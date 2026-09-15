ছয় জেলাশাসকের পত্রাঘাতে সিএবি নির্বাচন ঘিরে ঘোর অনিশ্চয়তা

ছয় জেলাশাসকের পত্রাঘাতে সিএবি নির্বাচন ঘিরে ঘোর অনিশ্চয়তা
সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তিদের যেন সভায় অংশগ্রহণের অনুমতি না-মেলে ৷ জেলাশাসকদের চিঠিতে সিএবি'কে এমনই বলা হয়েছে ৷
Published : September 15, 2026 at 10:06 AM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: বাংলা ক্রিকেটের গভর্নিং বডি সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন হওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা ৷ ময়দানে সিএবি'র ভোটের অঙ্ক নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে এবং নির্বাচনের হাওয়াও জোরালোভাবে বইতে শুরু করেছিল ৷ এমতাবস্থায় 24 সেপ্টেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন একপ্রকার নিশ্চিত ছিল ৷ এমন সময় ছ'জন জেলাশাসকের চিঠিতে সেই নির্বাচন বিশ বাঁও জলে ৷
আগামী 16 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, বুধবার বিকেল পর্যন্ত ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা ৷ সচিব, যুগ্ম-সচিব এবং অ্যাপেক্স কমিটির এক সদস্যপদ ঘিরে বাজছিল নির্বাচনের দামামা ৷ যুগ্ম-সচিব মদন ঘোষের বয়স সত্তর পেরিয়ে যাওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেছেন ৷ সচিব বাবলু কোলে একই কারণে সরে যাচ্ছেন ৷ অন্যদিকে পদত্যাগ করেছেন অ্যাপেক্স কমিটির সদস্য আশিস চক্রবর্তী ৷ এই তিন শূন্যস্থানে নির্বাচন ঘিরে যখন ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশন অব বেঙ্গল সরগরম, তখনই সোমবার বিকেলে ছয় জেলাশাসক বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন না-করার জন্য চিঠি লিখেছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে সত্তরোর্ধ্ব সদস্যরা সিএবি'র বার্ষিক সভায় যেন অংশগ্রহণের অনুমতি না-পান ৷ পাশাপাশি ন'বছরের মেয়াদ যাঁদের শেষ তারাও যেন সভায় আসতে না-পারেন ৷
এই মর্মে বার্ষিক সভা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদনও চিঠিতে করা হয়েছে ৷ শাসকগোষ্ঠী বলছে এই ধরনের চিঠি প্রেরক জেলার সংখ্যা আরও বাড়বে ৷ মঙ্গলবারের মধ্যে সংখ্যাটা দশ হয়ে যেতে পারে বল অনুমান ৷ মাসদু'য়েক আগে বিশেষ সাধারণ সভায় যে চিঠি জেলার তরফে এসেছিল এবারের চিঠিও সেই একই বয়ানে লেখা হয়েছে ৷ তবে নির্বাচন ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও আগামী 24 সেপ্টেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভা হচ্ছেই ৷ সেখানে শূন্য তিন পদের নির্বাচন করা সম্ভব না-হলে যেভাবে চলবে সেভাবেই চলবে। একইসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার সচিব কিংবা যুগ্ম-সচিব ছাড়া সিএবি কোনওদিনও চলেনি ৷ তাছাড়া সামনেই ক্রিকেট মরশুম ৷ রঞ্জি ট্রফি কড়া নাড়ছে দুয়ারে ৷ সিএবি আড়াই হাজারের বেশি ম্যাচ আয়োজন করে ৷ রয়েছে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট এবং বয়সভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ৷ সুতরাং, যুগ্ম-সচিব এবং সচিব না-থাকলে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক ৷
সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জেলাশাসকদের চিঠির বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ একইসঙ্গে এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত সেই ব্যাপারে আইনি পরামর্শ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন ৷ এ প্রসঙ্গে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক সিএবি'র সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি বলেন, "এটা পুরানো কৌশল ৷ কলকাতা পুরনিগমেও তো পালাবদলের পরে মেয়রকে অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হল ৷ যাতে তিনি সরে যেতে বাধ্য হন ৷ সিএবি'তেও সেটাই হয়তো হতে চলেছে ৷ রাজ্যের শাসক দল সরাসরি না-হলেও ইন্ধন দিচ্ছে ৷ চারজন বিধায়ক সিএবি'র বার্ষিক সাধারন সভায় আসছেন ৷ এমনকী সিএবি'র নবতিপর এক সদস্যকে নাকি হুমকি দেওয়া হয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভায় না যেতে ৷" সবমিলিয়ে সিএবি নির্বাচন ঘিরে বেনজির কাদা ছোড়াছুড়ি পরিস্থিতি, যা অতীতে হয়নি ৷