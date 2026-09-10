স্কোয়াডে ভিনিসিয়াস-রাফিনহা, তারকাসমৃদ্ধ দল নিয়েই তিলোত্তমায় আসছে 'সেলেকাও'

স্কোয়াডে ভিনিসিয়াস-রাফিনহা, তারকাসমৃদ্ধ দল নিয়েই তিলোত্তমায় আসছে 'সেলেকাও'
বিশ্বকাপ দলে থাকা ন'জন ফুটবলার সুযোগ পেলেন ভারতের বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলির স্কোয়াডে ৷
Published : September 10, 2026 at 1:35 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: দাম নাগালের মধ্যে থাকুক বা না-থাকুক ৷ কলকাতায় ভারত বনাম ব্রাজিল ম্য়াচের টিকিটের চাহিদা গগনচুম্বী ৷ ঐতিহাসিক ম্যাচের সাক্ষী হতে মরিয়া 'ফুটবল মক্কা' কলকাতার অনুরাগীরা ৷ কিন্তু ব্রাজিল কি এদেশে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে খেলতে আসবে ? বিষয়টি নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের মনে যদি-কিন্তুর অবকাশ ছিল ৷ যা নিরসণ হল বুধবার ৷ কারণ ভারত সফরের জন্য তারকা সমৃদ্ধ দলই ঘোষণা করলেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি ৷ ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনহা'দের স্কোয়াডে রেখে এদেশে আসছে 'সেলেকাও' ৷
ভিনি, রাফিনহা'দের পাশাপাশি জোয়াও পেদ্রো, ব্রুনো গুইমারায়েস কিংবা এন্ড্রিকের মতো তরুণ তুর্কির নামও রয়েছে ব্রাজিল স্কোয়াডে ৷ সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আগামী 3 অক্টোবরের ম্য়াচের জন্য 26 সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড বুধবার ঘোষণা করল ব্রাজিল ৷ অর্থাৎ, বলাই যায় আশঙ্কা উড়িয়ে কার্লো আন্সেলোত্তি তারকাখচিত দল নিয়েই আসছেন ফুটবল মক্কায় ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ঘোষিত ব্রাজিল স্কোয়াডে রয়েছেন ব্যালন ডি’অরে মনোনীত একাধিক ফুটবলার ৷ তবে সাম্বা শিবিরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অবশ্যই রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ এছাড়াও আক্রমণভাগে রয়েছেন বার্সেলোনার রাফিনহা এস্তেভাও, জোয়াও পেদ্রো, পেদ্রো, রায়ান, এন্ড্রিক, স্যামুয়েল লিনো'র মতো একের পর এক বড় নাম ৷
মাঝমাঠে রয়েছেন ব্রুনো গুইমারায়েস, ডগলাস লুইজ, আন্দ্রে স্যান্তোস, ব্রেনো বিদন, দানিলো স্যান্তোস ও গ্যাব্রিয়েল বোনতেম্পো'র মতো ফুটবলাররা ৷ রক্ষণে অভিজ্ঞ মার্কুইনহোস ও গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েসের পাশাপাশি রয়েছেন আর্থার দিয়াস, জেইর, ম্যাথিউজিনহো, মাউরো জুনিয়র, ভিতোর রেইস এবং ওয়েসলি ৷ দুর্গের শেষ প্রহরী হিসেবে 26 সদস্যের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন হুগো সৌজা, পেদ্রো মোরিস্কো এবং ওতাভিও ৷ সবমিলিয়ে মাসদু'য়েক আগে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী স্কোয়াডের ন'জন ফুটবলার আসছেন ভারতে ৷
26 CONVOCADOS! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) September 9, 2026
A Seleção está pronta para novos desafios: dois jogos contra a Austrália e o primeiro confronto da história contra a Índia.
25/09 | Austrália
29/09 | Austrália
03/10 | Índia
ISSO É BRASIL! 🇧🇷#BateNoPeito pic.twitter.com/Yht5SuOHjr
এদেশে আসার আগে 25 ও 29 সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া প্রীতি ম্যাচের জন্যও ব্রাজিল স্কোয়াড অপরিবর্তিত রেখেছে ৷ টাউন্সভিল ও ব্রিসবেনে সেই ম্যাচদু'টি খেলে কলকাতায় পা রাখবে আন্সেলোত্তি ব্রিগেড ৷ ইতিমধ্যে কনফেডারেশন অব ব্রাজিল ফুটবলের প্রতিনিধিরা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে গিয়েছেন এবং মাঠের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন ৷ সেইমতো সংস্কার চলছে ৷ এই প্রথমবার ভারতের মাটিতে খেলতে আসছে ব্রাজিল জাতীয় দল ৷ ভারত এবং ব্রাজিলের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতও এটি ৷ ভারতের কোচ খালিদ জামিলও ইতিমধ্যে তাঁর প্রাথমিক স্কোয়াড বেছে নিয়েছেন ৷ আগামী 14 সেপ্টেম্বর থেকে প্রস্তুতি শিবির শুরু করবে 'ব্লু টাইগার্স' ৷
ব্রাজিলের ঘোষিত 26 সদস্যের স্কোয়াড:
- গোলকিপার:হুগো সৌজা, পেদ্রো মোরিস্কো, ওতাভিও
- ডিফেন্ডার: আর্থার দিয়াস, ডগলাস স্যান্তোস, গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস, জেইর, মার্কুইনহোস, ম্যাথিউজিনহো, মাউরো জুনিয়র, ভিতোর রেইস, ওয়েসলি
- মিডফিল্ডার: আন্দ্রে স্যান্তোস, ব্রেনো বিদন, ব্রুনো গুইমারায়েস, দানিলো স্যান্তোস, ডগলাস লুইজ, গ্যাব্রিয়েল বোনতেম্পো
- ফরোয়ার্ড: এন্ড্রিক, এস্তেভাও, জোয়াও পেদ্রো, পেদ্রো, রাফিনহা, রায়ান, স্যামুয়েল লিনো এবং ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷