ট্রফি নিয়ে রোহিতের ধাঁচে সেলিব্রেশন, বিশ্বজয় করে কী বললেন ক্যাপ্টেন দীপিকা ?

ট্রফি নিয়ে রোহিতের ধাঁচে সেলিব্রেশন, বিশ্বজয় করে কী বললেন ক্যাপ্টেন দীপিকা ?
পুরুষ দলের বিরুদ্ধে নামতে তৈরি, দৃষ্টিহীনদের বিশ্বকাপ জিতে জানিয়ে দিল দেশের মেয়েরা ৷
Published : November 24, 2025 at 9:54 AM IST
হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: ঠিক তিন সপ্তাহ আগে নভি মুম্বইয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন হরমনপ্রীত কৌর, শেফালি বর্মারা ৷ ভেন্যুটা এক্ষেত্রে দেশের বাইরে হলেও রবিবার বাইশ গজে আবারও ইতিহাস গড়ল দেশের মেয়েরা ৷ দৃষ্টিহীন মহিলাদের প্রথম টি-20 বিশ্বকাপে ট্রফি এল ভারতের ঘরে ৷ নেপালকে সাত উইকেটে হারিয়ে শ্রীলঙ্কার মাটিতে বিশ্বজয় করল দীপিকা টিসি অ্যান্ড কোম্পানি ৷
কলম্বোয় পি সারা ওভালে এদিন প্রথমে ব্যাট করে পাঁচ উইকেটে 114 রান তোলে নেপাল ৷ জবাবে ভারতীয় দল তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় মাত্র 12 ওভারে ৷ ফুলা সারেনের ব্যাট থেকে আসে 27 বলে অপরাজিত 44 রানের ইনিংস ৷ সবচেয়ে বড় কথা অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপের প্রথম সংস্করণে খেতাব ঘরে তুলল দেশের সোনার মেয়েরা ৷ অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশকে প্রতিযোগিতায় কোনওরকম রেয়াত করেনি তাঁরা ৷
সেমিফাইনালে অজিদের নয় উইকেটে হারায় তাঁরা ৷ তার আগে রাউন্ড রবিন পর্বে ভারতের কাছে অস্ট্রেলিয়া হেরেছিল 209 রানে ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে দেশের মেয়েরা হারিয়েছিল আট উইকেটে ৷ মেগা ফাইনাল সাত উইকেটে জিতে ভারতের হাতে খেতাব উঠল ৷ এদিন ট্রফি জিতে অভিনব কায়দায় সেলিব্রেশনে মাতেন ভারতের দলনায়িকা দীপিকা ৷ গতবছর বার্বাডোজে পুরুষদের টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারত অধিনায়ক ঠিক যে কায়দায় বিশ্বকাপ ট্রফি নেওয়ার জন্য পোডিয়ামে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সেই একই কায়দায় এদিন ট্রফি এনে সতীর্থদের হাতে তুলে দেন ভারত অধিনায়িকা ৷ তৈরি হয় এক অনন্য মুহূর্ত ৷
We are the Champions – SBI 1st Women’s T20 World Cup Cricket for the Blind 2025 pic.twitter.com/QX1DHsyYTJ— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 23, 2025
প্রথম সংস্করণেই খেতাব জিতে নিয়েছে দল ৷ বিশ্বজয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি ভারত অধিনায়িকা দীপিকা টিসি ৷ তিনি স্পষ্ট জানান, তাঁর দল এতটাই শক্তিশালী যে ছেলেদের সঙ্গে খেলতেও তৈরি তাঁরা ৷ দলের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স এবং বিশ্বজয়ের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে চোখের জল বাঁধ মানেনি তাঁর ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই'কে প্রতিক্রিয়ায় দীপিকা বলেন, "এই জয়ের অর্থ আমাদের কাছে বিরাট ৷ আমরা এই জয়ে ভীষণই গর্বিত ৷ এই বিশ্বজয়ের পিছনে পুরো টিমের কঠোর পরিশ্রম রয়েছে ৷"
#WATCH | Colombo | Captain Deepika TC says, " we are very proud and it is a huge win... our entire team worked very hard... it is a very strong team and other teams are afraid of playing with us. we are even ready to play with the men's team..." https://t.co/A52RGUEYT0 pic.twitter.com/J4NoAd4L07— ANI (@ANI) November 23, 2025
এখানেই শেষ নয় ৷ দীপিকার সংযোজন, "আমার টিম এতটাই শক্তিশালী যে বাকি দলগুলো আামাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে ভয় পায় ৷ আমরা যে কোনও সময় ছেলেদের বিরুদ্ধে মাঠে নামতেও তৈরি রয়েছি ৷"
Unstoppable! 🇮🇳 India clinches the SBI 1st Women’s T20 World Cup Cricket for the Blind 2025 without losing a single match! 🏆 #Champions #TeamIndia" pic.twitter.com/ZuN9G1ruUY— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 23, 2025
সবমিলিয়ে দৃষ্টিহীনদের বিশ্বকাপে দেশের মহিলা দলের এই জয় বাইশ গজে ভারতের উৎকর্ষতার পরিচয় হয়েই কেবল রইল না ৷ পাশাপাশি দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেটে একটা মাইলস্টোন গেঁথে দিলেন দেশের মেয়েরা ৷ পরিসর কিংবা জনপ্রিয়তা সেই অর্থে না-পেলেও দীপিকাদের জয় কোনও অংশেই খাটো নয় হরমনপ্রীতদের বিশ্বজয়ের তুলনায় ৷