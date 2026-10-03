তেকাঠির নীচে জঘন্য় গুরপ্রীত, যুবভারতীতে প্রথামর্ধে জোড়া গোলে এগিয়ে ব্রাজিল

তেকাঠির নীচে জঘন্য় গুরপ্রীত, যুবভারতীতে প্রথামর্ধে জোড়া গোলে এগিয়ে ব্রাজিল
27 মিনিট পর্যন্ত ব্রাজিলকে যুবভারতীতে শনিবার আটকে রাখল ভারতীয় রক্ষণ ৷ এরপর প্রথমার্ধে দু'গোল হজম করল তারা ৷
Published : October 3, 2026 at 8:26 PM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: বিশ্ব ব়্যাংকিংয়ে পাঁচ বনাম 138তম স্থানে থাকা দেশের লড়াই ৷ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ধারে-ভারে যোজন পিছিয়ে ভারত ৷ তাই গত ম্য়াচে বিশ্বকাপ খেলা পানামার বিরুদ্ধে 1-1 গোলে দল ড্র করলেও ভিনিসিয়াস জুনিয়র, মার্কুইনহোসদের বিরুদ্ধে যে 'ব্লু টাইগার্স' তেমন কিছু করবে, ভাবেননি অতি বড় সমর্থকও ৷ তবু 27 মিনিট পর্যন্ত ব্রাজিলকে যুবভারতীতে শনিবার আটকে রাখল ভারতীয় রক্ষণ ৷ প্রথমার্ধের শেষে 2-0 গোলে এগিয়ে পাঁচবারের বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা ৷
হোক না ফিফা ফ্রেন্ডলি ৷ প্রথমবার ভারত মুখোমুখি সাম্বা ব্রিগেডের ৷ ফলত ফুটবল মক্কায় গত কয়েকদিন ধরে উত্তেজনার পারদ ছিল তুঙ্গে ৷ কিন্তু প্রত্যাশামতোই গ্যালারিতে তার বহিঃপ্রকাশ নেই ৷ অর্ধেক ভর্তি যুবভারতীতে তবু ঝলক দেখানোর নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেলেন ভিনিসিয়াস ৷ কলকাতায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশারা গনগনে আঁচটা টের পেয়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ৷ ফলত নিজেকে প্রমাণের মরিয়া চেষ্টা করে গেলেও প্রথম 45 মিনিটে গোল এল না তাঁর পা থেকে ৷ তবে বাঁ-প্রান্ত ধরে বেশ কয়েকবার গোলের মুখে পৌঁছে গিয়ে ভারতীয় রক্ষণকে ব্যস্ত রাখলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ৷
28 মিনিট ও 42 মিনিটে যে গোলদু'টি ভারত হজম করল তাতে যত না রক্ষণের দোষ, তার চেয়ে ঢের বেশি দোষ গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুর ৷ দু'টি গোলের ক্ষেত্রেই তিনি রুটিন সেভ মিস করলেন বলা যায় ৷ 28 মিনিটে এস্তেভাও উইলিয়ানের গোলটি কার্যত একক দক্ষতায় ৷ বল ধরে আশিক কুরুনিয়াবকে বোকা বানিয়ে বক্সে প্রবেশ করেন তিনি ৷ এরপর বাঁ-পায়ের শটে বল জালে জড়িয়ে দেন ৷ গুরপ্রীত বাঁ-দিকে ঝাঁপিয়ে হাতে চেষ্টা করলেও তা গ্লাভসে লেগে গোলে প্রবেশ করে ৷
Down at half-time.#INDBRA #IndianFootball pic.twitter.com/3UzH5Y6ZHV— Indian Football (@IndianFootball) October 3, 2026
42 মিনিটে পেদ্রোর দ্বিতীয় গোলের ক্ষেত্রে থ্রু বাড়ান চেলসি ফুটবলার এস্তেভাও ৷ আনোয়ার আলিকে গতিতে পরাস্ত করে ঠিকানা লেখা থ্রু বাড়ান তিনি ৷ সেই থ্রু ধরে ফ্ল্যামোঙ্গো স্ট্রাইকার গোলে শট নিলেও তাতে বিশেষ জোর ছিল না ৷ ফের গুরপ্রীতের হাতে লেগে তা গোলে প্রবেশ করে ৷
- ভারতের প্রথম একাদশ: গুরপ্রীত (গোলরক্ষক), অভিষেক, আনোয়ার, বিজয়, আকাশ, থাপা, আপুইয়া, মনবীর, উইলিয়ামস, সাহাল, আশিক