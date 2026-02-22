বিশ্বকাপ খেলে তুলে রাখতে চান বুটজোড়া ! অবসরের ইঙ্গিত নেইমারের
চোট পর্ব কাটিয়ে গত সপ্তাহে স্যান্তোসের জার্সি গায়ে মাঠে ফিরেছেন একদা ব্রাজিলের ওন্ডার কিড ৷
Published : February 22, 2026 at 3:17 PM IST
সাও পাওলো, 22 ফেব্রুয়ারি: চলতি বছরটাই তাঁর পেশাদার ফুটবল কেরিয়ারের শেষ বছর হতে পারে ৷ তবে তার আগে ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপে অংশ নিতে চান ৷ অবসরের সম্ভাবনা উসকে দিয়ে জানালেন নেইমার স্যান্তোস জুনিয়র ৷
সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাতকারে অবসরের সম্ভাবনা উসকে দিয়ে স্যান্তোস ফুটবলার বলেন, "আগামী বছর কী হবে সেটা এখনই বলা সম্ভব নয় ৷ হতে পারে ডিসেম্বরে আমি অবসর নিয়ে নেব ৷ আমি এখন একেকটা বছর ধরে ভাবছি ৷" তবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা তৈরি যে আপাতত তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, তাও স্পষ্ট করেছেন ব্রাজিল সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা ৷
সম্রাট পেলেকে ছাপিয়ে 79 গোল করে এই মুহূর্তে সাম্বার দেশের সর্বাধিক আন্তর্জাতিক গোলস্কোরার নেইমার ৷ কিন্তু চোট-আঘাতে জর্জরিত প্রাক্তন বার্সেলোনা, পিএসজি তারকা গত আড়াই বছরের বেশি সময় ব্রাজিল দলের বাইরে ৷ তাই আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য কার্লো আন্সেলোত্তির বাছাই স্কোয়াডে সুযোগ করে নেওয়া খুব একটা সহজ নয় ৷ নেইমার তাই বলেন, "চলতি বছরটা আমার কাছে ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ ৷ কেবল স্য়ান্তোসের জন্য নয়, ব্রাজিল জাতীয় দলের জন্য ৷ যেহেতু চলতি বছরেই বিশ্বকাপ ৷"
2017 সালে বার্সেলোনা থেকে প্যারিস সাঁজাঁ'য় 200 মিলিয়ন পাউন্ডে যোগদান করেছিলেন নেইমার ৷ যা ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক ট্রান্সফার-ফি'র নজির হয়ে রয়েছে ৷ তবে গত কয়েক বছর চোট-আঘাতের জেরে অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়েছে নেইমারের কেরিয়ার ৷ ইউরোপের মায়া কাটিয়ে 2023 সালে সৌদি প্রো-লিগের ক্লাব আল-হিলালে যোগ দিয়েছিলেন একদা ব্রাজিলের ওন্ডার কিড ৷
Brazil forward Neymar said he is " living year to year" as he considers retirement at the end of the season.— ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2026
the 34-year-old currently plays for boyhood club santos, where he joined from saudi club al hilal last year, and hopes to play for his country in this summer's world cup. pic.twitter.com/Fzbp6r5FIT
সেখান থেকে গতবছর জানুয়ারিতে ছোটবেলার ক্লাব স্যান্তোসে ফিরেছেন নেইমার ৷ সেখানে প্রথম মরশুমের পুরোটাই কার্যত চোট-আঘাতে কেটেছে তাঁর ৷ 2025 সালের ডিসেম্বরে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয় নেইমারের ৷ তবু 2026 সালের শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন বার্সা, পিএসজি ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি পুনর্নবীকরন করেছে ব্রাজিলের ক্লাবটি ৷ রিহ্যাব সম্পূর্ণ করে গত সপ্তাহে ক্লাব ফুটবলের মধ্যে দিয়ে মাঠে ফিরেছেন নেইমার ৷
বিশ্বকাপ শুরু হতে হাতে সময় চার মাসেরও কম ৷ এমন সময় কার্লো আন্সেলোত্তির বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নেইমারের দরজা যে বন্ধ হয়েছে এমনটা নয় ৷ তবে সাম্বার জার্সিতে 128 ম্যাচ খেলা ফুটবলারকে যে কোনও স্পেশাল ট্রিটমেন্ট করা হবে না, তাও স্পষ্ট করেছেন ব্রাজিল কোচ ৷ সুতরাং, বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পেতে সবার প্রথমে নেইমারের ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জরুরি ৷