মাঠ তৈরি না-থাকায় বদলাল মেয়েদের বোর্ডের ম্য়াচের ভেন্যু, অস্বস্তিতে সিএবি

মাঠ তৈরি না-থাকায় বদলাল মেয়েদের বোর্ডের ম্য়াচের ভেন্যু, অস্বস্তিতে সিএবি
দেশবন্ধু পার্কের মাঠ তৈরি নয় ৷ শেষ মুহূর্তে বারাসতে মেয়েদের বোর্ডের ম্য়াচের ভেন্যু বদলে অবস্থা সামাল দিল সিএবি ৷ যদিও তাতে বিতর্ক থামছে না ৷
Published : November 6, 2025 at 11:07 AM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: বাইশ গজে হরমনপ্রীত-মন্ধনাদের বিশ্বজয় রেশ এখনও টাটকা ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার বিশ্বজয়ী মহিলা ক্রিকেটারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নয়াদিল্লির বাসভবনে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলকে অভিনন্দন জানান তিনি ৷ বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য়াদের সংবর্ধিত করার পরিকল্পনা করেছে ৷ পিছিয়ে নেই বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থাও ৷ আগামী 8 নভেম্বর বিশ্বজয়ী দলের স্টাম্পার-ব্য়াটার রিচা ঘোষকে সংবর্ধনা দেবে সিএবি ৷ এমতাবস্থায় কর্মকর্তাদের দুলকি চালে মুখ পুড়ল সিএবি তথা বাংলার ক্রিকেটের ৷
মাঠ তৈরি না-থাকায় বিসিসিআই অনূর্ধ্ব-19 মহিলা ক্রিকেটের জোড়া ম্যাচের ভেন্যু বদলে গেল শেষ মুহূর্তে ৷ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের যুগ্মসচিব মদনমোহন ঘোষের দায়িত্বে ছিল এই ম্যাচ আয়োজনের বিষয়টি। কিন্তু তাঁর নড়বড়ে পারফরম্যান্সে বোর্ডের ম্যাচ আয়োজন করতে গিয়ে অস্বস্তিতে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷
- বিষয়টি ঠিক কী: নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিসিসিআই অনূর্ধ্ব-19 মহিলা ক্রিকেটের (ওয়ান-ডে) দু'টি ম্যাচ (উত্তরপ্রদেশ বনাম দিল্লি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ বনাম রাজস্থান) বৃহস্পতিবার হওয়ার কথা ছিল দেশবন্ধু পার্কের মাঠে ৷ কিন্তু ম্যাচের আগেরদিন অর্থাৎ, বুধবার মাঠ পরিদর্শন করতে গিয়ে বিসিসিআইয়ের ম্যাচ রেফারি এবং আম্পায়ারদের চক্ষু চড়কগাছ ৷ তাঁরা গিয়ে দেখেন মাঠ এবং পিচ কোনওটাই তৈরি নয় ৷ সবমিলিয়ে দেশবন্ধু পার্কের মাঠে ম্যাচ আয়োজন সম্ভব নয় বলে তাঁরা অভিযোগ জানান বোর্ডে ৷
প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং জাতীয় নির্বাচক আবেই কুরুভিল্লা বর্তমানে বিসিসিআই জেনারেল ম্যানেজার (ক্রিকেট অপারেশনস) পদে রয়েছেন ৷ তাঁর কাছেই অভিযোগ জানানো হয় ৷ এই অভিযোগ পাওয়ার পর সিএবি'কে একটি মেইল পাঠান তিনি ৷ বেশ কয়েকদিন আগে থেকে সব নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও কেন ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব হল না নির্ধারিত মাঠে, এ বিষয়ে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে বলেই সূত্রের খবর ৷
এমতাবস্থায় সিএবি কর্তাদের কাছে বিকল্প মাঠ হাতে ছিল না ৷ কারণ বৃহস্পতিবার থেকে সিএবি পরিচালিত ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচও শুরু হল ৷ ফলত ইডেন কিংবা যাদবপুর অথবা ভিডিয়োকনের মাঠ, কোনওটাই খালি নেই ৷ শেষপর্যন্ত বারাসতে আদিত্য অ্যাকাডেমির মাঠে বোর্ডের জোড়া ম্যাচ সরিয়ে অবস্থা সামাল দিয়েছে সিএবি ৷
সিএবি তরফে খবর, মাঠের দায়িত্ব ছিল যুগ্মসচিব মদনমোহন ঘোষের হাতে ৷ আসলে গ্রাউন্ডস কমিটি মাঠ পরিদর্শন করার দায়িত্বে থাকলেও পুরো বিষয়টি যুগ্মসচিবের এক্তিয়ারভুক্ত ৷ সূত্রের খবর, যুগ্মসচিব মদনমোহন ঘোষ নাকি গ্রাউন্ডস কমিটির সচিব অমিতাভ আড্ডিকে জানান মাঠ পরিদর্শনে যাওয়ার দরকার নেই, মাঠ সম্পূর্ণ তৈরি হয়েছে ৷ আর সেখানেই বিপত্তি ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার শহরে ফিরে সিএবিতে যাবেন ৷ বুধবার কোষাধ্যক্ষ এবং সহসভাপতি ছাড়া কোনও পদাধিকারী সিএবি'তে ছিলেন না ৷ এই অবস্থায় বোর্ডের ম্যাচের স্থান বদলে অস্বস্তিতে সিএবি ৷