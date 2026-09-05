বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীর আগে সিএবি'তে নির্বাচনের দামামা, জারি বিজ্ঞপ্তি
আগামী 24 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ সেখানেই সদস্যরা শূন্যপদ পূরণে মতদান করবেন বলে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ৷
Published : September 5, 2026 at 6:05 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করল ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ৷ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীর ছিয়ানব্বই ঘণ্টা আগে বৃহস্পতিবার রাতে এ ব্য়াপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করল তারা ৷ যে বিজ্ঞপ্তি জারি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ ৷ আগামী 24 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ সেখানেই সদস্যরা শূন্যপদ পূরণে মতদান করবেন বলে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ৷
বাংলা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থায় বর্তমানে শূন্যপদ তিনটি ৷ সিএবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে সচিব বাবলু কোলে, যুগ্ম-সচিব মদন ঘোষ ও অ্যাপেক্স কাউন্সিলের আশিস চক্রবর্তীর ফাঁকা পদে নির্বাচন হবে বা নয়া ব্যক্তি মনোনীত হবেন। তিনটি পদের জন্য এবং এজিএমে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনয়ন জমা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্য়েই ৷ আগামী 16 সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত জমা করা যাবে মনোনয়ন ৷
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী 21 সেপ্টেম্বর মনোনয়ন স্ক্রুটিনি করা হবে ৷ সেদিনই বিকেল পাঁচটার পর জানিয়ে দেওয়া হবে কাদের মনোনয়ন গৃহীত হয়েছে ৷ কেউ মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে চাইলে 22 সেপ্টেম্বর সশরীরে হাজির থেকে তা করতে পারেন ৷ তবে অবশ্যই সেটা সকাল 10টা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে ৷ সেদিনই বিকেলে জানিয়ে দেওয়া হবে, কারা কারা কোন পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন ৷
এদিকে ক্যাভিয়েট করে রাখা হয়েছে সিএবি'র প্রত্যেক সদস্যের উপর ৷ আইনি এই পরিভাষার অর্থ সদস্য ও ভোটারদের সিএবি থেকে বলা হয়েছে, বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা নির্বাচন নিয়ে কেউ আইনি পথে কোনও আপত্তি তুললে কিংবা আদালতের দ্বারস্থ হলে তা সিএবি'কে জানিয়ে করতে হবে ৷ যাতে একতরফা শুনানি না-হয় ৷ নির্বাচন ঘোষণার পরে যা পরিস্থিতি তাতে 141 সদস্যের মধ্যে সরকারি সংস্থার 30টি ভোট ফারাক গড়ে দিতে পারে ৷ যার মধ্যে অভিষেক ডালমিয়ার পকেট ভোট রয়েছে 25টি ৷ বাকি ভোট রয়েছে প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ৷ এক্ষেত্রে প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা বড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷