যুগ্ম-সচিব নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিল না শাসক-বিরোধী কোনও পক্ষ, সিএবি রাজনীতিতে নয়া মোড়

যুগ্ম-সচিব নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিল না শাসক-বিরোধী কোনও পক্ষ, সিএবি রাজনীতিতে নয়া মোড়
20 জুলাই বিশেষ সাধারণ সভায় ভোট হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সিএবি শাসক এবং বিরোধী কোনওপক্ষই প্রার্থী দিল না ৷
Published : July 13, 2026 at 4:22 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: জল্পনাই সার ৷ সিএবি'তে যুগ্ম-সচিব নিয়ে আপাতত কোনও নির্বাচনই হচ্ছে না ৷ রবিবার 12 জুলাই ছিল যুগ্ম-সচিব নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমার শেষ দিন ৷ 20 জুলাই বিশেষ সাধারণ সভায় ভোট হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সিএবি শাসক এবং বিরোধী কোনওপক্ষই প্রার্থী দিল না ৷ ইলেক্টরাল অফিসার সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায় জানিয়েছেন, কোনও পক্ষই মনোনয়ন জমা না-দেওয়ায় নির্বাচন হবে না ৷
কিন্তু মনোনয়ন কেন জমা পড়ল না, তার উত্তর অজানা ৷ এই পরিস্থিতিতে বিদায়ী যুগ্ম-সচিব মদন ঘোষের শূন্যস্থান কীভাবে পূরণ হবে, তা দেখবেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ নিয়ম সেটাই বলছে বলে জানিয়েছেন সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায় ৷ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কী করণীয়, তা ঠিক করতে 15 জুলাই আপতদকালীন বৈঠক ডাকতে চলেছে সিএবি, এমনটাই সূত্রের খবর ৷ এই পরিস্থিতিতে কী করণীয়, তা সদস্যদের থেকেই জানতে চাওয়া হবে ৷
এখন প্রশ্ন কেন শাসক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় গোষ্ঠী এবং বিরোধী অভিষেক ডালমিয়া গোষ্ঠী মনোনয়ন জমা দিল না। ময়দান বলছে এর পেছনে রাজ্যের শাসক দলের পরোক্ষ সমীকরণ রয়েছে ৷ কোনও সন্দেহ নেই যে বামফ্রন্টের আমল বা তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমল, ময়দানের রাজনীতি রাজ্যের শাসকদলের অঙ্গুলীহেলনে চলে ৷ সেটা প্রত্যক্ষই হোক বা পরোক্ষ। বছর কুড়ি আগে সিএবি নির্বাচনে জগমোহন ডালমিয়া এবং প্রসূন মুখোপাধ্য়ায়ের লড়াই ঘিরে তদানীন্তন বাম সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর পরোক্ষ দ্বৈরথ আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ৷ পরবর্তী সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে ময়দানের রাজনীতিতে নবান্নের প্রভাব ছিল অনেকটাই উচ্চকিত ৷ এবার বিজেপি সরকারের আমল ৷ সবে রাজ্যের ক্ষমতায় বসে ময়দানী রাজনীতি এবং সিএবি'র অন্দরের ছবিটা বোঝার চেষ্টা করছেন তারা ৷
শোনা যাচ্ছে সিএবি'র বর্তমান বিরোধী গোষ্ঠী নাকি যুগ্ম-সচিব নির্বাচনে লোধা কমিশনের নিয়ম লঙ্ঘন হয়েছে বলে চিঠি দিয়েছে ৷ সেই চিঠি নাকি জেলা এবং কয়েকটি ক্লাবের তরফ থেকে এসেছে। যদিও নিয়ম ভাঙা হয়নি বলেও পাল্টা চিঠি দেওয়া হয়েছে ৷ আসলে এই নির্বাচনের আবহে সিএবি'র শাসক-বিরোধী দুই পক্ষই ধীরে চলো নীতি নিতে চাইল ৷ তারাও রাজ্যের শাসকদলের মন পড়তে চাইছে বলে মনে করছে ময়দান ৷ সবমিলিয়ে সবাই ধীরে চলো নীতি নিয়ে সময় কেনার রাস্তায় হাঁটতে চাইছে ৷ জুলাইয়ে যুগ্ম-সচিব বাছা নিয়ে নির্বাচন হলে সেপ্টেম্বরে বার্ষিক সাধারণ সভায় সচিব এবং সহ-সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন হতে পারে ৷ কারণ সচিব বাবলু কোলে এবং অণু দত্ত খুব শীঘ্রই বয়সের গেরোয় পড়বেন ৷ ফলত দু'জনকেই সরতে হবে ৷
ফলত দু'মাসের ব্যবধানে নির্বাচনের ধাক্কা এড়াতেই সময় কেনার নীতি অবলম্বন। এই পরিস্থিতিতে হয়তো সামনের দু'মাসের জন্য সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের মধ্যে যুগ্ম-সচিবের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হতে পারে ৷ তবে সবকিছু ঠিক হবে আপদকালীন বৈঠকে সদস্যদের মতামতের উপর ৷