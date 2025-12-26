মুম্বইয়ের হাত ছাড়ল সিটি গ্রুপ, অনিশ্চয়তার মাঝে ভারতীয় ফুটবল থেকে বিদায় বোরহার

মুম্বইয়ের হাত ছাড়ল সিটি গ্রুপ, অনিশ্চয়তার মাঝে ভারতীয় ফুটবল থেকে বিদায় বোরহার
আইএসএল আয়োজন নিয়ে ফেডারেশনের তরফে 20 বছরের একটি নকশা প্রস্তাবিত হল শুক্রবার ৷
Published : December 26, 2025 at 5:11 PM IST
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: প্রস্তাব-পাল্টা প্রস্তাব কিংবা মতান্তর, এসবের গোলকধাঁধায় এখনও আটকে আইএসএল আয়োজনের জট ৷ আর দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ ঘিরে অনিশ্চয়তার কারণে এবার বড়সড় ধাক্কা খেল মুম্বই সিটি এফসি ৷ কঠিন সময়ে আইল্যান্ডার্সের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল লগ্নিকারী সংস্থা সিটি ফুটবল গ্রুপ (City Football Group) ৷ যে ফুটবল গ্রুপের অধীনে রয়েছে ইংল্যান্ড জায়ান্ট ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও ৷
আইএসএলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী দলের এই ঘটনায় অশনি সংকেত আরও জোরালো হল ভারতীয় ফুটবলে ৷ দু'বার আইএসএল শিল্ড ও কাপজয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে 2019 থেকে যুক্ত থাকা সিটি ফুটবল গ্রুপের এই সিদ্ধান্তে অবাক হওয়ার কিছু নেই ৷ হয়তো এই ঘটনা বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোয় লগ্নি করা সংস্থাগুলোকে আগামীতে একই পথে হাঁটার কথা ভাবাবে ৷ ইতিমধ্যেই দলগুলো বড় অঙ্কে চুক্তিবদ্ধ ফুটবলারদেরকে সমঝোতার প্রস্তাব দিতে চলেছে ৷ কারণ বহু ফুটবলারই জানুয়ারিতে দলবদলের জানালাকে কাজে লাগিয়ে অন্য দেশে পা বাড়াবে ৷ সিটি ফুটবল গ্রুপ মুম্বইয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের রাস্তায় হেঁটে যেন সেই রাস্তা আরও সাফ করে দিল ৷ সিএফজি সরে যাওয়ায় আপাতত ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালনা করবেন মুম্বই সিটি এফসি'র দুই মালিক অভিনেতা রনবীর কাপুর ও শিল্পপতি বিমল পারেখ ৷
𝗢𝘄𝗻𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 pic.twitter.com/rsbY2F4m64— Mumbai City FC (@MumbaiCityFC) December 26, 2025
ভারতীয় ফুটবল ঘিরে অনিশ্চয়তার মধ্যে সুপার কাপ জয়ী এফসি গোয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা করলেন মিডফিল্ডার বোরহা হেরেরাও ৷ 2022-23 মরশুমে হায়দরাবাদ এফসি'র জার্সিতে ভারতীয় ফুটবলে আবির্ভাব হয়েছিল স্প্যানিশ ফুটবলারের ৷ এরপর ইস্টবেঙ্গল ঘুরে গোয়ায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু আইএসএল ঘিরে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে সাড়ে তিন বছর পর ভারতীয় ফুটবল সার্কিট ত্য়াগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ৷ যা চলছে সেটা লজ্জাজনক ৷ ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচানোর ডাক দিয়ে এদেশ ছাড়ছেন তিন-তিনটি সুপার কাপ জয়ী মিডফিল্ডার ৷
এমতাবস্থায় ইস্টবেঙ্গল কী ভাবছে ? লাল-হলুদের বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের অন্যতম সন্দীপ আগরওয়াল বলছেন, "আমি এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করব না ৷ এখনই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না ৷ কিছুটা অপেক্ষা করতে চাইছি ৷ অন্য ক্লাব কী করছে সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না ৷" বুধবার আইএসএলের ভবিষ্যত ঠিক করতে ফেডারেশনের তিন সদস্যের কমিটি ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল ৷ সেখানেও দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজন নিয়ে ছবি স্পষ্ট না-হওয়ায় শুক্রবার ছিল আরেক দফা আলোচনা ৷
সূত্রের খবর, সেখানে আইএসএল আয়োজন নিয়ে ফেডারেশনের তরফে 20 বছরের একটি নকশা প্রস্তাব করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক মরশুমে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ফি বাবদ এক কোটি টাকা করে দেবে ৷ যদিও লিগ চলবে 'সেন্ট্রাল অপারেশনাল বাজেট'-এর উপর নির্ভর করে ৷ যা তৈরি হবে লিগের সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের বার্ষিক অবদানের উপর ভিত্তি করে ৷