পুজোর মাসে কলকাতায় ব্রাজিল, ব্লু-টাইগার্সের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্য়াচ খেলবেন আন্সেলোত্তির ছেলেরা

পুজোর মাসে কলকাতায় ব্রাজিল, ব্লু-টাইগার্সের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্য়াচ খেলবেন আন্সেলোত্তির ছেলেরা
সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে বৃহস্পতিবার এই খবর নিশ্চিত করা হল বৃহস্পতির সন্ধ্যায় ৷
Published : July 30, 2026 at 9:18 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: দুর্গাপুজোর আগাম গিফট পেয়ে গেল শহর কলকাতা ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে শহরের ফুটবলপ্রেমীরা ৷ যে বিষয়টি এতদিন ছিল জল্পনার স্তরে, সেটাতেই সিলমোহর পড়ল লক্ষ্মীবারের সন্ধ্যায় ৷ আগামী 3 অক্টোবর ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোয় ফুটবল মক্কা কলকাতায় প্রীতি ম্য়াচ খেলবে ব্রাজিল ফুটবল দল ৷ তাও আবার ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ৷ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে বৃহস্পতিবার এই খবর নিশ্চিত করা হল বৃহস্পতির সন্ধ্যায় ৷
দিনকয়েক ধরেই বিষয়টি নিয়ে জল্পনা চলছিল ৷ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর উইন্ডোয় তিন-তিনটি ফিফা স্বীকৃত প্রীতি ম্য়াচ খেলবে ব্রাজিল ৷ এরমধ্যে 25 সেপ্টেম্বর এবং 29 সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যথাক্রমে টাউন্সভিল এবং ব্রিসবেনে জোড়া প্রীতি ম্য়াচ খেলবেন ভিনিসিয়াস'রা ৷ তৃতীয় ম্য়াচটি কোথায় হবে, তা নিয়ে চর্চা চলছিল ৷ ভারতে তাদের বিপুল ফ্যানবেসের কথা মাথায় রেখে এদেশেই ম্য়াচটি খেলতে মরিয়া ছিল ব্রাজিলের ফুটবল ফেডারেশন ৷ শেষমেশ ভারতের মাটিতেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ম্য়াচটি ৷
ভারত-ব্রাজিল আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচটি হতে চলেছে 3 অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। মোহনবাগান দিবসের মঞ্চ থেকে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতিকে পাশে নিয়ে এ কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।
গত কয়েকদিন ধরেই এই সম্ভাবনার কথা ঘুরছিল। ফুটবল সম্রাট পেলের ভারতে আসার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ব্রাজিল সিনিয়র দল ফের আসছে কলকাতায়। সেবার 'ফুটবল সম্রাট' এসেছিলেন কসমস ক্লাবের হয়ে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে ৷ পরবর্তী সময়ে আরও দু'বার কলকাতায় এসেছিলেন পেলে। কিন্তু তাঁর দেশ ব্রাজিল কখনও ভারতে ফুটবল খেলতে আসেনি। এবার সেটাই হতে চলেছে ৷ ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন এই খবর সরচারিভাবে জানিয়েছে ৷
ব্রাজিল বনাম ভারত ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা, 3 অক্টোবর পূজোর কলকাতায় । ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোর সুযোগে এই ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷ সম্ভাব্য ভেন্যু হিসেবে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের নাম উঠে আসছে ৷ বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ফুটবল দল ব্রাজিলকে কলকাতায় খেলতে দেখার সুযোগ পেলে তা ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম বড় ঘটনা হয়ে উঠতে পারে।
ভারতীয় দলের জন্যও এটি হবে বড় পরীক্ষা। শক্তিশালী ব্রাজিলের বিরুদ্ধে মাঠে নামলে আন্তর্জাতিক স্তরে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন ভারতীয় ফুটবলাররা। একই সঙ্গে দেশের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এটি হবে এক বিরল আকর্ষণ।
কলকাতার সঙ্গে ব্রাজিলের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। পেলের সফর থেকে শুরু করে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারদের জনপ্রিয়তা— সব মিলিয়ে শহরটির সঙ্গে সেলেসাওদের আবেগের যোগ রয়েছে ৷ সেই কারণে এই ম্যাচের সম্ভাব্য খবর সামনে আসতেই সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে।
এখন সকলের নজর এআইএফএফ এবং ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় ম্যাচটি চূড়ান্ত। কলকাতা আবারও আন্তর্জাতিক ফুটবলের এক ঐতিহাসিক সন্ধ্যার সাক্ষী হতে চলেছে ৷