খেতাব নিয়ে আত্মবিশ্বাসী শুভাশিস, স্বপ্ন মহামেডানেও; বড় ব্যবধানে জিততে চাইছে লাল-হলুদ

খেতাব নিয়ে আত্মবিশ্বাসী শুভাশিস, স্বপ্ন মহামেডানেও; বড় ব্যবধানে জিততে চাইছে লাল-হলুদ
লিগের শেষদিন খেতাবি দৌড়ে তিন প্রধান-সহ পাঁচটি ক্লাব ৷ তবে অ্যাডভান্টেজ মোহনবাগান ও মহামেডান ৷
Published : September 18, 2026 at 7:36 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: মোহনবাগান ক্লাবেই আসবে এ মরশুমের কলকাতা লিগ খেতাব। শুক্রবার ক্লাব তাঁবুতে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে এমনই আশ্বাস দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট অধিনায়ক শুভাশিস বসু ৷ সঙ্গে ছিলেন সতীর্থ রাহুল ভেকে ৷ শনিবার বারাসাত স্টেডিয়ামে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে কলকাতা লিগের চ্য়াম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ ম্যাচে নামবে সবুজ-মেরুন। দুই প্রধানের দ্বৈরথ ঘিরে এখন ময়দানে মিনি ডার্বির মেজাজ ৷ বারাসতে জয় যার, কলকাতা লিগ তার ৷
এবছর ফরম্যাটের কারণে কলকাতা লিগের খেতাবি দৌড় শেষ ধাপেও টানটান ৷ লিগ জয়ের অঙ্কটা একটু জটিলও বলা যায় ৷ তবে তিন প্রধানের মধ্যে নিঃসন্দেহে সুবিধাজনক জায়গায় সবুজ-মেরুন ও সাদা-কালো ৷ বারাসতে মোহনবাগান বনাম মহামেডান ম্য়াচ যে জিতবে লিগ তাদেরই ৷ এই ম্য়াচে ড্র হলে সুবিধা ইস্টবেঙ্গলের ৷ সেক্ষেত্রে খেতাব জিততে কোল ইন্ডিয়াকে পাঁচ গোলের ব্যবধানে হারাতে হবে লাল-হলুদকে ৷ আর তিন প্রধান পয়েন্ট নষ্ট করলে সুবিধা ভবানীপুরের ৷ তারা ইউনাইটেড এসসি'কে হারালে চ্যাম্পিয়ন ৷ ইউনাইটেড এসসি-ও যদি ভবানীপুরকে বড় ব্যবধানে হারায় তাহলে তাদের সামনেও খেতাব জয়ের সুযোগ রয়েছে ৷ সবমিলিয়ে পাঁচ দলের খেতাবি লড়াইয়ে টানটান উত্তেজনা।
বাগানকে মরশুমের প্রথম ট্রফি এনে দিতে বাস্তব রায়কে কার্যত সরিয়ে লিগের দলকেও অনুশীলন করাচ্ছেন সিনিয়র দলের কোচ প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস। ডাগআউটে না-বসলেও ম্যাচের যাবতীয় নীল-নকশা তৈরি করে দিচ্ছেন গ্রিক কোচ ৷ লিগ জিততে আইএসএলের ভারতীয় ব্রিগেডকে লাগাতার কলকাতা লিগের ম্য়াচগুলোতে খেলাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ তা সত্ত্বেও তারা যে প্রতিপক্ষের উপর দাপট দেখাতে পারছে, তা বলা যাবে না ৷
কলকাতা লিগের খেতাবি ম্যাচের আগে সবুজ-মেরুন অধিনায়ক শুভাশিস বোস বলছেন, "অনেক বছর পর কলকাতা লিগ আমাদের ক্লাবে আসবে। আমি এই প্রথমবার কলকাতা লিগ খেললাম ৷ আর দল ফাইনালে বলে ভালোলাগছে ৷ শুধু কলকাতা লিগ বলে নয়, প্রতিটা লিগেই প্রতিযোগিতা রয়েছে ৷ সব ফুটবলারই নিজের সেরাটা জিতে চায় ৷ বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডানের জার্সি গায়ে চাপালে প্লেয়াররা নিজেদের সেরাটা দিতে চায় ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে ঐতিহ্য আছে। আমরা অন্যদের উপর ভরসা করে নয়, নিজেরা ম্যাচ জিতে ট্রফি জিততে চাই ৷"
আট বছর মোহনবাগান ঘরোয়া লিগ জিততে পারেনি ৷ এই ব্যর্থতা নিয়ে শুভাশিস জানালেন, মোহনবাগানের প্রতিটা টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলাটা ইতিবাচক দিক। অতীতের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার কলকাতা ফুটবল লিগ জয়ের ব্যাপারে তাঁরা আশাবাদী ৷ অধিনায়কের পাশে বসে ডিফেন্ডার রাহুল ভেকে জানালেন, অতীতে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কলকাতা লিগ জিতেছেন ৷ এবার মোহনবাগানের হয়ে লিগ জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে উত্তেজিত তিনি ৷ তাঁর কথায়, "ওরা (মহামেডান) গতবছর আইএসএল খেলেছে ৷ আমাদের জন্য সহজ হবে না ৷ তবে আমরা বাকিদের নিয়ে না-ভেবে নিজেদের নিয়ে ভাবছি ৷ শেষ দু'টি প্র্যাকটিসে সেদিকেই নজর রেখেছি ৷"
এদিকে মোহনবাগান নিয়ে সতর্কতা এবং সমীহ দু'টোই মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে ৷ তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন ট্রফির গন্ধ রেড রোডের ক্লাবে। মরিয়া লড়াই ছুড়ে দিয়ে তিনবছরের মধ্যে ফের কলকাতা লিগ ছুঁয়ে দেখতে চায় সাদা-কালো শিবিরও ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল চ্য়াম্পিয়নশিপ রাউন্ডের প্রথম দু'ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে জয় দিয়ে লিগ শেষ করতে চায় ৷ মনোতোষ মাঝি ছাড়া বাকিরা সকলেই রয়েছেন ৷ চাকু মান্ডি এবং অঙ্কন ভট্টাচার্য অফিসের খেলায় ব্যস্ত ৷ তাই মহামেডানের বিরুদ্ধে যে দল খেলেছিল তারাই কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে নামবে ৷ গোলনষ্টের রোগ সারিয়ে বড় ব্যবধানে জয় পাখির চোখ ইস্টবেঙ্গলের ৷ বাকিটা ভাগ্যের উপর ছাড়তে চান অর্চিষ্মান ও তাঁর ছেলেরা ৷