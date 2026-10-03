চার গোলে 'জোগা-বোনিতো', ভারতকে হারালেও ফুটবল মক্কার মন জিততে ব্যর্থ ব্রাজিল
ভিনিকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ ছিল তুঙ্গে ৷ কিন্তু নিরাশ করলেন রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবলার ৷
Published : October 3, 2026 at 11:11 PM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: গুণগত মানে পার্থক্য ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থেকে যাবে হয়তো ৷ কিন্তু গোলের ব্যবধান ঠিক কতোটা দাঁড়ায়, সেটাই ছিল দেখার। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ভারতকে 4-0 গোলে উড়িয়ে দিল ব্রাজিল ৷ গোল করলেন এস্তেভাও উইলিয়ান, পেদ্রো এবং স্যামুয়েল লিনো (জোড়া) ।
সদ্য বিশ্বকাপ খেলে আসা স্কোয়াডের মাত্র দুই সদস্য কলকাতায় এদিন ব্রাজিলের প্রথম একাদশে ৷ ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও মারকুইনহোস ছাড়া বাকি নয় নতুন ফুটবলার ৷ নতুনভাবে দল গড়তে একাধিক নতুন মুখ সুযোগ পাবেন সেই ইঙ্গিত দিয়েই রেখেছিলেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি ৷ ফলে পরিচিত সাম্বা-ম্যাজিক থেকে বঞ্চিত হল ফুটবলের মক্কা ৷ যেমনটা নিরাশ করল যুবভারতীর গ্যালারি ৷ 68 হাজারের যুবভারতীর প্রায় 17 হাজার আসন ফাঁকাই রয়ে গেল ঐতিহাসিক ম্যাচে ৷
আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন মূলত ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ প্রথমার্ধে বেশ কয়েকবার উইং ধরে দৌড়লেন বটে, কিন্তু 'লস ব্ল্যাঙ্কসে'র হয়ে নজরকাড়া ভিনিকে পেল কোথায় কলকাতা ? 28 মিনিটে ব্রাজিলের রাইট-ব্যাক ম্যাথিউজিনহো'র পাস থেকে এস্তেভাওয়ের গোল। যেখানে চেলসি ফুটবলারটির একক দক্ষতা তারিফ করার মতো হলেও গোলটির পিছনে দায়ী ভারতের গোলরক্ষক এবং অধিনায়ক গুরপ্রীত সিং সান্ধু ৷ পিছিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত ভারতীয় দল রক্ষণ সামলে ব্রাজিলকে আটকানোর চেষ্টা করেছিল, ব্যস ওইটুকুই ৷ 42 মিনিটে এস্তেভাওয়ের পাস থেকেই পেদ্রোর গোল ৷ তবে এক্ষেত্রেও যেভাবে গুরপ্রীত বলটি গলালেন তা ক্ষমার অযোগ্য ৷ মেগা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই ধরনের ভুল দলের মনোবল নড়িয়ে দেয় ৷ আর সেই কারণেই দ্বিতীয়ার্ধে বদল হন ভারতের কাস্টোডিয়ান ৷ গুরপ্রীতের বদলে নামেন প্রভসুখন গিল ৷
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আমূল পরিবর্তন সেলেকাও শিবিরেও ৷ ভিনিসিয়াস জুনিয়র, দানিলো, ম্যাথিউজিনহো, গ্যাব্রিয়েল, ডগলাস, স্যান্টোসকে তুলে নিয়ে গ্যাব্রিয়েল ম্যাগালহায়েস, ব্রুনো গুইমারায়েজ, স্যামুয়েল লিনো, ডগলাস লুইস, ভ্যান্ডারসনকে নামিয়ে দেন আন্সেলোত্তি ৷ 58 মিনিটে বাঁ-দিক থেকে দর্শনীয় সোয়ার্ভিং শটে 3-0 করেন লিনো ৷ শরীর ছুড়েও সেই বলের নাগাল পাননি গিল ৷ শেষলগ্নে সংযুক্তি সময়ে দলের চতুর্থ গোলটিও সেই লিনোর ৷ ফ্ল্যামেঙ্গো উইঙ্গারের গোলার মতো শট নড়ার সুযোগ দেয়নি গিলকে ৷
FIM DE JOGO EM CALCUTÁ!— brasil (@CBF_Futebol) October 3, 2026
🇮🇳 0 - 4 🇧🇷
⚽️ Estêvão
⚽️ Pedro
⚽️ Samuel Lino
⚽️ Samuel Lino
A SELEÇÃO BRASILEIRA VENCE A ÍNDIA! 🇧🇷
O Brasil encerra a Data Fifa com vitória no último compromisso desta convocação!#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/YjSm2Uso6m
অবশ্য তিন গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর প্রীতি ম্যাচে নিয়মের সুবিধা কাজে লাগিয়ে আন্সেলোত্তি আরও চারটি বদল করেন ৷ অন্যদিকে খালিদ জামিলও দশ বদল করলেও ন্যূনতম প্রতিরোধটুকু গড়ে তুলতে পারেনি ভারত ৷ একটি ক্ষেত্রে বিপক্ষ রক্ষণের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে রায়ান উইলিয়ামস বল নিয়ে বক্সে প্রবেশ করেন ৷ এক ডিফেন্ডারকে কাঁধে নিয়ে তাঁর শট গোললাইন সেভ হয় ৷ এছাড়া ভারতের পারফরম্যান্সে পানাম ম্যাচের লেশমাত্রও ছিল না ৷ এরই মধ্যে কিছুটা চোখে পড়ল দুই সেন্টার-ব্যাক আনোয়ার আলি ও বিজয় ভার্গেসের খেলা ৷ যাইহোক, গ্যালারিতে 51 হাজার দর্শক প্রত্যাশিতভাবে ব্রাজিলের জয়ই দেখলেন ৷ কিন্তু সাম্বা-ঝলক বোধহয় অধরাই রয়ে গেল ৷ ভারতীয় ফুটবলারদের মান বুঝে 'সেলেকাও' পেশাদারি মানসিকতায় নব্বই মিনিটের ফুটবল উপহার দিল মাত্র। তাই ব্রাজিল জিতল ঠিকই, কিন্তু কলকাতার মন ভরল না ৷