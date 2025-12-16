আইপিএলের সবচেয়ে মহার্ঘ্য বিদেশি গ্রিন, 25.20 কোটিতে কিনল কেকেআর

আইপিএলের সবচেয়ে মহার্ঘ্য বিদেশি গ্রিন, 25.20 কোটিতে কিনল কেকেআর
আইপিএলের সবচেয়ে দামি বিদেশি ক্রিকেটার হয়ে নিজের দেশের ক্রিকেটারকেই পিছনে ফেললেন ক্যামেরন গ্রিন ৷
Published : December 16, 2025 at 6:20 PM IST
আবুধাবি, 16 ডিসেম্বর: প্রত্যাশা ছিলই ৷ বুধবার আইপিএলের ছোট নিলামে সেই প্রত্যাশায় সিলমোহর দিলেন ক্যামেরন গ্রিন ৷ কোটিপতি লিগের সবচেয়ে মহার্ঘ্য বিদেশি হিসেবে নজির গড়লেন অজি অলরাউন্ডার ৷ বুধবার আবুধাবিতে 25.20 কোটি টাকায় গ্রিনকে দলে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷
2023 আইপিএল নিলামেও চড়া দামে (17.50 কোটি) তাঁকে কিনেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ পরের মরশুমে তাঁকে একই মূল্যে তাঁকে ট্রেড উইন্ডোয় দলে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ যদিও 2025 মেগা নিলামের আগে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল দক্ষিণের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি ৷ এরপর চোটের কারণে 2025 আইপিএল নিলামে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন তারকা অজি ক্রিকেটার ৷ বুধের ইতিহাদ এরিনায় যেন গত মরশুমে অনুপস্থিতি সুদে-আসলে পুষিয়ে নিলেন গ্রিন ৷
পার্সে সর্বাধিক 64.30 কোটি টাকা নিয়ে নিলামে নামা নাইট রাইডার্স যে ক্যামেরন গ্রিনের পিছনে দৌড়বে সে কথা জানাই ছিল ৷ কারণ, তাঁদের প্রাইম অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেলকে নিলামের আগে ছেড়ে দিয়েছিল তাঁরা (রাসেল পরবর্তীতে আইপিএল থেকে অলসরও নিয়েছেন) ৷ এদিন নিলামে গ্রিনকে পেতে আগ্রহী ছিল চেন্নাই সুপার কিংসও ৷ অনেকদূর গিয়েছিল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ কিন্তু শেষমেশ অজি ক্রিকেটারকে ঘরে তুলে বাজিমাত করে পার্পল ব্রিগেড ৷
He 𝘾𝙖𝙢e, he saw, he’s ready to #KorboLorboJeetbo 👊💜 pic.twitter.com/9Omi7HyWAg— KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 16, 2025
সিইও ভেঙ্কি মাইসোরের পাশে নিলামে কেকেআরের তরফে যোগ দিয়েছেন হেড কোচ অভিষেক নায়ার ও বোলিং কোচ টিম সাউদি ৷ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে গ্রিনকে দলে টানেন তাঁরা ৷ এর আগে আইপিএলের সবচেয়ে দামি বিদেশি হিসেবে 2024 সালে মিচেল স্টার্ককে কিনেছিল কেকেআরই ৷ এবার নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভাঙল শাহরুখ খানের দল ৷ অজি ক্রিকেটার কলকাতার ফ্র্যাঞ্চাইজিতে এলেন 25.20 কোটি টাকায় ৷
Australia ka asli Kohinoor ab Kolkata mein! 💎💜 pic.twitter.com/6ILvocZnQF— KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 16, 2025
- হাতে পাবেন 18 কোটি: উল্লেখযোগ্য বিষয় হল নাইটরা 25 কোটিরও বেশি দামে কিনলেও গ্রিন হাতে পাবেন 18 কোটি টাকা ৷ সৌজন্যে আইপিএলের 'সর্বোচ্চ-ফি' নিয়ম ৷ এই নিয়মের গেরোয় একজন বিদেশি ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ-ফি নির্ধারিত হয় সর্বোচ্চ রিটেনশন স্ল্যাব এবং গত মরশুমে সর্বাধিক দামে বিক্রিত ক্রিকেটারের মূল্যের উপর ৷ এই দু'টি অঙ্কের মধ্যে যেটি কম, সেটি একজন বিদেশি ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ-ফি হিসেবে নির্ধারিত হয় ৷ এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রিটেনশন স্ল্যাব 18 কোটি টাকা এবং গত মরশুমে সর্বাধিক দামে বিক্রিত ক্রিকেটারের মূল্য 27 কোটি ৷ ফলত 18 কোটির বেশি পাবেন না গ্রিন ৷ তাঁর বিক্রিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ যাবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কোষাগারে ৷
আপাতত অ্যাশেজে ব্যস্ত ক্যামেরন গ্রিন ৷ তবে রেকর্ড অঙ্কে কলকাতায় যোগ দেওয়ার উচ্ছ্বাস গোপন রাখতে পারেননি তিনি ৷ অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রতিক্রিয়ায় গ্রিন জানান, ইডেনের মায়াবী পরিবেশে খেলতে মুখিয়ে তিনি ৷ এক ভিডিয়োবার্তায় অজি ক্রিকেটার বলেন, "আমি কেকেআর ৷"