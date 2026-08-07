লিগে টানা দ্বিতীয় হার মোহনবাগানের, সচিবের দলের বিরুদ্ধে ডুবল পালতোলা নৌকো

লিগে টানা দ্বিতীয় হার মোহনবাগানের, সচিবের দলের বিরুদ্ধে ডুবল পালতোলা নৌকো
দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে ছ'ম্য়াচে 10 পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্টস টেবলে পাঁচে মোহনবাগান ৷
Published : August 7, 2026 at 7:18 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: গত ম্যাচে কাস্টমসের চেকিং'য়ে ধরা পড়ার পর শুক্রবার ভবানীপুরের বিরুদ্ধেও হার মোহনবাগানের ৷ সবমিলিয়ে কলকাতা লিগে পালতোলা নৌকো তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশই ৷ ভবানীপুরের কাছে শুক্রবার ঘরের মাঠে 1-2 গোলে হারল বাস্তব রায়ের ছেলেরা ৷ ভবানীপুরের হয়ে গোল হরিজন হাঁসদা, রবি হাঁসদার ৷ মোহনবাগানের একমাত্র গোলদাতা বিভানজ্যোতি ৷ জোড়া হার এবং একটি ম্যাচ ড্র করে ছ'ম্য়াচের পর যা পরিস্থিতি, তাতে সবুজ-মেরুনের পক্ষে প্রথম তিনে শেষ করে পরবর্তী পর্বে যাওয়ার রাস্তা আরও কঠিন হল ৷
স্বাভাবিকভাবেই দলের জঘন্য পারফরম্য়ান্সের কারণে ম্য়াচ শেষে সমর্থকেরা কটূক্তি ছুড়লেন, গো-ব্যাক স্লোগান তুললেন ৷ তারপরেও ফুটবলারদের সম্বিত ফিরল কি না, তা সময় বলবে ৷ টানা দু'বছর কলকাতা লিগে ব্যর্থতার জেরে এবছর ডেইগি কার্ডোজোকে সরিয়ে বাস্তব রায়ের হাতে দায়িত্ব দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট ৷ সবার আগে প্রস্তুতি শুরু করেছিল বাস্তব রায়ের দল ৷ কিন্তু মাঠের পারফরম্য়ান্স দেখে মনে হচ্ছে বাস্তব রায়ের ছেলেদের প্রস্তুতির জন্য আরও সময় দরকার ছিল ৷ রিক্রুটাররা দাবি করছেন, সাগর ছেঁচে মুক্তো এনে এবার কলকাতা লিগের দল গড়েছেন ৷ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উল্টো ছবি ৷
এদিন শুরু থেকেই বিবর্ণ বাগান ৷ পরিকল্পনাহীন ফুটবল বাস্তব রায়ের ছেলেদের ৷ একটা-দু'টো ম্যাচে এই বোঝাপড়ার অভাব মানা যায় ৷ কিন্তু সেটা ধারাবাহিকভাবে হলে তো ফুটবলারদের সবুজ-মেরুন জার্সি পরার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই ৷ এদিন প্রথমার্ধ নিষ্ফলা থাকার পর ম্যাচের শেষ ভাগে তৈরি হল সব নাটক ৷ 84 মিনিটে সাহিল হরিজনের গোলে এগিয়ে যায় ভবানীপুর ৷ মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বোসের দল ভবানীপুর এবার বাংলার অখ্যাত প্রতিভাবানদের নিয়ে গড়া ৷ কম বাজেটে ভালো দল গড়ার ফসল এই জয় ৷
Not our day in the CFL 💔#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/DjIPTNC2VT— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 7, 2026
পিছিয়ে পড়ার ধাক্কায় সচেতন হয়ে 86 মিনিটে বিভানজ্যোতির গোলে সমতায় ফিরেছিল মোহনবাগান ৷ সেই সাময়িক স্বস্তি পরাজয়ের লজ্জায় পরিণত হল রবি হাঁসদার গোলে ৷ 88 মিনিটে ফের ম্য়াচে এগিয়ে যায় ভবানীপুর এবং শেষ পর্যন্ত জয় তুলে নেয় তারা ৷ এই জয় গ্রুপে তাঁদের শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিল। ছ'ম্য়াচে 16 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা ৷ ম্য়াচ হেরে বাগান কোচ বাস্তব রায় বলেন, "আমাদের দুই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার চোট পাওয়ায় বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করতে হয়। সেটাই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিল। এই খেলা একেবারেই মোহনবাগান-সুলভ নয় ৷ আরও গোল হলেও আমি অবাক হতাম না। দ্বিতীয়ার্ধে ভবানীপুর অনেক ভালো খেলেছে ৷"