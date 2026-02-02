সিএবি'র প্রীতি ম্যাচে 'বোলার' সৌরভ, বিশ্বকাপের আগে সূর্যদের দিলেন পরামর্শ
প্রীতি ম্যাচে বল হাতে পুরনো ঝলক দেখা গেল মহারাজের অ্যাকশনে ৷
Published : February 2, 2026 at 12:35 PM IST
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা আসন্ন কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে পরিষ্কার ফেভারিট ভারত ৷ বলছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ ধীরে-ধীরে ভারতীয় ক্রিকেট আবহে টি-20 বিশ্বকাপের জ্বর বাড়ছে ৷ রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার মূল প্রবেশদ্বারেও বিশ্বকাপের বিরাট ব্য়ানার ৷ SA20 চলাকালীন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেই আয়োজন খুটিয়ে দেখেছেন তিনি ৷ শহরে ফিরে বিশ্বকাপ আয়োজনের তদারকিতে পুরোপুরি মগ্ন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷
একইসঙ্গে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরুর আগে ভারতীয় দলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর তরফে ইনস্টা হ্যান্ডলে পোস্ট করা একটি ভিডিয়োয় মহারাজ বলেন, "এই ধরনের বড় টুর্নামেন্টে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সঠিক সময়ে নিজের সেরা ফর্মে পৌঁছনো এবং টুর্নামেন্ট চলাকালীন ভালো খেলাটা বজায় রাখা ৷" তিনি আরও বলেন, "ভারত এই মুহূর্তে অত্যন্ত শক্তিশালী দল ৷ ব্যাটিং বিভাগ, স্পিন আক্রমণ আর জসপ্রীত বুমরার নেতৃত্বে পেস বোলিং সবমিলিয়ে দলে প্রচুর গুণগত মান রয়েছে ৷"
সিএবি প্রেসিডেন্টের সংযোজন, "অতীতের ফলাফল খুব বেশি অর্থ বহন করে না ৷ কিন্তু বড় টুর্নামেন্টে ভারত সঠিক সময়ে সেরা ফর্মে পৌঁছবে এবং আমার মতে তাঁরা অন্যতম ফেভারিট ৷" কোনও সন্দেহ নেই কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের আগে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে ভারত ৷ 2024 সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে ভারত একটিও সিরিজ হারেনি ৷ টি-20 ফরম্য়াটে এশিয়া কাপে সেরা হয়েছে তাঁরা ৷ সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডকে 4-1 ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সেরেছে 'মেন ইন ব্লু' ৷
আগামী মঙ্গলবার সিএবি'র 98তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতি ম্যাচে বোলিং করতে দেখা গেল সৌরভকে ৷ 3 ফেব্রুয়ারি সিএবি'র প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ তবে ইডেনে যেহেতু এই মুহূর্তে ক্রিকেট সম্ভব নয়, তাই সিএবি প্রেসিডেন্ট একাদশ এবং সচিব একাদশের মধ্যে রবিবার প্রীতি ম্যাচ হয়ে গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের মাঠে ৷ সেখানেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার বহু বছর পরেও পরিচিত বোলিং অ্যাকশনে ধরা দিলেন 'প্রিন্স অব ক্য়ালকাটা' ৷ ম্যাচে প্রেসিডেন্ট একাদশ ছয় উইকেটে জয়লাভ করে।