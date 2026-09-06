'আমি ভারতীয় ফুটবলের সমর্থক', মেসি-রোনাল্ডোকে ছাপিয়ে দেশীয় প্লেয়ারদের সেরা বাছলেন জন

'আমি ভারতীয় ফুটবলের সমর্থক', মেসি-রোনাল্ডোকে ছাপিয়ে দেশীয় প্লেয়ারদের সেরা বাছলেন জন
সেরা ফুটবলার হিসেবে কাদের নাম নিলেন জন আব্রাহাম ? জেনে নিন ৷
Published : September 6, 2026 at 3:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 সেপ্টেম্বর: ব্রাজিল কিংবা উরুগুয়ের মতো বিশ্বজয়ী দল আগামী মাসে এদেশে খেলতে আসলেও সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় ফুটবল ক্রমেই পিছিয়েছে ৷ কিন্তু তাই বলে দেশীয় ফুটবলকে সমর্থনের রাস্তা থেকে সরছেন না জন আব্রাহাম ৷ বলিউডের জনপ্রিয় এই অভিনেতা আইএসএল ক্লাব নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের সঙ্গে জড়িত দীর্ঘদিন ধরে ৷ সেই সূত্রেই সেরা ফুটবলার হিসেবে লিয়োনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কিংবা হ্যারি কেন'দের মতো গ্লোবাল আইকনদের নয়; 'মাদ্রাজ ক্যাফে' অভিনেতা বরং বেছে নিলেন পার্থিব গগৈ, রিদিম তালাং কিংবা আলাদিন আজেরাই'দের ৷
সম্প্রতি নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের নয়া আইএসএল মরশুমের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন জন ৷ কিট প্রস্তুতকারক সংস্থা রিবক-এর সেই অনুষ্ঠানে প্রিয় ফুটবলারের নাম জিজ্ঞাসা করা হয় অভিনেতাকে ৷ উত্তরে তিনি বলেন, "ভারতে আমার প্রিয় ফুটবলার দু'জন ৷ একজন অসমের পার্থিব গগৈ, আরেকজন রিদিম তালাং ৷ গুরমিত সিং আমার পছন্দের গোলরক্ষক ৷ আর বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের রেকর্ড ব্রেকিং আলাদিন আজারেই ৷ আমি কোনও আন্তর্জাতিক ফুটবলারের নাম নেব না কারণ আমি একজন ভারতীয় এবং আমি ভারতীয় ফুটবলারদের ভালোবাসি ৷"
এখানেই শেষ নয় ৷ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের অন্যতম মালিক আরও বলেন, "আমি এমন ফুটবলপ্রেমী নই যে শুধু বিদেশের ফুটবল অনুসরণ করি ৷ আমি ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে বেশি খোঁজখবর রাখি ৷ আমি ভারতীয় ফুটবলকে ভালোবাসি ৷ আমি ভারতীয় ফুটবলারদের ভালোবাসি ৷ আমার দলের প্রত্যেকটা ফুটবলারের পজিশন সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল ৷ আমার কাছে ওটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷ আন্তর্জাতিক ফুটবলাররা আলাদা করে আমার কাছে তেমন গুরুত্ব বহন করেন না ৷"
WATCH: JOHN ABRAHAM'S REPLY THAT WON HEARTS OF ALL INDIAN FOOTBALL FANS! 🇮🇳❤️pic.twitter.com/LKWUx0JIki— IFTWC - Indian Football (@IFTWC) September 5, 2026
2014 সালে আইএসএলের সূচনা পর্ব থেকেই আইল্যান্ডার্স ব্রিগেডের সঙ্গে যুক্ত জন ৷ নিছক খাতায়-কলমে ক্লাবের মালিকানা নিজের নামে রাখা নয়, অভিনেতা তাঁর ফুটবল উন্মাদনার বহু নিদর্শন বিভিন্ন সময় রেখেছেন ৷ গত দুই মরশুমে তাঁর দল ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মাঠেই দলের সঙ্গে সেলিব্রেশনে মেতে উঠতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ মরশুমের দলগঠনে প্রত্যক্ষভাবে না-হোক, পরোক্ষভাবে সবসময় যুক্ত থাকেন জন ৷
চলতি মরশুমে অবশ্য ডুরান্ডের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে জন আব্রাহামের নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ তাদের আগামী লক্ষ্য প্রথমবার আইএসএল জয় ৷ যা শুরু হচ্ছে আগামী 10 অক্টোবর ৷ তার আগে দলবদলে ভালোই সাড়া ফেলেছে তারা ৷ আলফ্রেড মোয়ানো, ইথিয়ান গঞ্জালেস, এনেকো সাত্রুস্তেগুই'য়ের মতো বিদেশি ফুটবলারদের পাশাপাশি আব্দুল রবিহ, প্রমবীর সিং'দের মতো ভারতীয় ফুটবলারদের দলে নিয়েছে নর্থ-ইস্ট ৷