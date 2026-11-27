উত্তরবঙ্গে নয়া পুলের প্রস্তাব, রবীন্দ্র সরোবরে পয়লা ডিসেম্বর শুরু রোয়িংয়ের আর্ন্তজাতিক টুর্নামেন্ট
168 বছরের পুরনো ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে নেই আন্তর্জাতিক মানের লেন ৷ তাই এবার উত্তরবঙ্গমুখী সংস্থার আধিকারিকরা ৷
Published : November 27, 2026 at 3:46 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: এশিয়ার প্রথম রোয়িং ক্লাব তৈরি হয়েছিল কোথায় ? বাংলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজনের কাছে প্রশ্নের উত্তরটা খুব কঠিন হওয়ার কথা নয় ৷ কারণ শহর কলকাতার বুকেই তৈরি হয়েছিল এশিয়ার প্রথম রোয়িং ক্লাব ৷ কিন্তু 168 বছরের পুরনো সেই রোয়িং ক্লাবেই নেই আন্তর্জাতিক মানের লেন ৷ অর্থাৎ, দু'হাজার মিটারের লেন ৷ সেই আন্তর্জাতিক মানের রোয়িং এরিনা তৈরি করতেই ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব এবার উত্তরবঙ্গমুখী ৷
দার্জিলিঙের গজলডোবায় রোয়িং এরিনা তৈরি করতে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের দ্বারস্থ হয়েছে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব ৷ মন্ত্রী এব্যাপারে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে লিখিত প্রস্তাব চেয়েছেন বলেও জানিয়েছেন ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের উদ্যোগে রবীন্দ্র সরোবর লেকে রোয়িং হয়ে থাকে ৷ কিন্তু তার দৈর্ঘ্য হাজার মিটার ৷ যা জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে অর্ধেক ৷ কারণ রবীন্দ্র সরোবর লেকের মাঝ বরাবর একটি ঝুলন্ত সেতু রয়েছে ৷ যা 2000 মিটার লেন তৈরিতে অন্তরায় ৷
আগামী 1-5 ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবরে আর্ন্তজাতিক রোয়িং প্রতিযোগিতার আসর বসছে ৷ কলকাতা রোয়িং ক্লাবের উদ্যোগে চতুর্থ আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডশিপ রেগাট্টা 2026-এ যোগদান করছেন প্রায় শতাধিক পুরুষ ও মহিলা রোয়ার ৷ ছ'টি দেশের আন্তর্জাতিক স্তরের রোয়ারদের উপস্থিতি এবারের অন্যতম আকর্ষণ ৷ আগামী মঙ্গলবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা ৷
যুক্তরাজ্য, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্রোয়েশিয়া, হংকং এবং চিনের প্রতিযোগিতা ঝড় তুলতে আসছেন রবীন্দ্র সরোবারে ৷ পাঁচদিনের এই প্রতিযোগিতায় বয়স ভিত্তিক পর্যায়ে ওপেন, মাস্টার্স ও সুপার মাস্টার্স তিনটি বিভাগ রয়েছে ৷ প্রতিযোগিতার চারটি ক্যাটেগরি হল যথাক্রমে- সিঙ্গল স্কালস (ওয়ান এক্স), ডাবল স্কালস (টু এক্স), পেয়ার্স (2-) এবং ফোর্স (4-/4+) ৷ এবারের প্রতিযোগিতার থিম 'পাওয়ার অফ ফ্রেন্ডশিপ' ৷ বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার ঘোষণা অনুষ্ঠানে ছিলেন ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী ৷ এছাড়া অন্যান্য আধিকারিকদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লব কুমার দত্ত, দীপঙ্কর ঘোষরা ৷ প্রতিযোগিতার শেষ দিন পুরস্কার বিতরণ পর্বের অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা ৷