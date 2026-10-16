ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি20-তে ভারতীয় স্কোয়াডে ভুবি, কাঁধের চোটে অনিশ্চিত আরশদীপ

ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি20-তে ভারতীয় স্কোয়াডে ভুবি, কাঁধের চোটে অনিশ্চিত আরশদীপ
Bhuvneshwar Kumar Added to India Squad: বেঙ্গালুরুতে আরশদীপের খেলা নির্ভর করছে চোটের পরিস্থিতির উপর ৷ নিউজিল্যান্ড সফরের আগে ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুযোগ ভুবির ৷
By ANI
Published : October 16, 2026 at 5:28 PM IST
বেঙ্গালুরু, 16 অক্টোবর: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি20 সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত করা হল ভুবনেশ্বর কুমারকে ৷ নিউজিল্যান্ড সিরিজে ভারতের টি20 দলে আগেই ডাক পয়েছিলেন ভুবি ৷ তবে, চতুর্থ টি20 আন্তর্জাতিকে কাঁধে চোট পান আরশদীপ সিং ৷ তারপরেই অভিজ্ঞ মিডিয়াম পেসার ভুবনেশ্বর কুমারকে স্কোয়াডে সামিল করল বিসিসিআই ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে শুক্রবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷
শনিবার সন্ধেয় বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পঞ্চম টি20 আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল ৷ বিসিসিআই-এর মিডিয়া উপদেষ্টা জানিয়েছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে আরশদীপের বাম কাঁধে চোট লেগেছে ৷ তাঁর জায়গায় ভুবনেশ্বরকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ আর শেষ ম্যাচে আরশদীপ খেলতে পারবেন কি না, তা তাঁর চোটের পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
বিসিসিআই-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, "হায়দরাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের চতুর্থ টি20 ম্যাচে বোলিং কাঁধে আঘাত পাওয়ার পর আরশদীপ সিংয়ের পরিবর্তে ভুবনেশ্বর কুমারকে দলে যুক্ত করা হয়েছে ৷ শেষ টি20 ম্যাচে তাঁর খেলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি ৷ তাঁর সেরে ওঠার উপর ভিত্তি করে ম্যাচের আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷"
হায়দরাবাদে আয়োজিত পাঁচ ম্যাচের সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতকে 24 রানে হারিয়েছে ৷ যার পরে এই মুহূর্তে সিরিজ 2-2 অবস্থায় রয়েছে ৷ ফলে শনিবারে বেঙ্গালুরুতে শেষ টি20 ম্যাচ সিরিজ ডিসাইডার হতে চলেছে ৷ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারত 172 রান তাড়া করে আট উইকেটের সহজ জয় পায় ৷ রাঁচিতে দ্বিতীয় টি20 ম্যাচে ভারতের বোলিং দুর্বলতা প্রকাশ পায় ৷ যেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 250 রানের বিশাল টার্গেট মাত্র 18.3 ওভারে 4 উইকেট হারিয়ে 252 রান তুলে জিতে নেয় ৷
তৃতীয় ম্যাচে ফের প্রত্যাবর্তন করে ভারতীয় দল ৷ ভারত প্রথমে ব্যাট করে 223 রান তোলে ৷ যে রান তাড়া করতে নেমে 7 উইকেট হারিয়ে 209 রানে থেমে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস ৷ তবে, চতুর্থ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শেয় হোপের দূরন্ত সেঞ্চুরির সুবাদে 247 রান তোলে ক্যারিবিয়ানরা ৷ যে রান তাড়া করতে নেমে 223 রানে থেমে যায় ভারতের ইনিংস ৷
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্কোয়াড: শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, ইশান কিশান (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), তিলক বর্মা (সহ-অধিনায়ক), শিবম দুবে, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, রবি বিষ্ণোই, নীতীশ কুমার রেড্ডি, আরশদীপ সিং, প্রিন্স যাদব, ময়াঙ্ক যাদব, নমন ধির এবং ভুবনেশ্বর কুমার ৷