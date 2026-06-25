স্কটল্যান্ডের হারে প্রথমবার নকআউট নিশ্চিত বসনিয়া-হার্জেগোভিনার

স্কটল্যান্ডের হারে প্রথমবার নকআউট নিশ্চিত বসনিয়া-হার্জেগোভিনার
গ্রুপ-বি থেকে তিনটি দেশ জায়গা করে নিল নকআউটে ৷ সুইজারল্যান্ড ও কানাডার পাশাপাশি রাউন্ড অব 32-এ প্রবেশ করল বসনিয়া ৷
Published : June 25, 2026 at 3:17 PM IST
সিয়াটেল, 25 জুন: গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে বৃহস্পতিবার কাতারকে হারিয়েছে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ৷ চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-বি'তে তিনে শেষ করেছে তারা ৷ অর্থাৎ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচ জিতলেও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছিল না যে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা নকআউটে যাচ্ছেই ৷ কিন্তু কয়েকঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চিত হয়ে গেল এডিন জেকো'দের নকআউট যাত্রা ৷
গ্রুপ-সি'র শেষ ম্য়াচে ব্রাজিল স্কটল্যান্ডকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই দ্বাদশ দেশ হিসেবে চলতি বিশ্বকাপের রাউন্ড অব-32 নিশ্চিত করে ফেলল বসনিয়া ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে কাতারকে 3-1 গোলে হারাল তারা ৷ সেইসঙ্গে ফুটবলের মহামঞ্চে দ্বিতীয় আবির্ভাবে প্রথম নকআউটে পৌঁছনোর কৃতিত্ব অর্জন করল বলকান দেশটি ৷
গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্য়াচটি জয়ের পর গ্রুপ-সি'তে ব্রাজিল বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচের ফলাফলের মুখাপেক্ষী হয়ে ছিল তারা ৷ সেই ম্য়াচে 'সেলেকাও'রা 3-0 গোলে জিততেই বসনিয়া-হার্জেগোভিনা রাউন্ড অব-32'র টিকিট নিশ্চিত করে ৷ কারণ এই মুহূর্তে চার বা তার বেশি পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানাধিকারী দল হিসেবে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ সাতটি দলের সামনে ৷ সবমিলিয়ে আটটি তৃতীয় স্থানে শেষ করা দলের সামনে রয়েছে নকআউটে যাওয়ার সুযোগ ৷ তাই বসনিয়ার পরের পর্বে যাওয়া নিশ্চিত ৷
আয়োজক কানাডার বিরুদ্ধে 1-1 ড্র করে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ৷ কিন্তু দ্বিতীয় ম্য়াচে সুইজারল্যান্জের বিরুদ্ধে 1-4 হেরে প্রথমবার নকআউটে যাওয়ার আশা ব্য়াপক ধাক্কা খায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটির ৷ সুতরাং শেষ ম্য়াচে জয় ছাড়া কোনও গতি ছিল না ৷
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
29 মিনিটে কেরিম আলাজবেগোভিচের দুর্ধর্ষ গোলে এদিন এগিয়ে যায় বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ৷ বিপক্ষের দু-তিনজনকে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত শটে গোল করেন বছর আঠারোর উইঙ্গার ৷ পাঁচ মিনিট বাদে আত্মঘাতী গোলে 2-0 এগিয়ে যায় বসনিয়া ৷ তবে 42 মিনিট এক গোলের ব্যবধান কমিয়ে ম্যাচে ফেরে গত ম্য়াচে হাফডজন গোল হজম করা কাতার ৷ গোল করেন অধিনায়ক হাসান আল-হেইদস ৷
12/32 🤩#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/IptLJBhfHe— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
তবে ম্য়াচে সমতা ফেরাতে পারেনি এশিয়া চ্যাম্পিয়নরা ৷ বরং দ্বিতীয়ার্ধেও দাপট বজায় রাখে বসনিয়া ৷ 80 মিনিটে এরমিন মাহমিচের গোলে জয় নিশ্চিত করে তারা ৷ সবমিলিয়ে গ্রুপ-বি থেকে তিনটি দেশ পরবর্তী পর্বে পা রাখল ৷ আয়োজক কানাডা'কে 2-1 গোলে হারিয়ে সাত পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে শেষ করল সুইজারল্যান্ড ৷ ম্য়াচ হেরে বসনিয়ার সমসংখ্যক চার পয়েন্ট নিয়ে শেষ করলেও গোলপার্থক্যে দু'য়ে কানাডা ৷ সুইসদের হয়ে এদিন দ্বিতীয়ার্ধে গোলদু'টি করেন রুবেন ভার্গাস ও জোহান মানজাম্বি ৷