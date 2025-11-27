ETV Bharat / sports

ফেডারেশন সভাপতির টিকিটে বিশ্বকাপ না-দেখা পর্যন্ত চেয়ার ছাড়ার ইচ্ছে নেই কল্যাণের: বাইচুং

কোনও সন্দেহ নেই ভারতীয় ফুটবল ‘সেনসেক্সে’র গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী । নামতে নামতে ফিফা ক্রমতালিকায় 142 নম্বরে চলে গিয়েছে ভারত ।

Bhaichung Bhutia
বুধবার শহরের এক অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী শ্রাবন্তীর সঙ্গে বাইচুং (Bhaichung Bhutia)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 নভেম্বর: ফের বাইচুং ভুটিয়ার তোপের মুখে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে । ক্রমাগত ব্যর্থতায় ভারতীয় ফুটবল এখন তলিয়ে চলেছে । জাতীয় দলের ব্যর্থতার পাশাপাশি দেশীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজন নিয়ে জটিলতা অব্যাহত । এমনকি ঘরোয়া ফুটবলের বাকি প্রতিযোগিতার ভবিষ্যত কোন পথে, তা নিয়ে সংশয় বেড়েই চলেছে ।

এই অবস্থায় বাইচুংয়ের কটাক্ষ, 2026 ফুটবল বিশ্বকাপ দেখার জন্যই ফেডারেশনের চেয়ারে বসে আছেন কল্যাণ চৌবে । ফেডারেশন সভাপতির টিকিটে বিশ্বকাপ না-দেখা পর্যন্ত চেয়ার ছাড়ার ইচ্ছে নেই কল্যাণের । একই সঙ্গে বাইচুংয়ের সংযোজন, ফেডারেশন সভাপতির চেয়ার উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও প্রতিনিধিকে দেখতে চান ।

বাইচুং ভুটিয়া (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি তিনি জানান ফেডারেশন সভাপতির চেয়ারে তাঁর লক্ষ্য নেই । সেই ইচ্ছেও তাঁর নেই । কোনও সন্দেহ নেই ভারতীয় ফুটবল ‘সেনসেক্সে’র গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী । নামতে নামতে ফিফা ক্রমতালিকায় 142 নম্বরে চলে গিয়েছে ভারত । 22 বছর পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে খালিদ জামিলের দলকে । জাতীয় দলের কোচ বদলেও কোনও উন্নতি হয়নি । বিগত কয়েক বছর ধরে এমন হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর ক্ষোভে ফুঁসছেন প্রাক্তনরা । টাটা স্টিল ম্যারাথনের একটি অনুষ্ঠানে এসে ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান ব়্যাঙ্কিং নিয়ে এমনই মন্তব্য করেন বাইচুং ভুটিয়া। ভারতীয় ফুটবলের দুর্দশা কাটাতে বাইচুংয়ের ভোট দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যের কোনও মুখের দিকে ।

তিনি বলেন, "তিন বছর ধরে আমাদের ফুটবলে অনেক ক্ষতি হয়েছে ৷ যার প্রভাব দলেও পড়েছে । খেলতে না-পারলে তো র‍্যাঙ্কিংয়ে পতন হবেই । এমন চলতে থাকলে তো ফিফার ক্রমতালিকায় আরও পিছিয়ে পড়তে পারে দল । যদি র‍্যাঙ্কিং দেড়শোতে চলে যায়, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কঠিন সময় সামলে উপরে উঠতে গেলে আরও সময় লাগবে ৷"

ভারতীয় ফুটবলের এমন অবস্থার জন্য অন্য সকল প্রাক্তনীর মত ফেডারেশনকে দায়ী করছেন বাইচুং। "ভবিষ্যতে ফেডারেশনে যদি নতুন বোর্ড আসে, তাঁদের সামনে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে । হয়তো শূন্য থেকে আবার সবকিছু শুরু করতে হবে । শেষ তিনটে বছর জাতীয় দলের পারফরম্যান্স সমর্থকদের হতাশ করেছে । বিভিন্ন কারণে পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়েছে । তবে শীর্ষ আদালতের রায় অনেক পরে এসেছে । আমি তিন বছর ধরে সংবিধান চালুর জন্য অপেক্ষা করেছি । ফলে সংবিধান চালু নিয়ে রায়টা শীর্ষ আদালত তিন বছর আগে দিলে হয়তো পরিস্থিতি অন্য হত । এর দায় বর্তমান সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে নিতে হবে,” মন্তব্য ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়কের।

AIFF president Kalyan Chaubey
সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে (ফাইল চিত্র, ইটিভি ভারত)

পাহাড়ি বিছে’কে প্রশ্ন করা হয়, সভাপতি হিসাবে নর্থ-ইস্ট থেকে কাউকে দেখতে চান কি না? প্রসঙ্গত এই মর্মে কয়েকদিন আগে দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্য থেকে নয়া ফেডারেশন সভাপতি বাছার কথা বলেছিলেন বাইচুং। বুধবারও একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, “অবশ্যই । স্বাধীনতার 75 বছরেও নর্থ-ইস্ট থেকে কোনও সভাপতি দেখিনি । ভারতীয় ফুটবলে নর্থ-ইস্টের অনেক অবদান আছে । চাইব, ফেডারেশনের পরবর্তী নির্বাচনে নর্থ-ইস্ট থেকে কেউ সভাপতি হয়ে আসবেন । নর্থ-ইস্ট থেকে পরবর্তী এআইএফএফ সভাপতি হওয়ার সময় এসেছে । এ ব্যাপারে মিজোরামের ফুটবল সংস্থার সভাপতি এবং অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ভালো বিকল্প । ফুটবল প্রশাসনে তাঁদের অবদান রয়েছে । আশা করব, নতুন প্রশাসকের অধীনে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হবে ।”

TAGGED:

ALL INDIA FOOTBALL FEDERATION
AIFF PRESIDENT KALYAN CHAUBEY
BHAICHUNG BHUTIA
বাইচুং ভুটিয়া
BHAICHUNG SLAMS KALYAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.