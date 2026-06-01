প্রস্তুতি ম্য়াচে হাফডজন গোল, বিশ্বকাপের আগে ছন্দে ব্রাজিল

প্রস্তুতি ম্য়াচে হাফডজন গোল, বিশ্বকাপের আগে ছন্দে ব্রাজিল
নেইমারকে ছাড়াই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্য়াচে গোলের বন্য়া ব্রাজিলের ৷ গোল করলেন ছ'জন ভিন্ন ফুটবলার ৷
Published : June 1, 2026 at 10:55 AM IST
রিও ডি জেনেইরো, 1 জুন: কাফ মাসলে চোটের কারণে প্রাক-বিশ্বকাপ শিবিরে অনুশীলনে যোগ দিতে পারেননি তিনি ৷ রবিবার প্রস্তুতি ম্য়াচে না-খেললেও অবশ্য সতীর্থদের সঙ্গ দিলেন নেইমার দি স্যান্তোস জুনিয়র ৷ আর স্ট্যান্ডে তারকা ফুটবলারের উপস্থিতিতে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্য়াচে গোলের বন্য়া ব্রাজিলের ৷ পানামাকে 6-2 গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের আগে প্রতিপক্ষদের প্রচ্ছন্ন বার্তা ছুড়ে দিল 'সেলেকাও' শিবির ৷
মারাকানায় দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এদিন ব্রাজিলের হয়ে স্কোরশিটে নাম তুললেন ছ'জন আলাদা ফুটবলার ৷ এদিন ম্য়াচের প্রথম মিনিটেই দূরপাল্লার শটে ব্রাজিলকে লিড এনে দেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ তবে 13 মিনিটে সমতা ফিরিয়ে মারাকানা'কে স্তব্ধ করে দেয় পানামা ৷ যদিও এক্ষেত্রে আত্মঘাতী গোল করে বসেন ম্যাথিউজ কুনহা ৷ তবে ক্য়াসেমিরোর গোলে লিড নিয়ে বিরতিতে যায় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
38 মিনিটে ভিনিসিয়াসের মাপা সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে 2-1 করেন ক্যাসেমিরো ৷ বিরতির পর গিয়ার বদলায় কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা ৷ 10 মিনিটের ব্যবধানে তিন গোল তুলে নিয়ে ম্য়াচ পকেটে পুরে নেয় তারা ৷ 52 মিনিটে গোল করেন রায়ান ৷ বিপক্ষ গোলরক্ষকের শিক্ষানবিশী ভুলের সুযোগ নিয়ে ফাঁকা গোলে বল ঠেলেন তিনি ৷ সাত মিনিট বাদে লুকাস পাকুয়েতার গোলটি ব্রাজিলের দুরন্ত টিম গেমের ফসল ৷ বক্সের মধ্যে নেওয়া জোরালো শটে 4-1 করেন ফ্ল্যামেঙ্গো মিডফিল্ডার ৷
তিন মিনিট বাদে স্পটকিক থেকে দলের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন ইগর থিয়াগো ৷ 80 মিনিটে হাফডজন গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন দানিলো ৷ পাকুয়েতার বাড়ানো বল বক্সের মধ্যে আয়ত্তে নিয়ে চকিতে ঘুরে দুরন্ত শটে তা জালে রাখেন বোটাফোগো ফুটবলার ৷
83 মিনিটে অবশ্য সান্ত্বনাসূচক দ্বিতীয় গোলটি করে ব্যবধান কমায় পানামা ৷ আগামী শনিবার মিশরের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্য়াচটি খেলবে ব্রাজিল দল ৷ এরপর আগামী 14 জুন (ভারতীয় সময়) মরক্কোর বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে 'সেলেকাও'রা ৷ গ্রুপ-সি'তে ব্রাজিল, মরক্কো ছাড়া বাকি দু'টি দেশ হাইতি ও স্কটল্যান্ড ৷