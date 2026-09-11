'আমার ভাবমূর্তি সিএবি দিয়ে চলে না', টিকিট বণ্টন বিতর্কে স্টেপ-আউট সৌরভের

'আমার ভাবমূর্তি সিএবি দিয়ে চলে না', টিকিট বণ্টন বিতর্কে স্টেপ-আউট সৌরভের
তথ্য হাতে নিয়ে সৌরভ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশ মেনেই বিশ্বকাপে টিকিট বণ্টন হয়েছে ৷
Published : September 11, 2026 at 1:23 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা সিএবি'র বিরুদ্ধে ওঠা টিকিট দুর্নীতি বিতর্কে স্টেপ-আউট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আচমকা সাংবাদিক সম্মেলন করেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷ সেখানে 2023 এবং 2026 সালে বিশ্বকাপের কমপ্লিমেন্টারি টিকিট বণ্টন নিয়ে ওঠা অভিযোগকে কার্যত ভিত্তিহীন আখ্যা দেন তিনি ৷ তথ্য হাতে নিয়ে সৌরভ জানান, আইসিসি টুর্নামেন্টের টিকিট বণ্টনের নিয়মাবলী রয়েছে ৷ যা সম্পর্কে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড দেশের সব রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থাকে অবগত করেছে ৷ সেইমতোই টিকিট বণ্টনের নির্দেশ মানতে হয় এবং সেটাই মানা হয়েছে ৷
টিকিট বণ্টনের অভিযোগকে স্টেপ-আউট করে সৌরভ স্পষ্ট বার্তা দেন, সিএবি'তে কোনও দুর্নীতি নেই ৷ সবকিছু স্বচ্ছতার সঙ্গেই হয়ে থাকে ৷ তিনি নিজে বিশ্বকাপ আয়োজনের সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে এই স্বচ্ছতার দাবি জোর দিয়ে করতে পারেন বলে জানিয়েছেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷ বিভিন্ন মহলে বলা হচ্ছে সৌরভের সম্মান নষ্ট করতেই আগামী 24 সেপ্টেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভার আগে কোনও এক পক্ষ থেকে এই প্রচার করা হচ্ছে ৷ যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷ সৌরভ অবশ্য বলছেন, "আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারবে না ৷ আমি এবং আমরা এখানে ভলান্টিয়ার সার্ভিস দিয়ে থাকি ৷ আমার ভাবমূর্তি সিএবি দিয়ে চলে না ৷"
এদিকে কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি বিধানসভায় অভিযোগ করেছেন, বঙ্গ ক্রিকেটে বয়সের যে কারচুপি হয়েছে তার দায় সিএবি প্রেসিডেন্ট এবং সচিবকে নিতে হবে ৷ সৌরভ জবাবে জানিয়েছেন, আধার আপডেটের মাধ্যমে বয়স কারচুপি বন্ধ করার ব্যবস্থা ভারতীয় বোর্ড করেছে ৷ একই প্রক্রিয়ায় সিএবি-ও বয়সের কারচুপি রোখার ব্যবস্থা করেছে ৷ পাশাপাশি বয়স ভাঁড়িয়ে নির্বাসিত রোহিত যাদব এবং রবি কুমারকে সিএবি'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করার কারণ হিসেবে সৌরভ জানিয়েছেন, তাঁদের সম্মান দেওয়া হয়েছে গতবছরের পারফরম্যান্সের নিরিখে ৷
সৌরভ আরও জানান, বয়সের কারচুপি রুখতে বোর্ড সভাপতি থাকাকালীনও সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি ৷ এবার সিএবি প্রেসিডেন্ট হিসেবেও বঙ্গ ক্রিকেটে বয়সের কারচুপি রুখতে সচেষ্ট হয়েছেন ৷ ইতিমধ্যে 65 জন ক্রিকেটারকে নিলম্বিত করার হিসেবও দেন সৌরভ ৷ বয়স ভাঁড়ানো রুখতে সিএবি'র এই উদ্যোগকে রাহুল দ্রাবিড়ও সমর্থন করেছেন বলে জানিয়েছেন সৌরভ।