লভলিনার ঘুষিতে এশিয়াডে দ্বাদশ সোনা ভারতের, মেরি কমের সঙ্গে এলিট ক্লাবে 'বার্থ-ডে গার্ল'

লভলিনার ঘুষিতে এশিয়াডে দ্বাদশ সোনা ভারতের, মেরি কমের সঙ্গে এলিট ক্লাবে 'বার্থ-ডে গার্ল'
লভলিনার পাঞ্চে চলতি এশিয়ান গেমসের দ্বাদশ স্বর্ণপদকটি ঘরে তুলল ভারত ৷ 12 বছর পর এশিয়াডে মহিলা বক্সিংয়ে সোনা এল ভারতের ঘরে ৷
Published : October 2, 2026 at 1:20 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 2 অক্টোবর: ফাইনালে পৌঁছলেও হ্য়াংঝৌ এশিয়ান গেমসে সোনা জেতা হয়নি তাঁর ৷ হারতে হয়েছিল চিনের প্রতিদ্বন্দ্বী লি কিয়ানের কাছে ৷ কিন্তু আইচি-নাগোয়ায় পদকের রং বদলে সোনা জিতলেন লভলিনা বরগোহাইন ৷ অসমের বক্সারের ঘুষিতে চলতি এশিয়ান গেমসের দ্বাদশ স্বর্ণপদকটি ঘরে তুলল ভারত ৷ মেয়েদের 75 কেজি বিভাগে চিনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়েই পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন লভলিনা ৷
সেমিফাইনালে কাজাখস্তান বক্সার নাতালিয়া বগদানোভাকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসে নাম তুলে ফেলেছিলেন টোকিয়ো অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা ৷ প্রথম ভারতীয় বক্সার হিসেবে এশিয়ান গেমসের টানা দু'বার ফাইনালে পৌঁছনোর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি ৷ আর সোনা জিতে এলিট ক্লাবে কিংবদন্তি মেরি কমের সঙ্গে একাসনে বসে পড়লেন লভলিনা ৷ এশিয়ান গেমসের মহিলা বক্সিংয়ে এর আগে ভারতীয় হিসেবে একমাত্র সোনা জিতেছিলেন মেরি কম ৷ 2014 সালে ইঞ্চেয়ন এশিয়াডে স্বর্ণপদক এনেছিলেন তিনি ৷ জাপানে সোনা জিতে তাই মেরি কমের পাশে বসে পড়লেন লভলিনা ৷ অসমের এই বক্সারের হাত ধরে এশিয়ান গেমস বক্সিংয়ে ভারতের 12 বছরের সোনার খরাও কাটল ৷
এদিন ফাইনালে চিনের যিজি বাও'কে তুল্যমূল্য লড়াই শেষে 5-0 ফলাফলে হারালেন লভলিনা ৷ প্রথম রাউন্ডে রিংয়ে আগ্রাসী মূর্তি ধারণ করেন বছর শুক্রে উনত্রিশে পা দেওয়া বক্সার ৷ বিচারকদের নির্ণয়ে ওপেনিং রাউন্ডে 3-2 ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন লভলিনা ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডে পাল্টা আগ্রাসন ছুড়ে দেন চিনা বক্সার ৷ যা লভলিনাকে খানিকটা রক্ষণাত্মক মোড়কে যেতে বাধ্য করে ৷ তবু সুকৌশলে 4-1 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় রাউন্ড শেষ করেন ভারতীয় বক্সার ৷
A birthday wrapped in gold! 🥇🎂— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) October 2, 2026
Lovlina Borgohain becomes the first Indian woman boxer since 2014 to win gold at the #AsianGames. 🇮🇳🥊#AichiNagoya2026 pic.twitter.com/ZwIWJDF7cF
বিচারকদের নির্ণয়ে প্রথম দু'টি রাউন্ড জিতে নেওয়ায় সোনা জয়ের পথে এক পা বাড়িয়েই রেখেছিলেন লভলিনা ৷ তৃতীয় রাউন্ডেও দ্বিতীয় রাউন্ডের মতোই নিয়ন্ত্রিত গেমপ্ল্যানে বাজিমাত করে যান তিনি ৷ অন্তিম রাউন্ডও বিচারকদের নির্ণয়ে 4-1 ব্যবধানে জিতে নেওয়ার পর পাঁচ বিচারকের চূড়ান্ত রায়ে 5-0 ফলাফলে জয়লাভ করেন লভলিনা ৷ সেইসঙ্গে মহাদেশীয় এই প্রতিযোগিতায় প্রথম সোনার স্বাদ পেয়ে যান তিনি ৷ পদক গলায় নিয়েই পরবর্তীতে এদিন গেমস ভিলেজে কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করেন লভলিনা ৷ উপস্থিত ছিলেন দেশের বক্সিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট অজয় সিং ৷
VIDEO | Nagoya, Japan: Star boxer Lovlina Borgohain celebrates her birthday after she ended India's 12-year wait for an Asian Games women's boxing gold, defeating China's Ziyi Bao in the 75kg final.— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2026
Olympic bronze-medallist Lovlina, who turned 29 on Friday, defeated Bao by a 5-0… pic.twitter.com/VTkgLttexb
এর আগে শেষ চারে কাজাখস্তান প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল লভলিনাকে ৷ থ্রিলার বাউটে ভারতীয় বক্সার জয়লাভ করেছিলেন 3-2 ফলাফলে ৷ লভলিনার পর গেমসের ত্রয়োদশ দিন বক্সিংয়ে আরও সোনা জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ভারত ৷ এমনিতেই হ্য়াংঝৌ গেমসে বক্সিংয়ের সাফল্যকে চলতি গেমসে ছাপিয়ে গিয়েছে ভারত ৷ চিনের মাটিতে 2023 সালে বক্সিংয়ে চারটি পদক জিতেছিল তারা ৷ এসেছিল একটি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জ ৷ কিন্তু জাপানে চলতি গেমসে ইতিমধ্যেই ছ'টি পদক নিশ্চিত করেছেন ভারতীয় বক্সাররা ৷ এর মধ্যে লভলিনা ইতিহাস গড়ে সোনা জিতে নিলেন শুক্রবার ৷