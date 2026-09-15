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চল্লিশে ওডিআই প্রত্যাবর্তন, সচিনের বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি

2004 সালে ওডিআই ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল টেলরের ৷ সক্রিয় ক্রিকেটার হিসেবে 22 বছর চার মাস ধরে 50 ওভারের ফরম্য়াট খেলছেন জিম্বাবোয়ে কিংবদন্তি ৷

BRENDAN TAYLOR WORLD RECORD
ব্রেন্ডন টেলর (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 3:27 PM IST

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হারারে, 15 সেপ্টেম্বর: সম্প্রতি একবছর বাদে জাতীয় ওডিআই স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন হয়েছে তাঁর ৷ আর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সিরিজের প্রথম ওডিআই'য়ে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন বছর চল্লিশের ব্রেন্ডন টেলর ৷ এর আগে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক ওডিআই ক্রিকেটে সক্রিয় ক্রিকেটারের নাম ছিল সচিন তেন্ডুলকর ৷ মঙ্গলবার 'ক্রিকেট ঈশ্বরে'র সেই নজির ভেঙে দিলেন জিম্বাবোয়ে কিংবদন্তি ৷

1989 সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিষেকের পর সচিন কেরিয়ারের শেষ ওডিআই ম্য়াচটি খেলেছিলেন 2012 সালের মার্চে ৷ অর্থাৎ, 22 বছর তিন মাস আন্তর্জাতিক ওডিআই'তে সক্রিয় ক্রিকেটার হিসেবে ছিলেন সচিন তেন্ডুলকর ৷ সেই রেকর্ড ভেঙে টেলরের ওডিআই কেরিয়ারের মেয়াদ বেড়ে হল 22 বছর চার মাস ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হারারে স্পোর্টস ক্লাবে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলেন তিনি ৷

চল্লিশের টেলর ওয়ান-ডে ক্রিকেটের আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 2004 সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৷ তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র 18 ৷ এরপর রান কিংবা শতরানের নিরিখে সচিনের ধারেকাছে পৌঁছতে না-পারলেও জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটের দিকপাল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন টেলর ৷ 207 ম্যাচে তাঁর নামের পাশে রয়েছে 11টি সেঞ্চুরি ৷ যা জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটার হিসেবে সর্বাধিক ৷

2021 সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন টেলর ৷ কিন্তু পরের বছর দুর্নীতি এবং ডোপিং'য়ের অভিযোগে আইসিসি তাঁকে সাড়ে তিন বছর নির্বাসনে পাঠায় ৷ নির্বাসনের মেয়াদ পেরনোর পর দেশের মাটিতে 2027 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে গতবছর ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি ৷ আর মঙ্গলবার সবচেয়ে বেশিদিন ধরে ওডিআই খেলা ক্রিকেটারের নজিরে সচিনকেও ছাপিয়ে গেলেন টেলর ৷

তবে ম্য়াচ এবং রানের নিরিখে ওডিআই ক্রিকেটে সচিন এখনও শীর্ষে ৷ 22 বছরের কেরিয়ারে ভারতের হয়ে 463টি ম্য়াচ খেলেছেন মুম্বইকর ৷ 51টি শতরান সহযোগে সচিনের ওডিআই রানসংখ্যা 18,426 ৷ তিনটি ক্ষেত্রেই বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী তিনি ৷

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TAYLOR BREAKS SACHIN RECORD

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