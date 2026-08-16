পেনাল্টি কর্নারের সরঞ্জাম সাজঘরে রেখেই ম্য়াচে ! বিশ্বকাপে হাসির খোরাক পাকিস্তান

পেনাল্টি কর্নারের সরঞ্জাম সাজঘরে রেখেই ম্য়াচে ! বিশ্বকাপে হাসির খোরাক পাকিস্তান
পেনাল্টি কর্নার প্রোটেক্টিভ গিয়ারের কথা বেমালুম ভুলে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে নামল পাকিস্তান ৷ ঘটনায় গ্রিন কার্ড দেখলেন অধিনায়ক আবু বাকর ৷
Published : August 16, 2026 at 3:49 PM IST
আমস্তেলভিন (নেদারল্যান্ডস), 16 অগস্ট: হকি বিশ্বকাপে (পুরুষ) সবচেয়ে সফল দেশ তারা ৷ চারবার খেতাব জয়ের পাশাপাশি দু'বার জুটেছে রানার্স তকমা ৷ কিন্তু 1994 সালের পর সেভাবে আর সাফল্য নেই পাকিস্তানের ৷ সুতরাং, তিন দশকেরও বেশি খরা কাটিয়ে 2026 বিশ্বকাপে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পাকিস্তান ৷ কিন্তু শনিবার ইংল্যান্ডের কাছে 1-4 গোলে বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচ হেরে বসল পাকিস্তান ৷ তবে ফলাফল ছাপিয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে অন্য আরেকটি ঘটনায় মুখ পুড়ল পাকিস্তানের ৷
পেনাল্টি কর্নার প্রোটেক্টিভ গিয়ার বা পেনাল্টি কর্নারের সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ম্য়াচের শুরুতেই মাঠে প্রবেশ করতে হয় দলগুলোকে ৷ যা সাধারণত রাখা থাকে গোলের পিছনে ৷ কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্য়াচে শনিবার পেনাল্টি কর্নার সরঞ্জাম ছাড়াই টার্ফে প্রবেশ করে পাকিস্তান ৷ ম্য়াচের 17 মিনিটের মাথায় ইংল্য়ান্ড পেনাল্টি কর্নার আদায় করলে তখন প্রোটেক্টিভ গিয়ারের খোঁজ পড়ে পাকিস্তান শিবিরে ৷
এরপর পাকিস্তানের এক প্লেয়ার সরঞ্জাম আনতে ছুটে যান সাজঘরে ৷ পেনাল্টি কর্নারের সরঞ্জাম ভর্তি একটি বড় ব্য়াগ নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন তিনি ৷ ঘটনার জেরে ম্য়াচের কালবিলম্ব হওয়ায় পাক অধিনায়ক আবু বাকর মাহমুদ'কে গ্রিন কার্ড দেখিয়ে সাময়িক মাঠের বাইরে করে দেন রেফারি ৷ সমগ্র ঘটনায় পাকিস্তান দলকে তো লজ্জায় পড়তে হয়ই, প্রশ্ন উঠে যায় তাদের পেশাদারিত্ব নিয়েও ৷
Wow. Another unwanted record from Pakistan hockey.— Salman Akbar (@SalmanAkbar12) August 15, 2026
In the opening match of the FIH Hockey World Cup 2026 against England, Pakistan reportedly forgot the penalty corner protective gear in the changing room. As a result, the captain received the green card.
Forgetting essential… pic.twitter.com/nBGOQOJZOH
এক্স হ্যান্ডলে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক সলমন আকবর ৷ তিনি জানান, বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে এহেন ঘটনা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "ওয়াও ৷ পাকিস্তান হকি দলের সঙ্গে আরও একটি অনভিপ্রেত রেকর্ড জুড়ে গেল ৷ হকি বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সাজঘর থেকে পেনাল্টি কর্নার প্রোটেক্টিভ গিয়ার আনতেই ভুলে গেল দল ৷ ফলস্বরূপ গ্রিন কার্ড দেখলেন অধিনায়ক ৷ এই ঘটনা এত বড় একটা আন্তর্জাতিক মঞ্চে কখনোই কাম্য নয় ৷ প্রস্তুতির অর্থ কেবল ট্য়াকটিক্স, ফিটনেস কিংবা স্কিল নয় ৷ প্রস্তুতি মানে শৃঙ্খলাও বটে ৷ বিশ্বকাপ আরও বেশি পেশাদারিত্বের দাবি রাখে ৷ দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমন ঘটনা বড় মঞ্চে আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিতে বাধ্য ৷"
চলতি বিশ্বকাপে পুল-ডি'তে ইংল্যান্ড ছাড়া পাকিস্তানের বাকি দুই প্রতিপক্ষ ওয়েলস ও ভারত ৷ ইংল্য়ান্ডের কাছে হারের পর সোমবার দ্বিতীয় ম্য়াচে ওয়েলসের মুখোমুখি তারা ৷ 19 অগস্ট পুলের শেষ ম্য়াচ ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে পাকিস্তান ৷ 2018 সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে চারবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ 2023 বিশ্বকাপ সংস্করণের যোগ্য়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল তারা ৷