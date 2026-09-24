এদেশে খেলতে উৎসুক, তবে ভারতের ফুটবল সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আন্সেলোত্তি

এদেশে খেলতে উৎসুক, তবে ভারতের ফুটবল সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আন্সেলোত্তি
ভারতের আগে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সকারুদের বিরুদ্ধে জোড়া প্রীতি ম্য়াচ খেলবে 'সেলেকাও' ৷
Published : September 24, 2026 at 3:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: ভারতে প্রথমবার খেলতে আসছে ব্রাজিল ফুটবল দল ৷ ভারত বনাম ব্রাজিল পয়লা ফিফা ফ্রেন্ডলি ঘরে কলকাতায় সাজো-সাজো রব ৷ এমন সময় এদেশের ফুটবল সংস্কৃতি নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি ৷
ভারতে আসার আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিসবেনে জোড়া প্রীতি ম্যাচে অংশ নেবে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ যার প্রথমটি অনুষ্ঠিত হবে আগামিকাল অর্থাৎ, 25 সেপ্টেম্বর ৷ সেই ম্য়াচের আগে সকারু'র দেশ থেকেই ব্রাজিল কোচ জানালেন, ভারতে ফুটবল সংস্কৃতির অভাব রয়েছে ৷ তবে তিনি এবং তাঁর দল যে পিকে, চুনী, মান্না'র দেশে খেলতে মুখিয়ে, তা জানিয়েছেন তিনি ৷
ব্রিসবেনে সম্প্রতি আন্সেলোত্তি বলেন, "আমাদের অন্যান্য দেশের ফুটবল সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হতে হবে ৷ কারণ আমরা ভিন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্য়াচে ভিন্ন কৌশলে খেলতে চাই ৷ এক্ষেত্রে ভারত একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হতে চলেছে ৷ তবে এটা সত্য়ি যে ভারতের বিশ্বমানের দলের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা সেই অর্থে নেই ৷ তবে ওরা কোন পদ্ধতিতে খেলে, সেটা আমাদের জানতে হবে ৷ আমি কখনও ভারতে পা রাখিনি ৷ তাই কলকাতায় খেলার ব্য়াপারে আমি মুখিয়ে রয়েছি ৷"
আন্সেলোত্তির সংযোজন, "আমার মনে হয় সমস্য়াটা ওখানকার ফুটবল সংস্কৃতিতে ৷ ভারতে ফুটবল সংস্কৃতি নেই ৷ তবে ওরা অন্যান্য খেলাধুলোয় বেশ উন্নত ৷ নতুন প্রজন্মের ফুটবলারদের তুলে আনতে বেশ পরিশ্রম করতে হবে ভারতকে ৷" সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় ফুটবল দলের হতাশাজনক পারফরম্য়ান্স যেন ব্রাজিল কোচের এই মন্তব্যের প্রামাণ্য দলিল ৷
বর্তমানে ফিফা ক্রমতালিকায় 138তম স্থানে ভারতীয় দল ৷ 1950 পরবর্তী সময় বিশ্বকাপের যোগ্য়তা অর্জনে ব্যর্থ তারা ৷ 2026 বিশ্বকাপ তো দূর অস্ত, আগামী বছর সৌদি আরবের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা এএফসি এশিয়ান কাপেও পৌঁছতে ব্য়র্থ হতে 'ব্লু টাইগার্স' ৷ যার প্রভাব দেশের সর্বোচ্চ লিগেও পড়েছে ৷ গত মরশুমে রিলায়েন্সের সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পর আইএসএলের নয়া কমার্শিয়াল পার্টনারশিপ এখনও অধরা ৷ চলতি মরশুমে ক্লাবজোটের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আইএসএল ৷