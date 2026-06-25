ভিশন 2028'র প্রধান হলেন দিন্দা, মন্ত্রীমশাইকে গুরুদায়িত্ব সিএবি'র

ভিশন 2028'র প্রধান হলেন দিন্দা, মন্ত্রীমশাইকে গুরুদায়িত্ব সিএবি'র
মন্ত্রী হলেও 'ভিশন 2028'-এর জন্য সিএবি'র ডাক উপেক্ষা করলেন না বাংলার প্রাক্তন তারকা পেসার ৷
Published : June 25, 2026 at 12:22 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: মন্ত্রীমশাই এবার কোচও ৷ সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই হয়েছে তাঁর ৷ মন্ত্রিত্বের সেই গুরুদায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি বাইশ গজে কোচের ভূমিকাতেও এবার দেখা যাবে অশোক দিন্দাকে ৷ কালের নিয়মে বাইশ গজের চেনা বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে প্রাক্তন বঙ্গ পেসার রাজনীতিতে এসেছেন বহুদিন হল ৷ 2026 বিধানসভা নির্বাচনের পর মন্ত্রিত্ব পাওয়ায় রাজনীতিতেও অবস্থান জোরালো করেছেন তিনি ৷ এমতাবস্থায় 'ভিশন 2028'-এর জন্য সিএবি'র ডাক উপেক্ষা করলেন না মছলন্দপুর থেকে উঠে এসে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া প্রাক্তন এই ক্রিকেটার।
বাংলার কিংবদন্তি পেসার সম্প্রতি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ৷ কৃষি বিপণন, ক্ষুদ্র-মাঝারি ও ছোট শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতর দেওয়া হয়েছে দিন্দাকে ৷ এরইমধ্যে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা তাঁকে ভিন্ন ভূমিকায় ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিল ৷ 'ভিশন 2028'-এর জন্য অশোক দিন্দার পাশাপাশি কিংবদন্তি স্পিনার উৎপল চট্টোপাধ্যায়কেও গুরুদায়িত্ব দিল সিএবি ৷ নতুনভাবে বাংলার ক্রিকেটে প্রতিভা অন্বেষণ এবং তাদের গড়ে তোলার কাজ করবেন এই দু'জন ৷ পেসার হিসেবে অশোক দিন্দা বাংলার অন্যতম সফল এবং ধারাবাহিক ক্রিকেটার ৷ তাঁর নৈপুণ্যকে নতুনদের গড়ে তোলার কাজে লাগানোর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সিএবি'র ৷
দিন্দাকে 'ভিশন 2028'-এর প্রধান করার পাশাপাশি ফাস্ট বোলিং কোচের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে ৷ উৎপল চট্টোপাধ্যায় সামলাবেন স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব ৷ আগামী জুলাই থেকে ভিশনের পরবর্তী শিবির শুরু হবে ৷ বাংলার প্রতিভাদের তুলে এনে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের পথ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে 'ভিশন 2028' সিএবি'র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ৷ বাংলার অনূর্ধ্ব-16, অনূর্ধ্ব-19, অনূর্ধ্ব-23 ও সিনিয়র দলের কোচ ও সহকারি কোচেদেরও এই প্রকল্পে যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সিএবি ৷
বাংলার সিনিয়র দলের কোচের দায়িত্ব পুনরায় লক্ষ্মীরতন শুক্লার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ টানা তৃতীয় মরশুম বাংলার কোচের পদে দায়িত্ব সামলাবেন তিনি ৷ এই প্রথমবার কোচ নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম ভেঙে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ৷ বয়সভিত্তিক দলের কোচের বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়েছিল একই পন্থা। লক্ষ্মীকে সিনিয়র দলের কোচ রেখে দেওয়ার পাশাপাশি বয়সভিত্তিক দলের কোচর পদে চমক মনোজ তিওয়ারি, অনুষ্টুপ মজুমদার ও ঋদ্ধিমান সাহার মতো তারকাদের নাম ৷ অর্থাৎ, বাংলা ক্রিকেটের সোনালি বিকেল ফেরাতে সিএবি'র আস্থা ভূমিপুত্রতে ৷