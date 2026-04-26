ব্যাডমিন্টনের স্কোরিং সিস্টেমে বড়সড় বদল, নয়া বছর থেকে চালু হচ্ছে 15 পয়েন্টের গেম

ব্যাডমিন্টনের স্কোরিং সিস্টেমে বড়সড় বদল, নয়া বছর থেকে চালু হচ্ছে 15 পয়েন্টের গেম
বার্ষিক সাধারণ সভায় শনিবার নয়া স্কোরিং সিস্টেমকে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছে বিডব্লিউএফ ৷ যা লাগু হবে আগামী বছরের শুরুতে ৷
Published : April 26, 2026 at 5:05 PM IST
হর্সেন্স (ডেনমার্ক), 26 এপ্রিল: দীর্ঘ দু'দশকের স্কোরিং সিস্টেমে বড়সড় বদল ৷ শাটলারদের ওয়ার্কলোড কমাতে নতুন বছর থেকে ব্য়াডমিন্টনে আসছে বড়সড় পরিবর্তন ৷ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 21 নয়, বরং একেকটি গেম হবে 15 পয়েন্টের ৷ দীর্ঘসূত্রিতার পর শনিবার ডেনমার্কের হর্সেন্সে বিশ্ব ব্য়াডমিন্টনের নিয়ামক সংস্থা (BWF) বার্ষিক সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্কোরিং সিস্টেমকে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছে ৷ তবে নয়া স্কোরিং সিস্টেম ব্যাডমিন্টনে চালু হবে নতুন বছর থেকে ৷
শনিবার হর্সেন্সে ভোটাভুটিতে বেছে নেওয়া হল 3X15 স্কোরিং সিস্টেমকে ৷ দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পেয়ে অনুমোদন মিলল নয়া প্রস্তাবিত এই সিস্টেমের ৷ ব্য়াডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে, ম্য়াচে উত্তেজক মুহূর্ত আরও বেশি করে তৈরি করতে, সূচিতে বদল আনতে এবং সর্বোপরি শাটলারদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই বদল আনা হচ্ছে ৷
গত দু'দশক ধরে 3x21 স্কোরিং সিস্টেমের সঙ্গে অভ্যস্ত ছিল বিশ্ব ব্য়াডমিন্টন ৷ নয়া সিস্টেমে বেস্ট অব থ্রি গেম অনুষ্ঠিত হলেও পয়েন্ট সংখ্যা কমে হল 15 ৷ নয়া স্কোরিং সিস্টেম ভবিষ্যত ব্য়াডমিন্টনের জন্য একটা মাইলস্টোন বলে জানান বিডব্লিউএফ প্রেসিডেন্ট খুনয়িং পাতামা লিসওয়াডট্রাকুল ৷ তিনি বলেন, "আমরা এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টায় রয়েছি যা পরবর্তী প্রজন্ম সাদরে গ্রহণ করবে ৷ আমাদের প্লেয়ারদের ভবিষ্যতও এতে আরও দীর্ঘমেয়াদি হবে ৷ তিনি এও বলেন যে, "3x15 স্কোরিং সিস্টেমের উদ্দেশ্য ব্য়াডমিন্টনকে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তোলা ৷ পাশাপাশি সূচিকে আরও উন্নত করা, প্লেয়ারদের আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া ৷"
📢 The #BWF membership has voted to approve the adoption of the 3×15 scoring system.— BWF (@bwfmedia) April 25, 2026
স্কোরিং ব্যবস্থায় বদল এলেও ব্য়াডমিন্টনের মৌলিক বিষয়-আষয়ে কোনও পরিবর্তন হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিডব্লিউএফ প্রেসিডেন্ট ৷ তবে এই স্কোরিং সিস্টেম যখন আলোচনা স্তরে ছিল তখন খানিক সংশয় প্রকাশ করেছিলেন সাইনা নেহওয়াল ৷ প্রাক্তন বিশ্বের পয়লা নম্বর মহিলা শাটলার জানিয়েছিলেন, স্কোরিং সিস্টেমে বদল এলেও যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভারসাম্য নষ্ট না-হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ৷ একইসঙ্গে খেলার স্পিরিট যাতে বজায় থাকে সেদিকেও নজর দেওয়ার কথা বলেছিলেন লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় শাটলার ৷