৷ দু'বছর আগে বাঁ-হাতি পেসারকে 24.75 কোটিতে কিনেছিল কেকেআরই ৷ আইপিএল নিলামে স্টার্কের নজির ভাঙার পরদিন অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে ব্যাট হাতে নেমেছিলেন গ্রিন ৷ ফরম্য়াট ভিন্ন হলেও নাইট অনুরাগীদের নজর ছিল তাঁর পারফরম্য়ান্সে ৷ কিন্তু নিরাশ করলেন অস্ট্রেলিয়ার ল্যাঙ্কি অলরাউন্ডার ৷
Green ready to don the 𝙥𝙪𝙧𝙥𝙡𝙚 & 𝙜𝙤𝙡𝙙 💜— IndianPremierLeague (@IPL) December 17, 2025
With the biggest bid at #TATAIPLAuction 2026, Cameron Green became the most expensive overseas player in #TATAIPL history 💰 @KKRiders pic.twitter.com/8gDUnLSsPP
অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথমদিন মাত্র দু'বল খেলে শূন্য রানে জোফ্রা আর্চারের শিকার হলেন নাইটদের নতুন তারকা ৷ তাঁকে তালুবন্দি করেন ব্রাইডন কার্স ৷ নিলামে সর্বাধিক দামে বিক্রিত হওয়ার পরদিন ক্য়ামেরন গ্রিনের এই পারফরম্যান্সে নিঃসন্দেহে খানিক হতাশ নাইট অনুরাগীরা ৷ আবুধাবিতে গতকালের নিলামে গ্রিনের চড়া দাম ওঠার সম্ভাবনা ছিলই ৷ তাতেই সিলমোহর পরে পরবর্তীতে ৷ চেন্নাই সুপার কিংসকে পিছনে ফেলে গ্রিনকে দলে নিয়ে বাজিমাত করে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
লিগের সবচেয়ে মহার্ঘ্য বিদেশি হয়ে পরবর্তীতে প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন গ্রিন ৷ যেখানে অজি অলরাউন্ডার বলেন, "হ্যালো কেকেআর ফ্যান ৷ আমি ভীষণই উচ্ছ্বসিত কলকাতা নাইট রাইডার্সের শরিক হতে পেরে ৷ ইডেন গার্ডেন্সের পরিবেশে খেলতে নামতে মুখিয়ে রয়েছি ৷ আশা করছি দুর্দান্ত একটা মরশুম অপেক্ষা করছে আমাদের ৷ খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে ৷ আমি কেকেআর ৷"
Hard work in the heat yields eight wickets on Day 1 💪 pic.twitter.com/xBEgsDpCri— England Cricket (@englandcricket) December 17, 2025
অ্যাডিলেড টেস্টে নামার আগে বুধবার সকালে ধাক্কা খায় অস্ট্রেলিয়া শিবির ৷ শারীরিক অসুস্থতার কারণে শেষ মুহূর্তে একাদশ থেকে সরে দাঁড়ান স্টিভ স্মিথ ৷ পরিবর্তে একাদশে আসেন খোয়াজা ৷ 82 রান করে অবশ্য মান রেখেছেন তিনি ৷ তবে শতরান হাঁকিয়ে দিনের সব আলো কেড়ে নেন স্টাম্পার-ব্যাটার ক্যারি ৷ তৃতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করে 106 রানে আউট হন তিনি ৷ তাঁর 143 বলের ইনিংসে ছিল আটটি চার ও একটি ছক্কা ৷ 29 রানে তিন উইকেট নিয়ে প্রথমদিন ইংল্য়ান্ডের সবচেয়ে সফল বোলার জোফ্রা আর্চার ৷ জোড়া উইকেট গিয়েছে ব্রাইডন কার্সের ঝুলিতে ৷