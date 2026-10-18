বিপিনের জোড়া গোল, গোয়ায় চার্চিলের বিরুদ্ধে চার গোলে অনায়াস জয় ইস্টবেঙ্গলের

গোলের সেলিব্রেশন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 18 অক্টোবর : গোয়ায় জয় দিয়ে আইএসএল অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের। চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে 4-0 গোলে জয় তুলে নিল আন্তেনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা। জোড়া গোল বিপিন সিংয়ের। রামিরেজ, এডমুন্ড একটি করে গোল করেছেন ৷ রক্ষণ, মাঝমাঠ, আক্রমণের সঠিক বোঝাপড়ায় এদিন সহজ জয় ইস্টবেঙ্গলের।
তিন মিনিটের মধ্যে রামিরেজের অসাধারণ ফ্রিকিকে প্রথম গোল। বিরতির তিন মিনিট আগে এডমুন্ড ব্যবধান বাড়ান। চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে প্রথম মিনিট থেকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলে প্রথম ম্যাচ। প্রতিপক্ষ গোয়ার চার্চিল ব্রাদার্স। মান্ডভীর তীরে চ্যালেঞ্জ সবসময়ই কঠিন। তাই শুরু থেকে বলের নিয়ন্ত্রণে ম্যাচের রাশ নেয় লাল হলুদের।
হাবাস রক্ষণে আনোয়ার জিভুলিচ, মাঝমাঠে রশিদ এবং রামিরেজে ভরসা করে একাদশ সাজিয়েছিলেন। আক্রমণে ডেভিড এবং এডমুন্ডের যুগলবন্দী আশা জাগাবে সমর্থকদের ৷ অন্যদিকে, সেবাস্টিয়ান, কিংসলে, ওয়াইদে, ভিন্সি ব্যারেটোকে নিয়ে ঘরের মাঠে লাল হলুদ রক্ষণ ভাঙার চেষ্টা করেছিল চার্চিল। সেই লক্ষ্যে বিরতির আগে তারা ব্যর্থ ৷ কারণ গোলপোস্ট ও আনোয়ার জিভুলিচ, লালচুননুঙ্গা ও জয় গুপ্তার চতুর্ভুজ ফাঁদ।
গোলের সেলিব্রেশন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের (ইটিভি ভারত)
তিন মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দানি রামিরেজের বাঁক খাওয়ানো ফ্রি-কিকে ইস্টবেঙ্গল 1-0 ব্যবধানে এগিয়ে যায়। শুরুতেই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় লাল হলুদ। এই সময় সুবিধাজনক জায়গায় বল পেয়ে সুযোগ নষ্ট ডেভিডের। দ্রুত পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে চার্চিল খেলায় ফেরার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু এই সময় সেবাস্টিয়ানের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে ৷গোয়ার গরমে টানা একই গতিতে ম্য়াচের নিয়ন্ত্রণ রাখা কঠিন। ইস্টবেঙ্গলের
এই গতি বদলে খেলার রাশ কিছুটা হলেও তুলে নেয় চার্চিল। বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ হেনে জিভুলিচ রক্ষণ ভাঙা চার্চিলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বদলে দ্রুত প্রতি আক্রমণে ইস্টবেঙ্গল ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। এই সময় এডমুন্ড অন্তত দু'টি সুযোগ নষ্ট করেন। শেষ পর্যন্ত বিরতির তিন মিনিট আগে ডেভিডের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাকসেন্টার থেকে ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোল এডমুন্ডের।
গোল লক্ষ্য করে শট (ইটিভি ভারত)
দ্বিতীয়ার্ধে রোহিত দানুকে তুলে নিয়ে বিপিন সিং-কে নামান হাবাস। আক্রমণের তেজ বাড়ে লাল-হলুদের। রামিরেজের শট বারে লেগে প্রতিহত হয়। এডমুন্ড এবং ডেভিড এই সময় একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ফায়দা তুলতে পারেননি। ছোট ছোট পাসে আক্রমণের জাল বুনে চার্চিলকে চাপে রাখে ইস্টবেঙ্গল। ডেভিডের পরিবর্তে পিভি বিষ্ণু-কে নামান হাবাস। বৈচিত্র্য বাড়ে আক্রমণে। 70 মিনিটে ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ব্যর্থ হন বিষ্ণু। রশিদের পাস থেকে বল পেয়ে এডমুন্ড পিছন থেকে উঠে আসা বিষ্ণুকে বাড়ালে তা বাইরে মারেন।লাল-হলুদ রক্ষণের ছোটখাটো ভুল ছাড়া আঁটোসাঁটো দেখিয়েছে। মাঝমাঠে রশিদের পাশে আনোয়ার আক্রমণ এবং রক্ষণের যোগসূত্র রক্ষা করে গেলেন নিপুণ দক্ষতায়। তবে, অনবদ্য এডমুন্ড। গোল করেছেন, গোল করানোর বল সাজিয়েছেন। যা চার্চিলের বিরুদ্ধে লাল হলুদের দাপটের অন্যতম কারণ। তাঁর মরিয়া ফুটবলের জন্য চার্চিল রক্ষণ অস্বস্তিতে ছিল। 83 মিনিটে এডমুন্ডের পরিবর্ত এ কে লোবার পাস থেকে বিপিন সিং এর দুরন্ত শটে তৃতীয় গোল ইস্টবেঙ্গলের। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে রশিদের পাস থেকে বল পেয়ে বিষ্ণু গোল করান বিপিনকে দিয়ে।