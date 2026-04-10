আন্তর্জাতিক টি-20'তে বিশ্বরেকর্ড ব্রাজিল-কন্যার, ম্য়াচে নয় উইকেট নিয়ে ইতিহাসে কার্ডোসো

আন্তর্জাতিক টি-20'তে বিশ্বরেকর্ড ব্রাজিল-কন্যার, ম্য়াচে নয় উইকেট নিয়ে ইতিহাসে কার্ডোসো
ব্রাজিল ক্রিকেটারের বিশ্বরেকর্ডে হতবাক ক্রিকেটপ্রেমীরা ৷ কার্ডোসোর কীর্তিতে 189 রানে জিতল সাম্বার দেশ ৷
Published : April 10, 2026 at 1:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 এপ্রিল: গত বছর ডিসেম্বরে মায়ানমারের বিরুদ্ধে ম্য়াচে আট উইকেট নিয়েছিলেন ভুটানের মহিলা ক্রিকেটার সোনম ইয়েশে ৷ পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে আন্তর্জাতিক টি-20'র এক ইনিংসে যা ছিল ব্যক্তিগত সর্বাধিক উইকেটের নজির ৷ কিন্তু ভুটান ক্রিকেটারের সেই বিশ্বরেকর্ড ভেঙে গেল চার মাসেরও কম সময়ে ৷ ইয়েশের নজির ভেঙে ইতিহাস গড়লেন ব্রাজিলের মহিলা ক্রিকেটার লরা কার্ডোসো ৷
বৃহস্পতিবার লেসোথোর বিরুদ্ধে মাত্র চার রানে একাই বিপক্ষের নয় উইকেট তুলে নিলেন লরা কার্ডোসো ৷ পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে টি-20 ক্রিকেটে বর্তমানে এটাই সেরা বোলিং-ফিগার ৷ এদিন তিন ওভার হাত ঘুরিয়ে জোড়া মেডেন-সহ ন'টি শিকার করেন কার্ডোসো ৷ তাঁর ঐতিহাসিক স্পেলে মাত্র 13 রানে অলআউট হয়ে যায় বিপক্ষ দল ৷ বিরাট কোহলির ভক্ত কার্ডোসো কয়েকবছর আগে মুম্বইয়ে সাক্ষাত করেছিলেন তাঁর প্রিয় ক্রিকেটারের সঙ্গে ৷ এদিন বাইশ গজে ইতিহাস গড়ে শিরোনামে সাম্বার দেশের ক্রিকেটার ৷
প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কার্ডোসোর নয় উইকেট নেওয়ার দিনে বড় জয় হাসিল করল ফুটবলে পাঁচবারের বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন ব্রাজিল ৷ কালাহারি মহিলা টি-20 টুর্নামেন্টে প্রথম ব্য়াট করে এদিন স্কোরবোর্ডে 202 রান তুলেছিল ব্রাজিল ৷ জবাবে 6.2 ওভারে মাত্র 13 রানে অলআউট হয়ে যায় লেসোথো ৷
কার্ডোসোর আগুনে স্পেলের কোনও জবাবই ছিল না লেসোথো ব্য়াটারদের কাছে ৷ লেসোথো ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে প্রথম আঘাত হানেন ব্রাজিলের বছর একুশের তন্বী ৷ ওই ওভারে হ্য়াটট্রিক তুলে নেন তিনি ৷ চতুর্থ ওভারে এসে আরও চার শিকার করেন কার্ডোসো ৷ এরপর ষষ্ঠ ওভারে আরও জোড়া শিকার করে নয় উইকেটের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন পেসার ৷ লেসোথোর শেষ ব্য়াটারকে আউট করেন মারিয়ান আর্টার ৷
সবমিলিয়ে লরা কার্ডোসো যে নজিরে এদিন নাম লেখালেন তা কেবল দুর্ধর্ষই নয়, অবিশ্বাস্যও বটে ৷ টি-20 ফরম্য়াটে যেখানে ব্য়াটারদের রাজত্ব সেখানে বল হাতে কার্ডোসোর এই রেকর্ড হয়তো অক্ষত থেকে যাবে বহুদিন ৷