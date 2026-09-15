চল্লিশে ওডিআই প্রত্যাবর্তন, সচিনের বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি

চল্লিশে ওডিআই প্রত্যাবর্তন, সচিনের বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি
2004 সালে ওডিআই ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল টেলরের ৷ সক্রিয় ক্রিকেটার হিসেবে 22 বছর চার মাস ধরে 50 ওভারের ফরম্য়াট খেলছেন জিম্বাবোয়ে কিংবদন্তি ৷
Published : September 15, 2026 at 3:27 PM IST
হারারে, 15 সেপ্টেম্বর: সম্প্রতি একবছর বাদে জাতীয় ওডিআই স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন হয়েছে তাঁর ৷ আর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সিরিজের প্রথম ওডিআই'য়ে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন বছর চল্লিশের ব্রেন্ডন টেলর ৷ এর আগে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক ওডিআই ক্রিকেটে সক্রিয় ক্রিকেটারের নাম ছিল সচিন তেন্ডুলকর ৷ মঙ্গলবার 'ক্রিকেট ঈশ্বরে'র সেই নজির ভেঙে দিলেন জিম্বাবোয়ে কিংবদন্তি ৷
1989 সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিষেকের পর সচিন কেরিয়ারের শেষ ওডিআই ম্য়াচটি খেলেছিলেন 2012 সালের মার্চে ৷ অর্থাৎ, 22 বছর তিন মাস আন্তর্জাতিক ওডিআই'তে সক্রিয় ক্রিকেটার হিসেবে ছিলেন সচিন তেন্ডুলকর ৷ সেই রেকর্ড ভেঙে টেলরের ওডিআই কেরিয়ারের মেয়াদ বেড়ে হল 22 বছর চার মাস ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হারারে স্পোর্টস ক্লাবে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলেন তিনি ৷
চল্লিশের টেলর ওয়ান-ডে ক্রিকেটের আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 2004 সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৷ তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র 18 ৷ এরপর রান কিংবা শতরানের নিরিখে সচিনের ধারেকাছে পৌঁছতে না-পারলেও জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটের দিকপাল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন টেলর ৷ 207 ম্যাচে তাঁর নামের পাশে রয়েছে 11টি সেঞ্চুরি ৷ যা জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটার হিসেবে সর্বাধিক ৷
From Bulawayo in 2004 to Harare in 2026, Brendan Taylor now holds the record for the longest career in men’s ODI cricket.— Godwin Mamhiyo (@GodwinMamhiyo) September 15, 2026
He was 18 when he made his ODI debut against Sri Lanka. Today, aged 40, he took the field against Australia.
His ODI career has now lasted 22 years and 148… pic.twitter.com/KZ5im0LcgG
2021 সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন টেলর ৷ কিন্তু পরের বছর দুর্নীতি এবং ডোপিং'য়ের অভিযোগে আইসিসি তাঁকে সাড়ে তিন বছর নির্বাসনে পাঠায় ৷ নির্বাসনের মেয়াদ পেরনোর পর দেশের মাটিতে 2027 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে গতবছর ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি ৷ আর মঙ্গলবার সবচেয়ে বেশিদিন ধরে ওডিআই খেলা ক্রিকেটারের নজিরে সচিনকেও ছাপিয়ে গেলেন টেলর ৷
তবে ম্য়াচ এবং রানের নিরিখে ওডিআই ক্রিকেটে সচিন এখনও শীর্ষে ৷ 22 বছরের কেরিয়ারে ভারতের হয়ে 463টি ম্য়াচ খেলেছেন মুম্বইকর ৷ 51টি শতরান সহযোগে সচিনের ওডিআই রানসংখ্যা 18,426 ৷ তিনটি ক্ষেত্রেই বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী তিনি ৷