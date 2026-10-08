নেতা অভিমন্যুই, জামিনে মুক্ত অভিষেককে দলে রেখে রঞ্জির প্রথম ম্য়াচে নামছে বাংলা

নেতা অভিমন্যুই, জামিনে মুক্ত অভিষেককে দলে রেখে রঞ্জির প্রথম ম্য়াচে নামছে বাংলা
বুধবার রঞ্জির প্রথম ম্যাচের জন্য দল বাছতে বসেছিলেন নির্বাচকরা ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় এবং বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷
Published : October 8, 2026 at 2:27 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: সুদীপ কুমার ঘরামি কিংবা সুদীপ চট্টোপাধ্য়ায় নন ৷ রঞ্জিতে বাংলার নেতৃত্বের ব্যাটন অভিমন্যু ঈশ্বরণের হাতেই রাখল সিএবি ৷ শীঘ্রই শুরু হতে চলা রঞ্জি ট্রফিতে বাংলা দলে নেতৃত্বের বদল হতে পারে বলে জল্পনা ছিল ৷ বুধবার রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচের জন্য দল বাছতে বসেছিলেন নির্বাচকরা ৷ সেখানে নির্বাচকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় এবং বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷
আগামী রবিবার, 11 অক্টোবর থেকে কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে রঞ্জির প্রথম ম্য়াচে বাংলার প্রতিপক্ষ দিল্লি ৷ সেই ম্যাচের জন্য 17 সদস্যের বাংলা দল ঘোষিত হল ৷ পেস আক্রমণকে হাতিয়ার করে আয়ুষ বাদোনিদের বিরুদ্ধে নামছে বাংলা। কল্যাণীর পিচ বরাবরই পেসারদের সাহায্য করে। বাংলা দলে এবারও বড় প্রাপ্তি পেসার মহম্মদ শামি, আকাশদীপ ও মুকেশ কুমারের ত্রিফলা আক্রমণ ৷ কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা দলগঠন প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা সকলেই রঞ্জি ট্রফি জিততে চাই ৷ তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছি ৷ প্র্যাকটিস ভালো হয়েছে ৷ ইরানি ট্রফি জিতলেও রঞ্জি ট্রফি জয় আমার প্রধান লক্ষ্য ৷ প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ দিল্লি। ভালো দল। তবে আমরা তৈরি ৷"
সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলার অনুশীলন চলেছে ৷ বৃহস্পতিবার থেকে বাংলা দল কল্যাণীতে অনুশীলন করবে ৷ আকাশদীপ এবং মুকেশ কুমার ইরানি ট্রফিতে সম্প্রতি দুরন্ত বোলিং করেছেন ৷ এবার লক্ষ্য রঞ্জি ট্রফি ৷ তবে দিল্লি ম্যাচের পর ফের এই দুই বোলারকে পাবে না বাংলা ৷ বাংলার কোচ বলছেন, "ওদের দিল্লি ম্যাচের পর পাব না ঠিক কথা ৷ তবে ওদের অনুপস্থিতিতে যাঁরা থাকবে তাঁদের কাছে বড় সুযোগ ৷" মহম্মদ শামি এবছরও বাংলার হয়ে খেলবেন বলে জানিয়েছেন ৷ যা নিঃসন্দেহে প্রাপ্তি ৷ গত মরশুমে বাংলার সর্বাধিক উইকেটশিকারি ছিলেন শামি ৷ তবুও ভারতীয় দলে ফেরা হয়নি ৷ কোনও এক অদৃশ্য কারণে অজিত আগরকর ভারতীয় দলে শামিকে ফেরাননি ৷ তবে জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান পদে তাঁর মেয়াদ ফুরিয়েছে ৷ নির্বাচক কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান প্রজ্ঞান ওঝা মঙ্গলবার নিউজিল্যান্ড সফরের স্কোয়াডে ছত্রিশ বছরের ভুবনেশ্বর কুমারকে ডেকে নিয়েছেন ৷ লক্ষ্মী মনে করছেন, শামিরও আরও দু-তিনটে সিরিজে সুযোগ পাওয়া উচিত ৷
বাংলা কোচের কথায়, "শামি অসাধারণ ক্রিকেটার ৷ দারুণভাবে মোটিভেট করে নিজেকে ৷ আমার মনে হয় ওর ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হওয়া উচিত এবং মনে হয় করবেও ৷" তবে দলীপ ট্রফিতে চোট পাওয়া ইউটিলিটি অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদকে বাংলা পাচ্ছে না দিল্লির বিরুদ্ধে ৷ যা বড় ধাক্কা ৷ কারণ বাংলার সাম্প্রতিক ভালো পারফরম্যান্সে শাহবাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে ৷ যদিও লক্ষ্মীরতন দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে শাহবাজকে পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী ৷ বাংলা দলে ব্যাটার এবং বোলাররা একযোগে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স করে চলেছেন, তা হয়নি। লক্ষ্মী জানাচ্ছেন, ধারাবাহিকতার অভাব সব দলেরই সমস্যা ৷ তবে আমাদের সকলকে একসঙ্গে এবার ভালো খেলতে হবে ৷
ইরানি ট্রফিতে সদ্য সাফল্য পেয়েছেন ব্য়াটিং কোচ হিসেবে। গতবছর রঞ্জিতে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে একটা ইনিংসে খারাপ পারফরম্যান্স রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে দৌড় থামিয়ে দিয়েছিল বাংলার ৷ ইরানি ট্রফিতে যেন তার বদলা নিলেন লক্ষ্মী ৷ জামিনে মুক্ত স্টাম্পার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকেও প্রথম ম্য়াচের দলে রেখেছে বাংলা ৷ এ ব্য়াপারে কোচ বলছেন, "খারাপ সময় সবার জীবনে আসে ৷ সেটা কাটিয়ে উঠতে হয় ৷ বাকিরা সেই চেষ্টায় পাশে থাকতে পারে ৷ বাংলা দলে সকলে সেটাই করছে ৷ যাতে অভিষেক ফিরে আসতে পারে ৷ অভিষেক ভালো ছেলে, ও নিশ্চিতভাবে ফিরবে ৷"
- ঘোষিত বাংলার স্কোয়াড: ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), সুদীপ ঘরামি (সহ-অধিনায়ক), সুদীপ চট্টোপাধ্য়ায়, অভিষেক (উইকেটরক্ষক), শাকির (উইকেটরক্ষক), অঙ্কুর, সুমন্ত, অঙ্কিত, শুভম, শামি, আকাশদীপ, মুকেশ, সূরজ, প্রদীপ্ত, আমির, কাইফ, সৌম্যদীপ ৷