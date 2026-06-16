ইয়ামালের আলো কেড়ে বিশ্বকাপ আবির্ভাবে হৃদয় জিতলেন চল্লিশের ভোজিনহা

ইয়ামালের আলো কেড়ে বিশ্বকাপ আবির্ভাবে হৃদয় জিতলেন চল্লিশের ভোজিনহা
সোমবার ম্যাচের আগে পর্যন্ত ইনস্টাগ্রামে 50 হাজারের আশেপাশে ফলোয়ার ছিল ভোজিনহার ৷ গত 12 ঘণ্টায় সেই সংখ্যাটা পৌঁছে গিয়েছে 60 লক্ষে ৷
Published : June 16, 2026 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: কেপ ভের্দের বিপক্ষে বিশ্বকাপের মঞ্চে সোমবার অভিষেক হল স্পেনের ইউরো জয়ের নায়ক ল্যামিন ইয়ামালের ৷ 18 বছর 342 দিন বয়সে বিশ্বকাপ আবির্ভাবে কিশোর ইয়ামালের ঝলক দেখার অপেক্ষায় ছিল ফুটবল বিশ্ব ৷ ইউরো এবং ক্লাব ফুটবলে স্প্যানিশ প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখার পর তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা স্বাভাবিক ৷ কিন্তু ইয়ামলের মঞ্চে সোমবার সমস্ত আলো কেড়ে নিলেন ভোজিনহা ৷ কেপ ভের্দে গোলদুর্গের শেষ প্রহরীর বয়স 40 বছর 22 দিন ৷ চলতি বিশ্বকাপের অন্যতম প্রবীণ ফুটবলার হিসেবে আবির্ভাবে সাত-সাতটি সেভ করে নায়ক ভোজিনহা ৷
স্পেনের বিরুদ্ধে ম্যাচ-উইনিং পারফরম্যান্সে রাতারাতি সোশাল মিডিয়া সেনসেশন বনে গেলেন তিনি ৷ যেখানে সোমবার ম্যাচের আগে পর্যন্ত ইনস্টাগ্রামে 50 হাজার ফলোয়ার ছিল তাঁর ৷ গত 12 ঘণ্টায় ফলোয়ারের সংখ্যাটা পৌঁছে গিয়েছে 60 লক্ষে ৷ অর্থাৎ চল্লিশ মানেই যে চালশে নয়; বহু ব্যবহারে ক্লিশে শব্দটাকে আরও একবার অমূলক প্রমাণ করলেন কেপ ভের্দে গোলরক্ষক ৷
বিশ্বকাপের মঞ্চে চল্লিশ পেরনো ক্রীড়াবিদরা আগেও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ৷ তালিকায় রয়েছে রজার মিল্লা, পিটার শিলটনদের মতো কিংবদন্তিদের নাম ৷ চলতি বিশ্বকাপে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও যে ফিটনেসের নয়া অভিধান লিখবেন, তেমনটা আশা করা যায় ৷ কিন্তু ভোজিনহা যা করলেন, সেটা যেন এক ব্যতিক্রমী পর্যায়ভুক্ত হল ৷ পরিসংখ্যান বলছে স্পেন সবকিছু করেছে ৷ গোল লক্ষ্য করে 27টি শট, যার মধ্যে ছ'টি অন-টার্গেট, 11টি কর্নার আদায় ৷ কিন্তু গোল পায়নি গোলপোস্টের নীচে দুর্ভেদ্য এক মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তির কারণে ৷ সাত-সাতটি সেভ করে এদিন নজিরেও নাম তুলে ফেলেন চল্লিশের ভোজিনহা ৷
Vozinha takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 🔥#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/TsC1nhwoIB— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
পরিসংখ্যান বলছে, 1966 বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে এখনও পর্যন্ত চল্লিশ বা তার বেশি বয়সি গোলরক্ষকদের মধ্যে এক ম্যাচে সর্বাধিক সেভের নিরিখে নিজেকে দ্বিতীয়স্থানে তুলে আনলেন ভোজিনহা ৷ 1986 বিশ্বকাপে 41তম জন্মদিনে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্য়াচে উত্তর আয়ারল্যান্ডের হয়ে 10টি সেভ করেছিলেন প্যাট জেনিংস ৷ এদিন যেন তাঁকেই স্মরণ করালেন সওয়া পাঁচ লক্ষ জনবসতির কেপ ভের্দে গোলরক্ষক ৷ সাতটি সেভ ছাড়াও স্পেনের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে 69 শতাংশ সঠিক পাস বাড়িয়েছেন ভোজিনহা ৷ অন্যান্য পরিসংখ্যানের মধ্যে নিখুঁত লং বল বাড়িয়েছেন 43 শতাংশ, ডাইভিং সেভ তিনটি এবং বক্সের মধ্যে সেভ করেছেন ছ'টি ৷
Cape verde Draw Against Spain 🔥— ⚽ Dr. Sana ⚽ (@Blackmemex0) June 15, 2026
What a One Man Show !! By Goalkeeper Vozinha #Spain #Fifaworldcup pic.twitter.com/kuHqnwLIKA
ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজতেই ভোজিনহা'র চোখ ভিজে ওঠে এদিন ৷ কারণ হিসেবে কেপ ভের্দে গোলরক্ষক বলেন, "ছোটবেলায় আমি আমার দাদু-দিদার কাছেই বড় হয়েছি ৷ অথচ তাঁরা আজ এখানে থাকতে পারলেন না ৷ ভিসা জটিলতার কারণে তাঁদেরকে এখানে আনার খরচ বহন করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে ৷" স্কোরবোর্ড সবসময় খেলার প্রকৃত ছবি তুলে ধরে না ৷ স্পেন বনাম কেপ ভের্দে গোলশূন্য ড্র তাই নিছক একটা ম্য়াচ হয়েই রয়ে যাবে ৷ তবে ইতিহাস মনে রাখবে, এক ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্রের গোলরক্ষকের লড়াইয়ের কথা ৷ যিনি নিজের দেশের জন্য লড়েছিলেন, আর সেই লড়াইয়ের মাঝেও খুঁজে ফিরেছিলেন তার হারিয়ে যাওয়া আপনজনদের ৷