শিল্ডে মহামেডানের বদলি ক্যালকাটা কাস্টমস, পরিবর্তিত সূচি ঘোষণা আইএফএ'র
পরিবর্ত পরিস্থিতিতে বুধবার ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন মোহনবাগান বনাম শ্রীনিধি ডেকানের ম্য়াচ দিয়ে শুরু হচ্ছে শিল্ড ৷
Published : September 22, 2026 at 10:55 AM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: লিগের ফাইনাল ম্য়াচে রেফারিং নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে শিল্ড বয়কট করেছে মহামেডান স্পোর্টিং ৷ পরিবর্ত হিসেবে তাই ক্যালকাটা কাস্টমস'কে ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ডের ষষ্ঠ দল হিসেবে নথিভুক্ত করল বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷ নয়া দলকে অন্তর্ভুক্ত করে সোমবার রাতে টুর্নামেন্টের পরিবর্তিত সূচিও ঘোষণা করল আইএফএ ৷ সেক্ষেত্রে 22 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, মঙ্গলবার থেকে নয় ৷ শিল্ড শুরু হচ্ছে 23 সেপ্টেম্বর বুধবার থেকে ৷
প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী, মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান ম্য়াচ দিয়ে শিল্ডের ঢাকে কাঠি পড়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু লিগের শেষ ম্য়াচে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রেফারিং নিয়ে সরব হয় সাদা-কালো শিবির ৷ আইএফএ'র কাছে মিনি ডার্বি ম্য়াচের রিপ্লে দাবি করে তারা ৷ কিন্তু তাদের প্রস্তাব আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত প্রত্যাখ্যান করায় সোমবার শিল্ড থেকে পাকাপাকিভাবে নাম প্রত্যাহার করে নেয় মহামেডান ৷ যদিও রবিবারই তাঁদের দাবি মানা না-হলে শিল্ডে থেকে নাম তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন ক্লাবের সচিব ওয়াসিম আক্রাম ৷ মহামেডান বয়কট করায় পরিবর্ত হিসেবে শিল্ডে খেলার প্রাথমিক প্রস্তাব গিয়েছিল ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে ৷ কিন্তু তারা সম্মত না-হওয়ায় ষষ্ঠ দল হিসেবে কাস্টমসকে বেছে নেওয়া হল ৷
পরিবর্ত পরিস্থিতিতে বুধবার ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন মোহনবাগান বনাম শ্রীনিধি ডেকানের ম্য়াচ দিয়ে শুরু হচ্ছে শিল্ড ৷ মোহনবাগান, শ্রীনিধির সঙ্গে গ্রুপ-এ'তে তৃতীয় দল নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ গ্রুপ-বি'তে ইস্টবেঙ্গল, কাস্টমসের সঙ্গে তৃতীয় দল হিসেবে থাকছে পঞ্জাব এফসি ৷ বৃহস্পতিবার ক্য়ালকাটা কাস্টমস ম্য়াচ দিয়ে শিল্ড অভিযান শুরু হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের ৷ 30 সেপ্টেম্বর পঞ্জাব এফসি'র বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্য়াচটি খেলবে ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন লাল-হলুদ ৷ নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্য়াচটি মোহনবাগান খেলবে 29 সেপ্টেম্বর ৷ গ্রুপ পর্বের প্রথম দু'টি দল শেষ চারের যোগ্যতা অর্জন করবে ৷
শিল্ড থেকে নাম প্রত্য়াহারের আগে সোমবার মহামেডান সচিব বেলাল আহমেদ খান বিস্ফোরক অভিযোগ করেন ৷ তিনি জানান, লিগের ফাইনাল ম্য়াচ অর্থাৎ মিনি ডার্বির বিরতিতে রেফারি রুমে প্রবেশ করেছিলেন এক মোহনবাগান কর্তা ৷ উল্লেখ্য, লিগের শেষ ম্য়াচে 74 মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে জয়সূচক গোল করেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ কিন্তু তাঁকে গোলের পাস বাড়ানো সাহাল আব্দুল সামাদ বল ধরার আগে পরিষ্কার অফসাইডে ছিলেন বলে অভিযোগ মহামেডানের ৷
আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত অবশ্য জানান, মহামেডান স্পোর্টিংয়ের রিপ্লে প্রস্তাব মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ রেফারি যত খারাপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, রিপ্লে ম্য়াচের ইতিহাস আইএফএ'তে নেই ৷ তবে বিষয়টি তদন্ত করে রেফারির দোষ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ একইসঙ্গে রেফারিংয়ের অজুহাতে কোনও ক্লাবের টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানো খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা নয় বলে জানান তিনি ৷
- শিল্ডে দুই প্রধানের সূচি:
- মোহনবাগান বনাম শ্রীনিধি ডেকান- 23 সেপ্টেম্বর, বিকেল 3টে (মোহনবাগান মাঠ)
- ইস্টবেঙ্গল বনাম ক্যালকাটা কাস্টমস- 24 সেপ্টেম্বর, বিকেল 3টে (ইস্টবেঙ্গল মাঠ)
- মোহনবাগান বনাম নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড- 29 সেপ্টেম্বর, বিকেল 3টে (মোহনবাগান মাঠ)
- ইস্টবেঙ্গল বনাম পঞ্জাব এফসি- 30 সেপ্টেম্বর, বিকেল 3টে (ইস্টবেঙ্গল মাঠ)