হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার দেহ, আইপিএলে যুক্ত ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়রের 'অস্বাভাবিক মৃত্যু'

হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার দেহ, আইপিএলে যুক্ত ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়রের 'অস্বাভাবিক মৃত্যু'
আইপিএল সম্প্রচারের কাজে ব্রিটেনের ইঞ্জিনিয়রকে নিয়োগ করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ মুম্বই বনাম কলকাতা ম্য়াচে মাঠে হাজির ছিলেন উইলিয়াম লেগনফোর্ড ৷
Published : March 31, 2026 at 8:03 PM IST
মুম্বই, 31 মার্চ: আইপিএলের মাঝে খারাপ খবর ৷ টুর্নামেন্টের সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়রের দেহ উদ্ধার হল মুম্বইয়ের এক অভিজাত হোটেল থেকে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, বোর্ডের ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়র হিসেবে আইপিএলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি ৷ মৃত ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়রের নাম উইলিয়াম লেগনফোর্ড (76) বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ ৷
পুলিশ জানিয়েছে ব্রিটেন থেকে আইপিএলের কারণে এদেশে আগত ব্রিটিশ ভদ্রলোককে সোমবার হোটেল রুম থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ গত 24 মার্চ থেকে ব্রিটেনের ওই নাগরিক মেরিন ড্রাইভের অভিজাত হোটেলটিতে ছিলেন বলেও প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছে পুলিশ ৷ 29 মার্চ ওয়াংখেড়েতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন তিনি ৷ ম্য়াচ শেষের পর হোটেলেও ফেরেন তিনি ৷ পরদিন অর্থাৎ, 30 মার্চ হোটেলের ঘর (রুম নং 2715) থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করেন হোটেলের কর্মীরাই ৷
পুলিশ জানিয়েছে, 30 মার্চ সকালে হোটেলের রিসেপশন থেকে ব্রিটিশ ওই ইঞ্জিনিয়রের রুমে টেলিফোন করা হয় ৷ কিন্তু ফোন তিনি ধরেননি ৷ পরবর্তীতে হোটেলের এক স্টাফ রুমে যান তাঁর খোঁজ করতে ৷ সেখানেও কোনও সাড়া না-মিললে সন্দেহ গাঢ় হয় ৷ তখন মাস্টার-কি ব্যবহার করে হোটেল রুমের দরজা খোলা হলে ঘরের মেঝেয় দেহ পড়ে থাকতে দেখেন হোটেলের কর্মী ৷ দ্রুত চিকিৎসককে খবর দেওয়া হলে নির্দেশমতো উইলিয়াম লেগনফোর্ডকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ বম্বে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় বর্ষীয়ান ইঞ্জিনিয়রকে ৷
প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে আইপিএল সম্প্রচারের কাজে ব্রিটেনের ইঞ্জিনিয়রকে নিয়োগ করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ টুর্নামেন্টের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয় কার্ড এবং প্রমাণপত্রও ঘটনাস্থলে মিলেছে ৷ ইতিমধ্যে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে রহস্যমৃত্যু মনে হলেও ময়নাতদন্তের রিপোর্টে অবশ্য সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি বলেই পুলিশ জানিয়েছে ৷ ফলত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে মেরিন ড্রাইভ থানার পুলিশ ৷ প্রয়োজনীয় তদন্ত চলছে ৷