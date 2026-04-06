আইপিএলের প্রথম পেসার হিসেবে অনন্য মাইলস্টোনে ভুবনেশ্বর
আইপিএলে 200 উইকেটের ক্লাবে প্রবেশ করলেন ভুবনেশ্বর কুমার ৷ রবিবার আয়ুষ মাত্রেকে ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই অনন্য মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন আরসিবি পেসার ৷
Published : April 6, 2026 at 3:35 PM IST
বেঙ্গালুরু, 6 এপ্রিল: স্পিনার হিসেবে একমাত্র যুজবেন্দ্র চাহালের ঝুলিতে এতদিন ছিল এই নজির ৷ রবিবার সেই নজিরে ভাগ বসালেন ভুবনেশ্বর কুমার ৷ আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় বোলার হিসেবে 200 উইকেট নেওয়ার কীর্তি অর্জন করলেন রয়্যাল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ক্রিকেটার ৷ তবে প্রথম পেস বোলার হিসেবে এই মাইলস্টোন ছুঁলেন ভুবনেশ্বর ৷
রবিবার দাক্ষিণাত্যের দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির 'ক্ল্যাশ অব টাইটান্সে' চেন্নাই সুপার কিংসকে 43 রানে হারিয়েছে রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ সেই ম্য়াচেই আইপিএলের প্রথম পেসার হিসেবে অনন্য কীর্তি গড়লেন 'ভুবি' ৷ যিনি একমাত্র বোলার, যাঁর ঝুলিতে টানা দু'বার বেগুনি টুপি জয়ের নজির রয়েছে ৷ সে যাইহোক রবিবার মাইলস্টোন ছুঁতে মাত্র এক উইকেট প্রয়োজন ছিল ভুবনেশ্বর কুমারের ৷ সিএসকে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে আয়ুষ মাত্রেকে ফেরানোর সঙ্গেই লক্ষ্যপূরণ করে ফেলেন আরসিবি পেসার ৷
তবে লক্ষ্যপূরণ করে থেমে থাকা নয়, পরবর্তীতে আরও দু'টি উইকেট নিয়ে দলের জয়কে তরান্বিত করেন ভারতীয় ক্রিকেট সার্কিটের এই পোড় খাওয়া স্যুইং বোলার ৷ মাত্রে ছাড়াও প্রশান্ত বীর ও নূর আহমেদকে এদিন আউট করেন ভুবনেশ্বর কুমার ৷ চার ওভারে 41 রানে তিন উইকেট নিয়ে শেষমেশ স্পেল শেষ করেন আরসিবি পেসার ৷ দলের হয়ে সর্বাধিক উইকেট তাঁরই ৷ এদিনের পর 192 আইপিএল ম্য়াচে 202 উইকেট ভুবনেশ্বরের নামের পাশে ৷ গড় 27.25 ৷
সোমবারের ম্য়াচের আগে 176 ম্য়াচে 224 উইকেট নিয়ে শীর্ষে যুজবেন্দ্র চাহাল ৷ আইপিএলে সর্বাধিক উইকেটশিকারির তালিকায় তৃতীয়স্থানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সুনীল নারিন ৷ 200 উইকেটে মাইলস্টোন থেকে সাত উইকেট দূরে তিনি ৷ কেবল আরসিবি নয়, ভুবনেশ্বর অবশ্য এই নজির গড়ার পথে আইপিএলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ৷ আরসিবি ছাড়াও পুনে ওয়ারিয়র্স ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলেছেন তিনি ৷
2016 সালে 23 উইকেট ও 2017 সালে 26 উইকেট নিয়ে বেগুনি টুপি ভুবনেশ্বর জিতেছিলেন সানরাইজার্সের হয়ে ৷ রবিবার ঘরের মাঠে প্রথমে ব্য়াট করে চেন্নাই সুপার কিংসকে 251 রানের টার্গেট দেয় রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স ৷ 25 বলে বিস্ফোরক 70* রান করেন টিম ডেভিড ৷ জবাবে 19.4 ওভারে 207 রানে গুটিয়ে যায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের ইনিংস ৷
- আইপিএলে প্রথম পাঁচ সর্বাধিক উইকেটশিকারি:
- যুজবেন্দ্র চাহাল- 224 উইকেট
- ভুবনেশ্বর কুমার- 202 উইকেট
- সুনীল নারিন- 193 উইকেট
- পীষূষ চাওলা- 192 উইকেট
- রবি অশ্বিন- 187 উইকেট