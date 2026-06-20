যুগ্ম-সচিব পদে ইস্তফা মদন ঘোষের, ফের নির্বাচনী দামামা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায়

যুগ্ম-সচিব পদে ইস্তফা মদন ঘোষের, ফের নির্বাচনী দামামা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায়
সত্তর পেরিয়ে যাওয়ায় লোধা কমিটির সুপারিশ মেনে সরতে হল যুগ্ম-সচিব মদন ঘোষকে ৷
Published : June 20, 2026 at 4:40 PM IST
কলকাতা, 20 জুন: পদত্যাগ করলেন সিএবির যুগ্ম-সচিব মদন ঘোষ ৷ তবে প্রত্যাশিত ছিল এই সিদ্ধান্ত ৷ শুক্রবার অ্য়াপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে মদন ঘোষের ইস্তফা গৃহিত হয়েছে ৷ পরিবর্তে নয়া যুগ্ম-সচিব কে হবেন, তা ঠিক হবে আগামী 20 জুলাই সিএবি'র বিশেষ সাধারণ সভায় ৷ যুগ্ম-সচিব পদে নির্বাচনের পুরো ব্যাপারটি দেখবেন আইনজীবী সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায় ৷
বয়স সত্তর হয়ে যাওয়াতেই লোধা কমিটির নিয়ম মেনে পদত্যাগ করতে হল মদন ঘোষকে ৷ বয়স সংক্রান্ত নিয়মের জালে আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে সহ-সভাপতি নিশীথ অণু দত্ত এবং সচিব বাবলু কোলে'কেও ৷ তবে সহ-সভাপতি পদে অণু দত্তর বয়স সত্তর হওয়া নিয়ে জটিলতা রয়েছে ৷ তাঁর সঠিক বয়স ঠিক কত, সেই ছবিটা পরিষ্কার নয় ৷
সে যাইহোক, সিএবি'তে এখন গোষ্ঠী রাজনীতির চোরাস্রোত বইছে ৷ যা রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর গতি পেয়েছে ৷ বেশ কিছু বিতর্ক উঠে এসেছে সামাজিক মাধ্যমে ৷ একদা ঘনিষ্ঠ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় গোষ্ঠীর সঙ্গে অভিষেক ডালমিয়া গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে ৷ প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক সামাজিক মাধ্যমে বাংলার ক্রিকেট এবং নিয়ামক সংস্থার অন্দরের বেনিয়ম নিয়ে সরব হয়েছেন ৷ রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ'কে চিঠিও দিয়েছেন ৷ যেখানে ময়দানে ঘটে চলা বেআইনি কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটাতে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি ৷ ক্রীড়ামন্ত্রী চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে অভিষেক ডালমিয়ার সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন ইতিমধ্যেই ৷
পাল্টা বেঙ্গল টি-20 লিগের ফাইনালে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানাতে নব মহাকরণে সিএবি কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাসকে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সেখানে দু'জনের মধ্যে রাজ্যে খেলাধুলোর উন্নতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি সিএবি'তে 'সবকিছু ঠিক আছে' সম্বলিত চিঠি রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রীকে দিয়ে এসেছেন প্রেসিডেন্ট সৌরভ ৷ যেখানে স্বাক্ষর রয়েছে সিএবি'র পাঁচ শীর্ষ পদাধিকারীর। এর পাশাপাশি সিএবি'কে অস্বস্তিতে ফেলেছে কিংবদন্তি পঙ্কজ রায়ের জন্মদিন পালনে বাসি ফুল বিতর্ক ৷ যা নিয়ে কড়া সমালোচনার পথে হেঁটেছেন পঙ্কজ-পুত্র প্রণব রায় ৷ তাঁর এই অসন্তোষ খুচিয়ে ঘা করেছেন সিএবি'র মিডিয়া সেলের এক কর্মী ৷ সমাজমাধ্যমে অতি সক্রিয় পোস্টে প্রণব রায়কে কদর্য আক্রমণের পথে হেঁটেছেন তিনি ৷
পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে পঙ্কজ-পুত্র আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেছেন ৷ যা অস্বস্তি বাড়িয়েছে রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থায় ৷ পাশাপাশি অ্যাপেক্স কমিটির এক সদস্যের বেঙ্গল টি-20 লিগের নিলামে উপস্থিত থাকা নিয়ে অধিকারভঙ্গের প্রশ্ন উঠেছে ৷ সেটাও বিচারাধীন ৷ সবমিলিয়ে সিএবি'তে বিতর্ক বইছে ফল্গুধারার মতো ৷
এই প্রেক্ষাপটে তথাকথিত বিরোধী গোষ্ঠী যুগ্ম-সচিব পদের জন্য প্রার্থী দেবে কি না, সেদিকেই এখন ময়দানের নজর ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার মসনদে বসার পর একবছরের মধ্যে সিএবি'র নানা বিতর্ক সামনে আসছে, যা অস্বস্তিকর ৷ সিএবি'র একাংশ বলছে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি এবং যোগ্য কাজ জানা লোকের অভাব ও আলটপকা মন্তব্যের ভীড়ে জটিলতা বাড়ছে ৷ সেই সুযোগেই অনেক পুরানো বিতর্ক সামনে আসছে ৷ যা নষ্ট করছে সৌরভ ও ডালমিয়ার সম্পর্কের রসায়ন ৷