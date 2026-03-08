আড়াইশো বছরের ইতিহাসে প্রথমবার, ট্রিপল হ্যাটট্রিকের নজির নিউজিল্যান্ড পেসারের
প্রথম বোলার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে টানা পাঁচ বলে উইকেট নিলেন ব্রেট ব়্যান্ডেল ৷
Published : March 8, 2026 at 6:14 PM IST
নেপিয়ার, 8 মার্চ: প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ইতিহাস গড়লেন নিউজিল্যান্ড পেসার ব্রেট ব়্যান্ডেল ৷ 254 বছরে প্রথমবার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে টানা পাঁচ বলে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন কিউয়ি ফাস্ট-বোলার ৷ সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের হয়ে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের বিরুদ্ধে প্লাঙ্কেট শিল্ডের ম্যাচের দ্বিতীয়দিন বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হলেন ব়্যান্ডেল ৷
পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা গিয়েছে 1772 সাল থেকে শুরু হওয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এহেন নজির কারও নেই ৷ যাকে 'ট্রিপল হ্যাটট্রিক'ও বলা হয়ে থাকে ৷ প্লাঙ্কেট শিল্ডের ম্য়াচে এদিন মাত্র আট বলে ছয় উইকেট তুলে নেন ব়্যান্ডেল ৷ প্রথম ইনিংসে 25 রানে বিপক্ষের সাত উইকেট নিয়ে এদিন স্পেল শেষ করেন কিউয়ি পেসার ৷ যা তাঁর কেরিয়ার বেস্ট ফিগারও বটে ৷
এদিন ট্রিপল হ্য়াটট্রিকের কীর্তি গড়ার পথে ব়্য়ান্ডেলের শিকার হন যথাক্রমে হেনরি কুপার, জিত রাভাল, জো কার্টার, রবার্ট ও'ডনেল এবং ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক ৷ প্রথম ইনিংসে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের 373 রানের জবাবে ব়্যান্ডেলের গতিতে মাত্র 82 রানে শেষ প্রতিপক্ষের প্রথম ইনিংস ৷ এদিন তাঁর আট বলে ছয় উইকেট নেওয়ার কীর্তিও স্বাভাবিকভাবেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথমবার ৷
What a special day of Stags cricket. BRETT RANDELL takes the 2nd best haul in all our 75-year first-class history. The best figures by a 🦌 paceman, bettered only by legendary 🦌 spinner BRYAN YUILE's 9/100 in 1966 #BRETTRANDELL #PLUNKETSHIELD #LOVETHESTAGS pic.twitter.com/3cDbPdRfqH— Central Stags 🏏 (@CentralStags) March 8, 2026
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট বা মাল্টি-ডে ফরম্যাটে না-থাকলেও ঘরোয়া টি-20 লিগে গতবছর টানা পাঁচ বল পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন আইরিশ জাতীয় দলের বোলার কার্টিস ক্যাম্ফার ৷ এছাড়া জিম্বাবোয়ের মহিলা ক্রিকেটার কেলিস এনধ্লভুর ঝুলিতে ট্রিপল হ্য়াটট্রিকের নজির রয়েছে ৷ এক ওভারে পাঁচ উইকেটের উদাহরণ অবশ্য বেশ কিছু রয়েছে ৷ তালিকায় রয়েছেন ভারতের অভিমন্যু মিঠুন, বাংলাদেশের আল আমিন হোসেন, নিউজিল্যান্ডের নিল ওয়্য়াগনার, ইন্দোনেশিয়ার গেদে পারিয়ান্দানা ৷
Five wickets in five balls for Central Districts' Brett Randell – the first-ever instance in first-class cricket! pic.twitter.com/7qdJ9JPSxx— Rahul (@exceedingxpuns) March 8, 2026
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ে স্বভাবতই আপ্লুত ব়্য়ান্ডেল ৷ বছর তিরিশের কিউয়ি জোরে বোলার বলেন, "এই কার্তি গড়ে আমি পুরো ছিটকে গিয়েছি ৷ গায়ে চিমটি কেটে পরোখ করেছি বিষয়টা ৷ আমি শুধু একই জায়গায় বল রেখে যেতে চেয়েছিলাম ৷ হ্য়াটট্রিক সম্পূর্ণ করার পরেও ঠিক সেটাই করেছি ৷"
ফলো-অনে নেমে দ্বিতীয়দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 162 রান তুলেছে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্ট ৷ এখনও 129 রানে পিছিয়ে তারা ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে এখনও পর্যন্ত ছ'ওভার হাত ঘুরিয়ে অবশ্য কোনও উইকেট পাননি ব়্যান্ডেল ৷