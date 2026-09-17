দু'গোলে এগিয়ে থেকে হার, লজ্জার নজিরে ইএফএল থেকে বিদায় ম্য়ান ইউ'য়ের

দু'গোলে এগিয়ে থেকে হার, লজ্জার নজিরে ইএফএল থেকে বিদায় ম্য়ান ইউ'য়ের
পঞ্চাশ বছর বাদে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দু'গোলে এগিয়ে থেকে হারল 'রেড ডেভিলস' ৷
Published : September 17, 2026 at 2:29 PM IST
ম্য়াঞ্চেস্টার, 17 সেপ্টেম্বর: ভিডিয়ো অ্য়াসিস্ট্যান্ট রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তে দিনক'য়েক আগে হারতে হয়েছে প্রিমিয়র লিগ ডার্বিতে ৷ তবে ম্য়াঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে হার ভুলে জয়ের সরণিতে ফিরতে ইএফএল'কে (ক্যারাবাও কাপ) বেছে নিয়েছিল ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইডেট ৷ কিন্তু সেখানে ব্রাইটনের কাছে অবাক হারে ফের আঁধার ওল্ড ট্র্য়াফোর্ডে ৷ দু'গোলে এগিয়ে গিয়ে বুধবার ঘরের মাঠে 3-2 গোলে হেরে গেল 'রেড ডেভিলস' ৷
ব্রাইটনের কাছে হেরে ইএফএল কাপ থেকে ছুটি হয়ে গেল ইউনাইটেডের ৷ যা চাপ বাড়াল ম্য়ানেজার মাইকেল ক্যারিকের উপর ৷ যদিও দশ মিনিটের মধ্যেই এদিন জোড়া তুলে নিয়েছিল ইউনাইটেড ৷ আট মিনিটে নিজেদের অ্যাকাডেমির ফসল শিয়া ল্যাসি'র গোলে এগিয়ে যায় তারা ৷ সিনিয়র দলের একাদশে তাঁর আত্মপ্রকাশকে স্মরণীয় রাখেন ল্য়াসি ৷ বক্সের মধ্যে বিপক্ষ এক ডিফেন্ডারকে এড়িয়ে বাঁ-পায়ের জোরালো শটে বল জালে রাখেন উনিশের কিশোর ৷
দু'মিনিটের মধ্যে ইউনাইটেডের হয়ে ব্যবধান বাড়ান ম্য়াসন মাউন্ট ৷ 10 মিনিটে বামপ্রান্তিক আক্রমণ ধরে মার্কাস রাশফোর্ড প্রথমে বক্সে প্রবেশ করেন ৷ এরপর জোরালো শট নিলে তা বিপক্ষ গোলরক্ষক প্রতিহত করেন ৷ ফিরতি বল ড্রপ শটে জালে রাখেন মাউন্ট ৷ শুরুতেই জোড়া গোলে এগিয়ে যাওয়ায় অনুরাগীদের মনে স্বাভাবিকভাবেই বড় ব্যবধানে জয়ের আশা তৈরি হয় ৷ কিন্তু ইউনাইটেডের সেই আশায় জল ঢেলে দেয় ব্রাইটন ৷
AN INCREDIBLE WIN FOR THE ALBION! 💙🤍 pic.twitter.com/fvO64JXFjg— Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 16, 2026
30 মিনিটের পর ম্য়াচের নিয়ন্ত্রণ দখলে নেয় তারা ৷ এরপর প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে ব্যবধান কমায় সিউগল'রা ৷ জাউয়েন হাদজামের ঠিকানা লেখা লম্বা বল ধরে ইউনাইটেড রক্ষণকে ফাঁকি দিয়ে গোল করে নেন শারালাম্পোস কস্টৌলাস ৷ সেই গোলের আত্মবিশ্বসাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে নতুন উদ্যমে মাঠে নামে ব্রাইটন ৷
Maxim completing the comeback! 👏 pic.twitter.com/3WZDj70OMW— Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 17, 2026
65 মিনিটে ব্রাইটনকে সমতায় ফেরান পাস্কাল গ্রব ৷ বক্সের মধ্যে বল পেয়ে ঠান্ডা মাথায় তা জালে রাখেন জার্মান মিডফিল্ডার ৷ পাঁচ মিনিট বাদে ফের গোল হজম করে বসে ইউনাইটেড ৷ 70 মিনিটে ব্রাইটনের গোল প্রতি-আক্রমণে ৷ প্রথম গোলদাতা কস্টৌলাসের কাটব্যাক থেকে ব্রাইটনকে দুর্ধর্ষ জয় এনে দেন ম্য়াক্সিম ডি কুয়েপার ৷
শেষবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দু'গোলে এগিয়ে থেকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ম্য়াচ হেরেছিল 1976 সালে ৷ অর্থাৎ, পঞ্চাশ বছর বাদে লজ্জার নজির গড়ল 'রেড ডেভিলস' ৷ আগামী 20 সেপ্টেম্বর ইউনাইটেডের পরবর্তী ম্য়াচ ইপিএলে ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে ৷