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আনন্দের শহরে উদ্দীপনায় মুগ্ধ মার্কুইনহোস, ভারতকে নিয়ে নিখুঁত হোমওয়ার্ক আন্সেলোত্তির

পানামা ম্যাচের ভিডিও দেখে খালিদের দলের কাটাছেঁড়া করে ফেলেছেন আন্সেলোত্তি ৷ রায়ান উইলিয়ানসকে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তিনি ৷

CARLO ANCELOTTI ON IND VS BRA
সাংবাদিক সম্মেলনে কার্লো আন্সেলোত্তি (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 5:24 PM IST

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কলকাতা, 2 অক্টোবর: কয়েকমাস আগে হয়ে যাওয়া বিশ্বকাপের স্কোয়াডের 16 জন ফুটবলারকে নিয়ে ভারতে এসেছে ব্রাজিল ৷ নয়া মুখ ন'জন ৷ ফলত শনিবারের যুবভারতীতে ভারতের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের একাদশে বেশ কিছু নতুন মুখের অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা ৷ তার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে শুক্রবার কার্লো আন্সেলোত্তি শুরুতেই 'নমস্তে' বলে ভারতীয় অনুরাগীদের মন জিততে চাইলেন ৷ ব্রাজিল বিশেষ করে সাম্বা ফুটবল সম্পর্কে ভারতের উন্মাদনা যে তুঙ্গে, তা ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছেন আন্সেলোত্তি ৷

কোচের মতো ভারতীয় অনুরাগীদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় আপ্লুত মার্কুইনহোস ৷ তিনি বলেছেন, "সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল মাঠে ভালো পারফর্ম করা। আমাদের লক্ষ্য ভালো ফুটবল খেলা, ভালো ফল করা এবং বড় জয় পাওয়া। জাতীয় দলের হয়ে আমি বহুবছর খেলছি, কিন্তু ভারতে এটাই আমার প্রথম আসা ৷ এখানকার মানুষের ভালোবাসা এবং উন্মাদনা দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ ৷ নতুন ফুটবলারদের কাছে এই অভিজ্ঞতা আরও বিশেষ ৷ সমর্থকদের এই ভালোবাসা আমাদের শক্তি ও অনুপ্রেরণা দেয় ৷ ব্রাজিলকে তার প্রাপ্য জায়গায় ফিরিয়ে আনতে আমাদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ৷"

সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রাজিল কোচ (ETV Bharat)

ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে ব্রাজিল দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে একাধিক প্রশ্নের সামনে পড়তে হল। বিশ্বকাপের হতাশাজনক ফলাফল প্রসঙ্গে পিএসজি ডিফেন্ডার বলেছেন, "বিশ্বকাপে আমাদের ফলাফল প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি ৷ আমরা জানি বিশ্বকাপ কতোটা কঠিন প্রতিযোগিতা ৷ কিন্তু অতীতের ফলাফল নিয়ে বসে থাকার কোনও সুযোগ নেই ৷ আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে ৷ আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, ভালো ফুটবল খেলা এবং জেতাই এখন আমাদের লক্ষ্য।"

এদিকে বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে ব্রাজিল এবং ভারতের ফুটবল শক্তির কোনও তুলনা চলে না ৷ কিন্তু প্রথমবার ভারতের মাটিতে খেলতে নামার আগে নিখুঁত হোমওয়ার্ক সেরে নিয়েছেন আন্সেলোত্তি ৷ পানামা ম্যাচ দেখে খালিদের দলের কাটাছেঁড়া করে ফেলেছেন বর্ষীয়ান কোচ ৷ রায়ান উইলিয়ানসকে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তিনি ৷ তবু ব্রাজিলের সাংবাদিকরা বলছেন আন্সেলোত্তি প্রথমার্ধেই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে ফেলতে চান ৷ তবে মাঠের গুণগত মান নিয়ে চিন্তিত তারা ৷ কারণ অস্ট্রেলিয়ায় স্টেডিয়ামের মান নিয়ে ব্রাজিল খুশি নয় ৷ যদিও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন গত দেড় মাসে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের নিয়োজিত বিশেষজ্ঞের পরামর্শে মখমলে পরিণত।

MARQUINHOS AT PRESS CONFERENCE
সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কুইনহোস (ETV Bharat)

রিয়াল মাদ্রিদের সবচেয়ে সফল কোচ বলেছেন, "ম্যাচটা সরকারি হোক বা বেসরকারি, তাতে কিছু যায় আসে না ৷ প্রতিটি ম্যাচেই প্রায় 20 হাজার মানুষ মাঠে আসছেন। ফুটবল এখানে অত্যন্ত জনপ্রিয়, বড় খেলা ৷ তাই এখানে এসে আমরা খুশি ৷ যারা ম্যাচটি দেখতে আসবেন, তাদের সামনে নিজেদের ফুটবলশৈলী তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছি। আশা করি ম্যাচটা দুর্দান্ত হবে ৷" তরুণ ফুটবলারদের সুযোগ দেওয়া প্রসঙ্গে আন্সেলোত্তির কথায়, "এটা কোনও পরীক্ষা নয়, বরং তরুণ খেলোয়াড়দের প্রমাণ করার একটা সুযোগ ৷ ভবিষ্যতে এই তরুণদের আমরা দেখতে চাই ৷ তবে সুযোগটা কাজে লাগানো তাদেরই দায়িত্ব ৷"

2002 সালের পর ব্রাজিলের বিশ্বকাপ না-জেতা এবং হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বর্ষীয়ান কোচ বলছেন, "আমার মতে, 2002 সালে ব্রাজিলের জাতীয় দল মূলত ব্যক্তিগত প্রতিভার মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পেরেছিল ৷ কিন্তু এখন শুধু ব্যক্তিগত প্রতিভার উপর নির্ভর করে বিশ্বকাপ জেতা সম্ভব নয় ৷ ফুটবল বদলে গিয়েছে ৷ এখন দলগত সংহতি এবং সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাই আমাদের একটি শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত দল তৈরি করতে হবে ৷" বিমানবন্দর থেকে হোটেল বা হোটেল থেকে মাঠ ৷ ভারতে এসে অভ্যর্থনার জোয়ারে ব্রাজিল ৷ সেই প্রসঙ্গে সাম্বার দেশের কোচ বলছেন, "দারুণ এই দেশে এসে আমরা খুব খুশি ৷ এখানে যে অভ্যর্থনা আমরা পেয়েছি, তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ৷ আশা করি আগামিকাল একটা দুর্দান্ত ম্যাচ হবে ৷"

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ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি
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CARLO ANCELOTTI ON IND VS BRA

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