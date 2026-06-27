ইতিহাস গড়ে নকআউটে কেপ ভের্দে, ভোজিনহা'দের সামনে আর্জেন্তিনা
সবচেয়ে কম জনবসতির দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছনোর নজির গড়ল পশ্চিম আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্র ৷ ড্র করে ছিটকে গেল সৌদি আরব ৷
Published : June 27, 2026 at 10:57 AM IST
হাউস্টন, 27 জুন: গ্রুপ পর্বের প্রথম দু'ম্যাচ অপরাজিত থেকে ফুটবল বিশ্বকে মুগ্ধ করেছিল তারা ৷ পাশাপাশি আবির্ভাবেই নকআউট নিশ্চিত করার পথ খোলা রেখেছিল কেপ ভের্দে ৷ তৃতীয় ম্যাচে শনিবার সৌদি আরবের বিরুদ্ধেও অপরাজিত থেকে নকআউট নিশ্চিত করল আফ্রিকার সওয়া পাঁচ লক্ষের দ্বীপরাষ্ট্র ৷ সর্বাপেক্ষা কম জনবসতির দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউটের যোগ্যতা অর্জন করে ইতিহাসে কেপ ভের্দে ৷
গ্রুপ- এইচের ম্যাচে এদিন এশিয়া জায়ান্ট সৌদি আরবকে রুখে দিল ফিফা ব়্যাংকিংয়ে 67তম স্থানে থাকা কেপ ভের্দে ৷ ম্যাচের ফল 0-0 ৷ তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল হিসেবে রাউন্ড অব-32 নিশ্চিত হল আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্রটির ৷ একইসঙ্গে 2010 সংস্করণে স্লোভাকিয়ার পর প্রথম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ আবির্ভাবে নকআউটে পৌঁছল কেপ ভের্দে ৷
উল্লেখ্য, তৃতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ (জনবসতির নিরিখে) হিসেবে চলতি বিশ্বকাপের আবির্ভাবেই চমকে দিয়েছিল কেপ ভের্দে ৷ গোলরক্ষক ভোজিনহা'র বিশ্বস্ত দস্তানায় ভর করে ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে রুখে দিয়েছিল তারা ৷ রাতারাতি নায়ক বনে গিয়েছিলেন কেপ ভের্দে দুর্গের শেষ প্রহরী ৷ শনিবার ভোজিনহা নামক প্রাচীর ভেদ করতে করতে ব্যর্থ সৌদি আরবও ৷
স্পেনকে রুখে দেওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে 2-2 ড্র করেছিল কেপ ভের্দে ৷ পরিস্থিতি এমন ছিল গ্রুপের শেষ ম্যাচে অন্তত একটি পয়েন্ট নকআউটে যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিবেচনায় রাখবে তাদের ৷ সেইমতো শেষ ম্যাচে একটি পয়েন্ট তো তারা অর্জন করলই ৷ পাশাপাশি অন্য ম্যাচে স্পেন 1-0 গোলে উরুগুয়েকে হারিয়ে দেওয়ায় দ্বিতীয়স্থানে শেষ করল কেপ ভের্দে ৷ দু'পয়েন্ট নিয়ে ছিটকে গেল গ্রুপের বাকি দুই দেশ উরুগুয়ে ও সৌদি আরব ৷
The smallest nation to ever reach the @FIFAWorldCup knockouts: Cabo Verde! 👏🇨🇻 pic.twitter.com/E1BQPA3NKR— FIFA (@FIFAcom) June 27, 2026
এদিন প্রথমার্ধে দারুণ ফুটবল খেলে কেপ ভের্দে ৷ দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া পরিবর্তনের পর ম্যাচে ফেরে সৌদি আরব ৷ বেশ কিছু সুযোগ তারা তৈরি করে ৷ কিন্তু তিনটি দুরন্ত সেভ করে ফের নায়ক ভোজিনহা ৷ 74 মিনিটে ম্যাচের সেরা সুযোগটি অবশ্য আসে কেপ ভের্দের সামনে ৷ কিন্তু গোল করতে ব্যর্থ হন লারোস ডুয়ার্টে ৷ সে যাইহোক, এক পয়েন্টই নকআউটে পৌঁছে দেয় দ্বীপরাষ্ট্রকে ৷ আগামী 4 জুলাই রাউন্ড অব-32তে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনার মুখোমুখি হবে তারা ৷
Cabo Verde - unbeaten at the #FIFAWorldCup 🇨🇻 pic.twitter.com/OhHFqaS3jb— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
গ্রুপের অন্য ম্যাচে অ্যালেক্স বায়েনার একমাত্র গোলে উরুগুয়েকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থামল স্পেন ৷ তিন ম্যাচে ইউরো সেরাদের ঝুলিতে সাত পয়েন্ট ৷ অন্যদিকে ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় দু'বারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের ৷