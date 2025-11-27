ফেডারেশন সভাপতির টিকিটে বিশ্বকাপ না-দেখা পর্যন্ত চেয়ার ছাড়ার ইচ্ছে নেই কল্যাণের: বাইচুং
Published : November 27, 2025 at 3:56 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: ফের বাইচুং ভুটিয়ার তোপের মুখে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে । ক্রমাগত ব্যর্থতায় ভারতীয় ফুটবল এখন তলিয়ে চলেছে । জাতীয় দলের ব্যর্থতার পাশাপাশি দেশীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজন নিয়ে জটিলতা অব্যাহত । এমনকি ঘরোয়া ফুটবলের বাকি প্রতিযোগিতার ভবিষ্যত কোন পথে, তা নিয়ে সংশয় বেড়েই চলেছে ।
এই অবস্থায় বাইচুংয়ের কটাক্ষ, 2026 ফুটবল বিশ্বকাপ দেখার জন্যই ফেডারেশনের চেয়ারে বসে আছেন কল্যাণ চৌবে । ফেডারেশন সভাপতির টিকিটে বিশ্বকাপ না-দেখা পর্যন্ত চেয়ার ছাড়ার ইচ্ছে নেই কল্যাণের । একই সঙ্গে বাইচুংয়ের সংযোজন, ফেডারেশন সভাপতির চেয়ার উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও প্রতিনিধিকে দেখতে চান ।
পাশাপাশি তিনি জানান ফেডারেশন সভাপতির চেয়ারে তাঁর লক্ষ্য নেই । সেই ইচ্ছেও তাঁর নেই । কোনও সন্দেহ নেই ভারতীয় ফুটবল ‘সেনসেক্সে’র গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী । নামতে নামতে ফিফা ক্রমতালিকায় 142 নম্বরে চলে গিয়েছে ভারত । 22 বছর পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে খালিদ জামিলের দলকে । জাতীয় দলের কোচ বদলেও কোনও উন্নতি হয়নি । বিগত কয়েক বছর ধরে এমন হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর ক্ষোভে ফুঁসছেন প্রাক্তনরা । টাটা স্টিল ম্যারাথনের একটি অনুষ্ঠানে এসে ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান ব়্যাঙ্কিং নিয়ে এমনই মন্তব্য করেন বাইচুং ভুটিয়া। ভারতীয় ফুটবলের দুর্দশা কাটাতে বাইচুংয়ের ভোট দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যের কোনও মুখের দিকে ।
তিনি বলেন, "তিন বছর ধরে আমাদের ফুটবলে অনেক ক্ষতি হয়েছে ৷ যার প্রভাব দলেও পড়েছে । খেলতে না-পারলে তো র্যাঙ্কিংয়ে পতন হবেই । এমন চলতে থাকলে তো ফিফার ক্রমতালিকায় আরও পিছিয়ে পড়তে পারে দল । যদি র্যাঙ্কিং দেড়শোতে চলে যায়, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কঠিন সময় সামলে উপরে উঠতে গেলে আরও সময় লাগবে ৷"
ভারতীয় ফুটবলের এমন অবস্থার জন্য অন্য সকল প্রাক্তনীর মত ফেডারেশনকে দায়ী করছেন বাইচুং। "ভবিষ্যতে ফেডারেশনে যদি নতুন বোর্ড আসে, তাঁদের সামনে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে । হয়তো শূন্য থেকে আবার সবকিছু শুরু করতে হবে । শেষ তিনটে বছর জাতীয় দলের পারফরম্যান্স সমর্থকদের হতাশ করেছে । বিভিন্ন কারণে পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়েছে । তবে শীর্ষ আদালতের রায় অনেক পরে এসেছে । আমি তিন বছর ধরে সংবিধান চালুর জন্য অপেক্ষা করেছি । ফলে সংবিধান চালু নিয়ে রায়টা শীর্ষ আদালত তিন বছর আগে দিলে হয়তো পরিস্থিতি অন্য হত । এর দায় বর্তমান সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে নিতে হবে,” মন্তব্য ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়কের।
পাহাড়ি বিছে’কে প্রশ্ন করা হয়, সভাপতি হিসাবে নর্থ-ইস্ট থেকে কাউকে দেখতে চান কি না? প্রসঙ্গত এই মর্মে কয়েকদিন আগে দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্য থেকে নয়া ফেডারেশন সভাপতি বাছার কথা বলেছিলেন বাইচুং। বুধবারও একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, “অবশ্যই । স্বাধীনতার 75 বছরেও নর্থ-ইস্ট থেকে কোনও সভাপতি দেখিনি । ভারতীয় ফুটবলে নর্থ-ইস্টের অনেক অবদান আছে । চাইব, ফেডারেশনের পরবর্তী নির্বাচনে নর্থ-ইস্ট থেকে কেউ সভাপতি হয়ে আসবেন । নর্থ-ইস্ট থেকে পরবর্তী এআইএফএফ সভাপতি হওয়ার সময় এসেছে । এ ব্যাপারে মিজোরামের ফুটবল সংস্থার সভাপতি এবং অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ভালো বিকল্প । ফুটবল প্রশাসনে তাঁদের অবদান রয়েছে । আশা করব, নতুন প্রশাসকের অধীনে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হবে ।”