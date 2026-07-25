স্বপ্নের বিশ্বকাপ শেষে নতুন ক্লাবে ভোজিনহা, কেপ ভের্দে সুপারস্টারের নয়া ঠিকানা চিলি

স্বপ্নের বিশ্বকাপ শেষে নতুন ক্লাবে ভোজিনহা, কেপ ভের্দে সুপারস্টারের নয়া ঠিকানা চিলি
চিলির ক্লাব কোলো কোলো ভোজিনহা'র আগমনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল শনিবার সকালে ৷
Published : July 25, 2026 at 4:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 জুলাই: গত মরশুমে ক্লাব ফুটবলে তাঁর ঠিকানা ছিল পর্তুগিজ ক্লাব শ্যাভেস ৷ কিন্তু রোনাল্ডোর দেশের সেই ক্লাবের সঙ্গে 1 জুলাইয়ের পর আর চুক্তি পুনর্নবীকরন করেননি তিনি ৷ এদিকে বিশ্বকাপে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের পর ট্রান্সফার মার্কেটে তাঁর দর বেড়েছে প্রায় 900 গুণ ৷ এমন সময় গোলরক্ষক ভোজিনহা'র ইন্টার মিয়ামি'তে যোগদানের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু জল্পনা উড়িয়ে চিলির ক্লাব কোলো কোলো'য় যোগ দিলেন কেপ ভের্দে'র সুপারস্টার ৷
শনিবার সকালে চিলির ক্লাবটি ভোজিনহা'র আগমনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো সেদেশর টপ টিয়ার লিগে এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে কোলো কোলো ৷ 16 ম্যাচে 39 পয়েন্ট তাদের ঝুলিতে ৷ মরশুমের মাঝপথে চিলির ক্লাবের সঙ্গে জুড়লেন ভোজিনহা ৷ যিনি 40 বছর 22 দিন বয়সে চলতি বছর বিশ্বকাপে আত্মপ্রকাশ করে চমকে দিয়েছিলেন ৷
বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন'কে 2026 বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে রুখে চমকে দিয়েছিল সওয়া পাঁচ লক্ষের দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভের্দে ৷ তেকাঠির নীচে ভোজিনহা নামক প্রাচীর পেরিয়ে কোনও গোল করতে পারেনি 'লা-রোজা' ৷ টুর্নামেন্ট যত এগোয় দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সে অনুরাগীদের হৃদয় জিতে নেন ভোজিনহা ৷ মূলত শট-স্টপারের কাঁধে ভর করেই বিশ্বকাপের আবির্ভাবে নকআউট নিশ্চিত করে ইতিহাস গড়ে কেপ ভের্দে ৷ ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছয় তারা ৷ তবে রাউন্ড অব-32'তে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে গোল হজম করে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যায় আফ্রিকার দেশটি ৷
𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎— Colo-Colo (@ColoColo) July 25, 2026
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄
𝐁𝐄𝐌-𝐕𝐈𝐍𝐃𝐎
Te esperamos en el Estadio Monumental 🏟⚪️⚫️#VamosCacique pic.twitter.com/ymqPvFTYGS
কেপ ভের্দে ছিটকে গেলেও টুর্নামেন্ট জুড়ে তাঁর অনবদ্য পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে বিশ্বকাপের সেরা একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন ভোজিনহা ৷ পুরো টুর্নামেন্টে মাত্র এক গোল হজম করা স্প্য়ানিশ গোলরক্ষক উনাই সিমোন'কে টপকে সেরা একাদশের গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন ভোজিনহা ৷ গোল্ডেন গ্লাভ অবশ্য জিতে নিয়েছেন সিমোন-ই ৷ কেপ ভের্দে'র জার্সিতে 2012 সালে আত্মপ্রকাশ করা ভোজিনহা এখনও পর্যন্ত 92টি আন্তর্জাতিক ম্য়াচ খেলেছেন ৷ পর্তুগালের পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলে স্লোভাকিয়া, সাইপ্রাস, মলডোভা'র মতো বিভিন্ন দেশের লিগ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ৷