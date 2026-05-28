'লক্ষ্মী' হাতেই বাংলার ব্যাটন, এবার কোচ ঋদ্ধি-মনোজ-অনুষ্টুপও
Published : May 28, 2026 at 10:52 AM IST
কলকাতা, 28 মে: আগামী মরশুমে লক্ষ্মীরতন শুক্লাতেই আস্থা রাখল বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ এই নিয়ে টানা তিন মরশুম বাংলার কোচের পদে থেকে যাচ্ছেন তিনি ৷ নতুন মরশুম নিয়ে জোরালো ভাবনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে সিএবি'র অন্দরে ৷ লক্ষ্মীরতনের কোচিংয়ে গত মরশুমে বাংলা রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনাল খেলেছে ৷ অপরাজিতভাবে শেষ চারে পৌঁছেছিলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা ৷ লক্ষ্মীর পারফরম্যান্সে যে সিএবি খুশি, তা প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ৷ তারপরেও জল্পনা চলছিল ৷ শেষমেশ সেই জল্পনার অবসান হল ৷
কোচ নির্বাচনে এই প্রথমবার ছক ভেঙে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ৷ অনেক আবেদনও জমা পড়েছিল ৷ লক্ষ্মীরতন শুক্লা নিজেও আবেদন করেছিলেন ৷ আগ্রহী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরেই শেষমেষ গতবারের কোচ লক্ষ্মীরতনেই সিলমোহর দিল সিএবি ৷ বুধবার এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে প্রধান দল ও বয়সভিত্তিক দলের বিভিন্ন কোচেদের নাম ঘোষণা করা হয় ৷ লক্ষ্মীর পাশাপাশি সেই তালিকায় চমক প্রাক্তন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি, অনুষ্টুপ মজুমদার ও ঋদ্ধিমান সাহার নাম ৷
উপরোক্ত তিন প্রাক্তন এবং বর্তমান ক্রিকেটারকে যথাক্রমে অনূর্ধ্ব-19, অনূর্ধ্ব-23 এবং অনূর্ধ্ব-16 দলের কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ মহিলা দলের কোচ ও সহকারি কোচের নাম দ্রুত ঘোষণা করা হবে বলেও জানানো হয়েছে ৷
সিএবি জানিয়েছে, জমা পড়া আবেদনগুলো খতিয়ে দেখে কোচেদের নির্বাচন করেছে প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার অরুণ লাল, দেবাং গান্ধি ও কল্যাণ চৌধুরীকে নিয়ে গড়া কমিটি ৷ সদস্যরা প্রত্যেকটা আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত তালিকা বানান ৷ পাশাপাশি চলে সাক্ষাৎকার পর্ব ৷ মেধার ভিত্তিতে কোচ নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এই কমিটি ৷ কোচের যোগ্যতা এবং বাংলা দল নিয়ে ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথাও কমিটির সামনে সাক্ষাৎকারে বলতে হয়েছে আবেদনকারীদের ৷
যে যাইহোক, শেষমেশ অন্য প্রদেশ কিংবা ভিনদেশের নয় ৷ বাংলার কোচিংয়ের ভার ভূমিপুত্রদের উপরই ছাড়ল সিএবি ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো কোচ হিসেবে হাতেখড়ি হতে চলেছে মনোজ তিওয়ারি, অনুষ্টুপ মজুমদারের ৷
একনজরে নির্বাচিত কোচেদের তালিকা:
- পুরুষ সিনিয়র দল: লক্ষ্মীরতন শুক্লা (হেড কোচ), সুরেন্দ্র ভাবে (সহকারি কোচ ও ব্যাটিং পরামর্শদাতা)
পুরুষ অনূর্ধ্ব-23: ঋদ্ধিমান সাহা (হেড কোচ), সাবির আলি (সহকারি কোচ)
পুরুষ অনূর্ধ্ব-19: মনোজ তিওয়ারি (হেড কোচ), দত্তাত্রেয় মুখোপাধ্যায় (সহকারি কোচ)
পুরুষ অনূর্ধ্ব-16: অনুষ্টুপ মজুমদার (হেড কোচ), গৌতম সোম জুনিয়র (সহকারি কোচ)