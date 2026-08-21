পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে ফের পেশাদার ফুটবলে, ইতালিতে পা রাখলেন রোনাল্ডিনহো

পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে ফের পেশাদার ফুটবলে, ইতালিতে পা রাখলেন রোনাল্ডিনহো
শেষবার 2008-11 ইতালির ক্লাব এসি মিলানের হয়ে খেলেছিলেন রোনাল্ডিনহো ৷
Published : August 21, 2026 at 5:21 PM IST
রাভেনা (ইতালি), 21 অগস্ট: শেষবার 2105 সালে ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিনেন্সের হয়ে পেশাদার ফুটবল খেলেছিলেন তিনি ৷ অবসরগ্রহণের 11 বছর পর আবারও পেশাদার কেরিয়ারে ফিরছেন ব্রাজিল কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো ৷ কেরিয়ারে 300 গোল পূর্ণ করার প্রত্যাশা নিয়েই ইতালির তৃতীয় ডিভিশন ক্লাব রাভেনা এফসি'তে যোগদান করলেন 2005 সালের ব্যালন ডি'অর জয়ী ৷
গত জুনেই চমক দিয়ে রোনাল্ডিনহো'কে সই করিয়ে নিয়েছিল ইতালির ক্লাবটি ৷ বৃহস্পতিবার প্রায় 6 হাজার অনুরাগীদের সামনে প্রাক্তন বার্সেলোনা, এসি মিলান কিংবদন্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করল সংশ্লিষ্ট ক্লাবটি ৷ তবে কবে ক্লাবের হয়ে মাঠে নামবেন তিনি, সেই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য বল কোচের কোর্টেই ঠেললেন 2002 ব্রাজিলের বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ৷ রোনাল্ডিনহো বলেন, "এখানে পৌঁছনোর অনুভূতি ভালোই ৷ কবে মাঠে নামব সেটা ক্লাব প্রেসিডেন্ট ও কোচের উপর নির্ভর করছে ৷"
শেষবার 2008-11 ইতালির ক্লাব এসি মিলানের হয়ে খেলেছিলেন রোনাল্ডিনহো ৷ অর্থাৎ, 15 বছর বাদে 46 বছর বয়সে ইতালির এক ক্লাবে পেশাদার কেরিয়ারে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে রোনাল্ডিনহো'র ৷ তবে এই বয়সে যে খুব বেশি ম্য়াচ খেলার প্রত্যাশা নিয়ে যে তিনি ইতালিতে পা রাখেননি, সেটা তাঁর মন্তব্যেই পরিষ্কার ৷ রোনাল্ডো এদিন বলেন, "আমি এখানে এসেছি কেবল আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের কথা মাথায় রেখে ৷ এটাই সবচেয়ে বড় কথা ৷ এবার দেখি দল কেমন খেলে ৷ আমি রয়েছি সাহায্যের জন্য ৷"
Ronaldinho steps out in front of the Ravenna FC fans for the very first time. pic.twitter.com/OWsyOaxmsg— VERSUS (@vsrsus) August 20, 2026
এদিন ব্যক্তিগত জেটে চড়ে ব্রাজিলিয়ান নিকটবর্তী ফরলি বিমানবন্দরে নামেন ৷ সেখান থেকে গাড়িতে চেপে 30 কিলোমিটার দূরে রাভেনায় পৌঁছন ৷ বিমানবন্দর কর্মীদের ফুটবলে অটোগ্রাফ দিতেও দেখা যায় তাঁকে ৷ রোনাল্ডিনহো'র সঙ্গে ছিলেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইগনাজিও সিপরিয়ানি ৷ ক্লাব প্রেসিডেন্ট জানান, রোনাল্ডিনহো তাঁর দলের হয়ে গোল করবে এটা দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ৷
বার্সেলোনা, পিএসজি, এসি মিলান, ফ্ল্যামেঙ্গো'র মতো বিখ্যাত সব ক্লাবে কেরিয়ারজুড়ে দাপিয়ে খেলেছেন রোনাল্ডিনহো ৷ ক্লাব ফুটবলে 647 ম্য়াচে তাঁর নামের পাশে রয়েছে 235টি গোলে ৷ পাশাপাশি কেরিয়ারে 181টি অ্য়াসিস্টও করেছেন তিনি ৷