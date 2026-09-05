শততম প্রথম শ্রেণির ম্য়াচে নামছেন শামি, স্পিডস্টার'কে বিশেষ সম্মান সিএবি'র

শততম প্রথম শ্রেণির ম্য়াচে নামছেন শামি, স্পিডস্টার'কে বিশেষ সম্মান সিএবি'র
চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে রবিবার দলীপ ট্রফির ফাইনালে নামছে পূর্বাঞ্চল ৷ সেই ম্য়াচেই মাইলস্টোন ছোঁবেন শামি ৷
Published : September 5, 2026 at 7:40 PM IST
চেন্নাই, 5 সেপ্টেম্বর: জাতীয় দলের চৌকাঠ থেকে যোজন দূরে তিনি ৷ তাতে কী ? ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও নিজেকে প্রমাণ করে চলেছেন জাতীয় নির্বাচকদের চোখে উপেক্ষিত নায়ক, 2023 বিশ্বকাপের সর্বাধিক উইকেট শিকারি মহম্মদ শামি ৷ বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বিচারে গত মরশুমের সেরা পেস বোলার তিনিই ৷ বয়সকে তুচ্ছ করে মহম্মদ শামি আজও অক্লান্ত ৷ বর্ণময় কেরিয়ারে রবিবার আরও একটি পালক যোগ হতে চলেছে মেরঠের পেসারের ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শততম ম্যাচে নামছেন তিনি ৷ তার আগে শামি'কে সংবর্ধিত করা হল বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে ৷
রবিবার চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির ফাইনালে নামছে পূর্বাঞ্চল ৷ সামনে দক্ষিণাঞ্চল ৷ সেই ম্যাচেই কেরিয়ারে শততম প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলার মাইলস্টোন ছুঁতে চলেছেন শামি ৷ সেকথা মাথায় রেখে ফাইনাল শুরুর আগেরদিন বাংলার হয়ে খেলা পেসারকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের তরফে ৷ যতই হোক পূর্বাঞ্চলের ম্য়াচ ৷ বিসিসিআই ভুললেও তারা যে শামির অবদান ভোলেনি, এদিন তা বুঝিয়ে দেওয়া হল সিএবি'র তরফে ৷
ফাইনালের আগে সিএবি কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস শামির হাতে এদিন তুলে দেন 100 নম্বর লেখা বিশেষ জার্সি এবং রুপোর স্মারক ৷ জার্সিতে স্বাক্ষর রয়েছে সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ ডানহাতি পেসার মাইলস্টোনে ম্য়াচে নামার আগে 100 লেখা বিশেষ কেকও কাটেন ৷
শততম ম্য়াচে নামার আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা বার্তাও পৌঁছে গিয়েছে শামি'র কাছে ৷ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের একাধিক ছবি পোস্ট করে সিএবি'র তরফে লেখা হয়েছে, "রবিবার থেকে এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির ফাইনালে শততম প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলতে চলেছেন মহম্মদ শামি ৷ বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণীয় রাখতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে সিএবি কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস শনিবার চেন্নাইয়ে অভিজ্ঞ পেসারকে সংবর্ধনা দিলেন ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের স্বাক্ষর করা 100 নম্বরের বিশেষ জার্সি তুলে দেওয়া হল শামির হাতে ৷"
এখনও পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 99 ম্যাচে শামির উইকেট সংখ্যা 382 ৷ উল্লেখ্য, দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে ম্য়াচে পাঁচ উইকেট সংগ্রহ করেছেন এই ডানহাতি জোরে বোলার ৷ ঘরোয়া ক্রিকেটে সবমিলিয়ে ন'শোরও বেশি উইকেট শিকার করেছেন শামি ৷ 149টি লিস্ট-এ ম্যাচে তাঁর রয়েছে 283টি উইকেট ৷ 196টি টি-20 ম্যাচে 238 বার ব্যাটারকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়েছেন শামি ৷ এহেন কৃতিত্ব অর্জনকারী ষষ্ঠ ভারতীয় ফাস্ট বোলার তিনি ৷ তবুও ভারতীয় দলে জসপ্রীত বুমরার জুটি হিসেবে শামি বিবেচিত হন না ৷ নির্বাচকরা কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এড়িয়ে চলেন শামি'কে ৷ শততম প্রথম শ্রেণির ম্যাচের মাইলস্টোন যেন সেই নির্বাচকদের যোগ্য জবাব ৷