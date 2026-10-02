ফুটবল মক্কায় অতিথি হয়ে এলেন ভিনিসিয়াসরা, শহরজুড়ে 'ফুটবল-ফিভার'

ফুটবল মক্কায় অতিথি হয়ে এলেন ভিনিসিয়াসরা, শহরজুড়ে 'ফুটবল-ফিভার'
শনিবার ঐতিহাসিক ম্যাচের আগে শুক্রবার অনুশীলন সারবে ব্রাজিল ফুটবল দল ৷
Published : October 2, 2026 at 11:44 AM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: পাঁচ দশক আগে ফুটবল সম্রাট পেলে আমেরিকার কসমস ক্লাবের হয়ে কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন ৷ সেটাই ছিল কলকাতার প্রথম ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার দর্শন ৷ কালের নিয়মে এরপর ব্রাজিলকে ঘিরে কলকাতার ফুটবল ভক্তদের প্রেম বেড়েছে ৷ কিংবদন্তি সব ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের প্রেমে মজেছে শহর ৷ এমনকী কোনও ব্রাজিলিয়ান কলকাতায় খেলতে এলে প্রত্যাশার পারদ সবসময় চড়া থাকে ৷ এবার ব্রাজিলের পুরো দলটাই আসছে কলকাতায় ৷ তাও আবার সদ্য বিশ্বকাপ খেলে আসা ৷ ফলত উন্মাদনার মাত্রাটা আকাশ ছোঁয়াই স্বাভাবকি ৷ সেই গগনচুম্বী উন্মাদনার মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে শহরে পা রাখল 'সেলেকাও' ৷
ব্রাজিল দল এদিন বিমানবন্দর থেকে বেরোতেই শব্দব্রহ্মে ছেয়ে যায় চত্বর ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উন্মাদনা ছিল ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে কেন্দ্র করে ৷ রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ডকে একঝলক দেখার জন্য উৎসুক ছিলেন অনুরাগীরা ৷ কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি এবং ব্রাজিল দলের অন্য়ান্যদের নিয়েও উৎসাহ ছিল নজরকাড়া ৷ তবে সবকিছুই ছিল নিরাপত্তার বজ্র-আটুনিতে ৷ সবমিলিয়ে কলকাতায় পা দিয়ে এই শহর এবং দেশের ফুটবল সংস্কৃতির একটা আঁচ আন্সেলোত্তি পেয়েছেন বলেই ধারণা ৷
বৃহস্পতিবার রাত 8টা 45 নাগাদ কলকাতায় পা রেখে ব্রাজিল দল কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বাইপাসের ধারে তাদের নির্দিষ্ট হোটেলে পৌঁছয় ৷ কোথাও সমর্থকদের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি ৷ ভিআইপি গেট দিয়ে বেরিয়ে হলুদ-সবুজ রঙের দু’টি বাসে ব্রাজিল বিমানবন্দর থেকে রওনা হয় ৷ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পুরো দলকে বিমানবন্দর থেকে বের করে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ হোটেলেও অপেক্ষমান জনতা 'ভিনি...ভিনি' চিৎকার জুড়ে দেন ৷ কোচ কার্লো আনসেলোত্তি-সহ পুরো দলকে স্বাগত জানানো হয় উত্তরীয় পরিয়ে ৷
আজ বেলার দিকে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মূল মাঠে অনুশীলন করার কথা সাম্বা ব্রিগেডের ৷ কলকাতায় আসার আগেই নিজেদের সমাজমাধ্যমে ব্রাজিল দলের তরফে একটি লম্বা বার্তা পোস্ট করা হয় ৷ যেখানে লেখা হয়েছে, "প্রায় 50 বছর আগে পেলে কলকাতায় এসেছিলেন ৷ 24 সেপ্টেম্বর 1977, ফুটবলজীবনের শেষ পর্বে ফুটবল সম্রাট ভারতের মাঠে নেমেছিলেন নিউইয়র্ক কসমসের জার্সি পরে ৷ পেলের আগমন নিয়ে শহরে এতটাই উন্মাদনা ছিল যে প্রচুর মানুষ অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হয়েছিলেন বিমানবন্দরে ৷ প্রতিপক্ষ ছিল ঐতিহ্যশালী ক্লাব মোহনবাগান ৷ কিংবদন্তিকে দেখতে ভিড়ে ঠাসা ছিল ইডেন গার্ডেন্স ৷ ম্যাচ শেষ হয়েছিল 2-2 গোলে ৷ পেলে 30 মিনিট খেলেছিলেন ৷ তাঁর পাশে ছিলেন 1970-এর বিশ্বকাপজয়ী কার্লোস আলবার্তো তোরেস ৷ ওই প্রদর্শনী ম্যাচ ছিল এশিয়ায় কসমসের যাত্রার একটি অংশ ৷ 1977-এর 10 অক্টোবর পেলের আনুষ্ঠানিক অবসরের কয়েক সপ্তাহ আগে ম্যাচটি হয়েছিল ৷ এবার কলকাতা ফের ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের অংশ হতে চলেছে ৷ ব্রাজিল ফুটবল দল ভারতে খেলবে ৷"
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কলকাতায় অবতরণের ভিডিয়োও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয় ব্রাজিলের তরফে ৷ মাত্র একটি প্র্যাকটিস সেশন সেরেই আগামিকাল খালিদ জামিলের দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷