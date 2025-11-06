গোল্ড কোস্টে বল হাতে 'সুন্দর' ওয়াশিংটন, সিরিজে এগলো ভারত

গোল্ড কোস্টে বল হাতে 'সুন্দর' ওয়াশিংটন, সিরিজে এগলো ভারত
ওয়ান ডে সিরিজ হারলেও অস্ট্রেলিয়ায় টি-20 সিরিজে হারতে হচ্ছে না ভারতকে ৷ 2-1 এগিয়ে থেকে শনিবার ব্রিসবেনে শেষ ম্যাচে নামবে সূর্যকুমাররা ৷
By PTI
Published : November 6, 2025 at 8:42 PM IST
গোল্ড কোস্ট, 6 নভেম্বর: আগের ম্যাচে ব্যাট হাতে দলকে জিতিয়েছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার বল হাতে ভারতকে জেতালেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াকে 48 রানে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের টি-20 সিরিজে 2-1 এগিয়ে গেল সূর্যকুমার অ্যান্ড কোং ৷
অস্ট্রেলিয়া ওয়ান ডে সিরিজে হারলেও টি-20 সিরিজ হারতে হচ্ছে না ভারতকে ৷ শনিবার ব্রিসবেনে সিরিজের শেষ ম্যাচ অস্ট্রেলিয়া জিতলেও ড্র হবে ৷ ক্যানবেরায় প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে পণ্ড হওয়ার পর মেলবোর্নে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া ৷ কিন্তু হোবার্ট ও গোল্ড কোস্টে পর পর জিতে সিরিজ না-হারা নিশ্চিত করলেন সূর্যকুমার-শুভমনরা ৷
Washington Sundar wraps things up in style 👌— BCCI (@BCCI) November 6, 2025
A terrific performance from #TeamIndia as they win the 4⃣th T20I by 4⃣8⃣ runs. 👏👏
They now have a 2⃣-1⃣ lead in the #AUSvIND T20I series with 1⃣ match to play. 🙌
Scorecard ▶ https://t.co/OYJNZ57GLX pic.twitter.com/QLh2SRqW9U
এদিন গোল্ড কোস্টে টস হেরে প্রথম ব্যাটিং করে ভারত ৷ ইনিংসের শুরুটা দারুণ করেন শুভমন গিল ও অভিষেক শর্মা ৷ ওপেনিং জুটিতে 6.4 ওভারে 56 রান তোলার পর প্রথম উইকেট হারায় ভারত ৷ 21 বলে 28 রান করেন অভিষেক ৷ তবে গিল, শুভম দুবে ও ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার এবং অক্ষর প্যাটেলের ব্যাটে ভদ্রস্থ রান ওঠে ৷ শেষ পর্যন্ত 20 ওভারে 8 উইকেটে 167 রান তোলে ভারত ৷ গিলের 39 বলে 46 ছাড়াও দুবে, 18 বলে 22, সূর্যকুমারের 10 বলে 20 এবং অক্ষর 11 বলে 21 রান করেন ৷ তবে শেষ 5 ওভারে ভারত 5 উইকেট হারিয়ে মাত্র 42 রান তোলে ৷
রান তাড়া করতে নেমে নিয়মিত উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া ৷ ভারতের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে 18.2 ওভারে 119 রানেই গুটিয়ে যায় অজি ইনিংস ৷ শেষ 16 রানে পাঁচ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া ৷ বল হাতে দুরন্ত ওয়াশিংটন-অক্ষর ৷ 8 বলে মাত্র 3 রান খরচ করে 3টি উইকেট তুলে নিয়ে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন সুন্দর ৷
এছাড়া 2টি করে উইকেট নেন অক্ষর ও দুবে ৷ তবে ব্যাট ও বলে পারফর্ম করে ম্যাচের সেরা হন টিম ইন্ডিয়ার এই বাঁ-হাতি অল-রাউন্ডার ৷ হোবার্টে ব্যাট হাতে মাত্র 23 বলে 49 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়েছিলেন সুন্দর ৷ গোল্ড কোস্টে বল হাতে ভারতকে 'সুন্দর' জয় এনে দেন ওয়াশিংটন ৷ এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ 1-2 হারে ভারত ৷ সিরিজে হারালেও শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে 9 উইকেটে হারিয়েছিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ টি-20 সিরিজে অবশ্য 2-1 এগিয়ে থেকে শনিবার ব্রিসবেনে শেষ ম্যাচে নামবে সূর্যকুমাররা ৷