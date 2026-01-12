'মান কমবে আইএসএলের', দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের আশায় বাইচুং

'মান কমবে আইএসএলের', দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের আশায় বাইচুং
কিংবদন্তি অলোক মুখোপাধ্য়ায়ের আত্মজীবনী প্রকাশ অনুষ্ঠানে রবিবার কলকাতায় এসেছিলেন 'পাহাড়ি বিছে' ৷
Published : January 12, 2026 at 5:50 PM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: আগামী 14 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরুর ঘোষণা হলেও রয়েছে চলতি বছর আইএসএল নিয়ে রয়েছে একাধিক প্রশ্ন ৷ ভেন্যু থেকে শুরু করে কমার্শিয়াল পার্টনার কিংবা বাজেট, সবকিছু নিয়ে রয়েছে ধাোঁয়াশা ৷ তবে শেষমেশ ইতিবাচক দিক এটাই যে, সকল ক্লাবই অনড় অবস্থান থেকে সরে এসে খেলার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে ৷ এককথায় বলা যায় অনেক টালবাহানার পর শুরু হচ্ছে আইএসএল ৷ সব প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে বাইচুং ভুটিয়াও আশাবাদী আইএসএল শুরুর ব্য়াপারে ৷ তবে মান ধরে রাখা নিয়ে সন্দিহান তিনি ৷
রবিবার কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার অলোক মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী প্রকাশের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন 'পাহাড়ি বিছে' ৷ সেখানে বাইচুং বলেন, "আইএসএল শুরু হচ্ছে এটা ভালো খবর ৷ এবারের লিগ আয়োজন চ্যালেঞ্জিং হবে ৷ তবে অনেক বাধা কাটিয়ে শুরু হচ্ছে এটাই ভালো খবর ৷ আমি মনে করি, এই সমস্যাটা এক বছরের জন্য ৷ ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে লং-টার্ম সলিউশন লাগবেই ৷"
এবার আইএসএল নিয়ে টালবাহানার মধ্যে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে ভিনদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন তারকা ফুটবলাররা ৷ এফসি গোয়া ছেড়েছেন বোরহা হেরেরা ৷ মুম্বই সিটি ছেড়ে ইন্দোনেশিয়ার একই ক্লাবে যোগ দিয়েছেন ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে পোড় খাওয়া নাম তিরি ৷ বাইচুং জানাচ্ছেন, এই বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটা দলের কাছে ধাক্কার ৷ তাঁর কথায়, "অন্য়ান্যবারের মতো এবার সেই জৌলুস থাকবে না ৷ অনেক বিদেশি প্লেয়ার ছেড়ে দিয়েছে ৷ সব ক্লাব ভারতীয় প্লেয়ারদের নিয়েই মূলত খেলবে ৷ হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে ম্যাচ না-হলে গুরুত্ব কমবে ৷ তবে আমাদের আরও চিন্তা করার সময় এসেছে ৷ কোনও দেশের ফুটবলে টপ লিগ না-হলে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যত প্রশ্নের মুখে পড়বে ৷ যাঁরা ফুটবলকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চায়, তাঁরা কী ভাববে ৷"
আইএসএলের দিনঘোষণার সময়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যর ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের নাম ভুল উচ্চারণ নিয়ে শোরগোল কম হয়নি ৷ বিষয়টি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন বাইচুং ভুটিয়াও ৷ কলকাতায় প্রাক্তন ফুটবলার অলোক মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী প্রকাশের অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "এটা দুর্ভাগ্যজনক ৷ দু'টোই আইকনিক ক্লাব ৷ দেশের স্বাধীনতার পিছনেও দুই ক্লাবের ভূমিকা রয়েছে ৷"
প্রাক্তন ফুটবলার অলোক মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী 'লাল কার্ডের বাইরে' উদ্বোধনে রবিবার ছিল চাঁদের হাট ৷ ছিলেন প্রাক্তন কিংবদন্তি ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ পাঁজি, দীপেন্দু বিশ্বাসরা ৷ লেখক অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ময়দানের অজাতশত্রু মানুষটিকে নিয়ে সকলেই উচ্ছ্বসিত ৷ বাইচুং তাঁর পূর্বসূরীকে নিয়ে বলেন, "অলোকদা'র কোচিংয়ে দেশের হয়ে সেরা পাঁচ বছর খেলেছি ৷" সাইড-ব্যাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে খেলেও দীর্ঘ ফুটবল জীবনে কোনওদিন লাল কার্ড দেখেননি অলোক মুখোপাধ্যায় ৷ আত্মজীবনী নিয়ে তিন প্রধানে খেলা প্রাক্তন ফুটবলার বলছেন, "এত মানুষের ভালোবাসা এখন দুই মলাটে ৷ আজ মনে হচ্ছে সত্যিই ফুটবলার হিসেবে হয়তো কিছু করতে পেরেছি ৷"