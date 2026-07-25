পুজোর মাসে কলকাতায় ব্রাজিলের ম্য়াচ ! আশায় বুক বাঁধছে তিলোত্তমা

পুজোর মাসে কলকাতায় ব্রাজিলের ম্য়াচ ! আশায় বুক বাঁধছে তিলোত্তমা
আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকে 6 অক্টোবর ফিফা উইন্ডোয় তিনটি প্রীতি ম্য়াচ খেলবেন ভিনিসিয়াস'রা ৷ যার মধ্যে তৃতীয় ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হতে পারে কলকাতায় ৷
Published : July 25, 2026 at 2:28 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: 'ইএসপিএন ব্রাজিল'-এর প্রকাশিত রিপোর্ট যদি দিনের আলো দেখে তাহলে কোমর বাঁধতেই পারেন শহরের ফুটবল অনুরাগীরা ৷ কারণ সব পরিকল্পনামাফিক এগোলে অক্টোবরে কলকাতায় খেলতে আসতে পারেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, ম্য়াথিউস কুনহা'রা ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে ব্রাজিল ফুটবল দল ৷
আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকে 6 অক্টোবর ফিফা উইন্ডোয় তিনটি প্রীতি ম্য়াচ খেলবে 'সেলেকাও' ৷ এর মধ্যে প্রথম দু'টি ম্যাচের ভেন্যু এবং প্রতিপক্ষ ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গেলেও তৃতীয়টি নিয়ে কথাবার্তা চলছে ৷ আর ইএসপিএন ব্রাজিলের রিপোর্ট অনুযায়ী অক্টোবরে ফিফা উইন্ডোর তৃতীয় ম্য়াচটি কলকাতায় আসার ভাবনাচিন্তা করছে পাঁচবারের বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা ৷ এখনও বিষয়টি চূড়ান্ত নয় ৷ তবে আয়োজকদের সঙ্গে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে বলে রিপোর্টে প্রকাশ ৷
এমন সময় ব্রাজিলের একটি জনপ্রিয় আউটলেট 'এস্তাদাও' আবার দাবি করেছে কলকাতায় ব্রাজিলের খেলতে আসার বিষয়টি চূড়ান্ত ৷ চুক্তি সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে শেষমুহূর্তের আলোচনা চলছে ৷ খবরটি সত্যি হলে নিঃসন্দেহে এটি কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের জন্য দুর্গাপুজোর উপহার হবে ৷ কারণ অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়েই সবচেয়ে বড় উৎসবে মেতে উঠবে তিলোত্তমা ৷ তার আগে ব্রাজিলের ম্য়াচ উৎসবের সূচনাটা করে দিয়ে যাবে বলতে আপত্তি নেই ৷
রিপোর্টে বলা হয়েছে এদেশের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে ম্য়াচটি আয়োজন নিয়ে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের আলোচনা শুরু হয়েছিল বিশ্বকাপের সময় থেকে ৷ আসলে ভারতের মাটিতে বিশেষ করে কলকাতার বিপুল ফ্যানবেস সম্পর্কে অবগত লাতিন আমেরিকার দেশটি ৷ তাছাড়া ভারত বিশ্বকাপে না-খেললেও চলতি বছর বিশ্বকাপের আবহে কলকাতার একটি রাস্তাকে 'ফিফা গলি' নামে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ সেই ফিফা গলিতে অতীতে ঘুরে গিয়েছেন ব্রাজিলের দূত ৷ সবমিলিয়ে ফুটবলের মক্কার ফুটবল পাগলামি সম্পর্কে অবগত হয়েই সেখানে খেলতে আসার পরিকল্পনায় ব্রাজিল ফুটবল দল ৷
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Brazil are in discussions to play a friendly match in India in September or October.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 24, 2026
Negotiations started after viral images of thousands of fans wearing Brazil jerseys in India during the World Cup.
— @ESPNBrasil pic.twitter.com/IcNTYiLyC7
কলকাতায় কার্লো আন্সেলোত্তি'র দল খেলতে এলে প্রতিপক্ষ কে হবে, তাও এখনও স্পষ্ট নয় ৷ তার আগে 25 সেপ্টেম্বর এবং 29 সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যথাক্রমে টাউন্সভিল এবং ব্রিসবেনে জোড়া প্রীতি ম্য়াচ খেলবেন ভিনিসিয়াস'রা ৷ ব্রাজিল ফুটবল দলের ফ্য়ানবেসের কথা মাথায় রেখে ম্যাচটি আয়োজনের দৌড়ে ছিল বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর কিংবা কাতারের মতো দেশগুলিও ৷ তবে ভারতের সঙ্গেই ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের কথাবার্তা ভালোরকম গতি পেয়েছে বলে রিপোর্টে প্রকাশ ৷ শেষবার 2011 সালে ভারতের মাটিতে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্য়াচ খেলেছিল আর্জেন্তিনা ও ভেনেজুয়েলা ৷ তাও আবার এই কলকাতাতেই ৷